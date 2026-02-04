English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
पुण्यात धक्कादायक घटना! भाजपा नेते शहजाद पूनावाला यांच्या आईला कारने उडवलं; पेट्रोल पंपावर कारने दिली धडक अन् नंतर...

Shehzad Poonawalla Mother Hit and Run: पुण्यात भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शहजाद पुनावाला यांच्या आईला कार चालकाने उडवलं आहे. सीएनजी पंपावर रात्री हा सगळा प्रकार रात्री घडला. कार चालक फरार असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 4, 2026, 04:50 PM IST
Shehzad Poonawalla Mother Hit and Run: पुण्यात भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शहजाद पुनावाला यांच्या आईला कार चालकाने उडवलं आहे. सीएनजी पंपावर रात्री हा सगळा प्रकार रात्री घडला. धडकेनंतर कारचालक फरार झाला होता. अखेर पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी सुरु केली आहे. दरम्यान अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या शहजाज पुनावाला यांच्या आईवर उपचार सुरु आहेत. गाडीने जाणूनबुजून त्यांच्या आईला धडक दिली असा त्यांचा आरोप आहे. 

पूनावाला यांच्या म्हणण्यानुसार, एका अज्ञात व्यक्तीने जाणीवपूर्वक आपल्या वाहनाने त्यांच्या आईला धडक दिली आणि घटनास्थळावरून पळून गेला. अपघातात आई गंभीर जखमी झाल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. आईवर लवकरच शस्त्रक्रिया होणार असून, त्यांनी त्यांच्या प्रकृतीसाठी प्रार्थना करण्याचे आवाहन त्यांनी केलं आहे. 

'एक्स'वर या घटनेची माहिती देताना, पूनावाला यांनी या कृत्याला हेतुपुरस्सर आणि अत्यंत त्रासदायक असे म्हटलं आहे. त्यांनी लिहिले की, काही तासांपूर्वी त्यांच्या आईला एका गाडीने धडक दिली, ज्यामुळे त्या गंभीर जखमी झाल्या आहेत आणि त्यांच्यावर लवकरच शस्त्रक्रिया होणार आहे.

दुःख व्यक्त करताना भाजप प्रवक्त्याने सांगितले की, या घटनेने त्यांना खूप मोठा धक्का बसला आहे आणि त्यांनी आपल्या आईचे वर्णन एक दयाळू आणि प्रेमळ व्यक्ती म्हणून केले. ते म्हणाले की, या वयात आपल्या आईला अशा हिंसेला सामोरे जाताना पाहणे हे हृदयद्रावक आणि संतापजनक आहे.

पोस्ट्ससोबत, पूनावाला यांनी रुग्णालयातील एक फोटो शेअर केला आहे, ज्यामध्ये त्यांची आई रुग्णलयात दिसत आहे.

चालकाला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात

शहजाद पूनावाला यांनी एक्सवर दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे पोलिसांनी माझ्या आईला धडक देणाऱ्या गाडीच्या चालकाला ताब्यात घेतलं आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे की ते यामागील हेतू शोधून काढतील. तो जाणूनबुजून केलेला अपघात होता, मद्यपान करून गाडी चालवल्यामुळे झाला, धडक देऊन पळून जाण्याचा प्रकार होता की आणखी काही हे पोलीस बाहेर काढतील. मी त्याचे तपशील येथे शेअर करत नाही, कारण मला त्याच्यावर ऑनलाइन टीकेची झोड उठवायची नाही.

एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितलं की, "काल माझ्या आईसोबत एक अत्यंत दुर्दैवी आणि त्रासदायक घटना घडली, जेव्हा एका कार चालकाने त्यांना धडक दिली. 74 ते 75 वर्षांची असल्याने माझ्या आईला दुखापत झाली आहे. आज डॉक्टरांनी सांगितले आहे की त्यांच्यावर हिपची शस्त्रक्रिया करावी लागेल. ही बाब आणखी त्रासदायक होती की, ज्या व्यक्तीने कारने धडक दिली, तो घटनास्थळावरून पळून गेला. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आज माझ्याशी संपर्क साधला आणि माझ्या आईच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. मुख्यमंत्री कार्यालयाने सांगितले आहे की, पोलिसांना तात्काळ आणि कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुणे पोलिसांनी माझ्या आईचा जबाब नोंदवला आहे. मला पुणे पोलिसांवर पूर्ण विश्वास आहे. माझ्या आईच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी वेळ काढल्याबद्दल आणि सर्वतोपरी मदतीचे आश्वासन दिल्याबद्दल मी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आभार मानू इच्छितो. मला खात्री आहे की पुणे पोलीस या घटनेच्या मुळाशी जातील."

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

