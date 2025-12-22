English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'पक्षाने माझी ताकद कमी केली', भाजपा नेते सुधीर मुनगंटीवार यांचा गंभीर आरोप, CM फडणवीसांनी सुनावलं 'तुम्हाला...'

Sudhir Mungantiwar on Chandrapur Result: सुधीर मुनगंटीवार यांनी ताकद नसतानाही मी काम करतो असं थेट उत्तर मुनगंटीवारांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 22, 2025, 08:03 PM IST
Sudhir Mungantiwar on Chandrapur Result: कुठल्याही निवडणुकीचे निकाल लागले की विजयाचं श्रेय घ्यायला नेत्यांची धडपड असते. आणि कुठे पराभव झाला की त्याची जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न असतो. आता भाजपचा राज्यभरात विजय झालाय पण एका जिल्ह्यात झालेल्या पराभवावरुन थेट भाजपमधल्या इन्कमिंगलाच एका नेत्याने पराभवासाठी जबाबदार धरलंय. इतकंच काय तर पक्षाने माझी ताकद कमी केली असं म्हणत पराभवासाठी पक्षाकडे बोट दाखवलंय. दरम्यान यानंतर भाजपात चांगलीच जुंपली आहे.

नगरपालिका निवडणुकांचे निकाल लागले. त्यात चंद्रपूर जिल्ह्यात भाजपची पिछेहाट झाली आणि मुनगटीवारांच्या मनातली खदखद बाहेर आली. चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या 11 पैकी 8 जागांवर काँग्रेसचे नगराध्यक्ष निवडून आले. त्यामुळे राज्यभरात विजयाची पताका फडकवणाऱ्या भाजपला इथे मात्र मोठा फटका बसला. त्यानंतर या पराभवाच खापर मुनगंटीवारांनी पक्षनेतृत्वावर फोडत पक्षाला घरचा आहेर दिला. यावरुन विरोधकांना टीकेची आयती संधी मिळाली.

मुख्यमंत्र्यांनी मात्र पक्षप्रवेशावरुन पक्षाची ताकद वाढल्याचं मुनगंटीवारांना सुनावलं आहे. तसंच महापालिका निवडणुकांमध्ये ताकद देऊ असं म्हटलं आहे. यावरुन  ताकद नसतानाही मी काम करतो असं थेट उत्तर मुनगंटीवारांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलं आहे. 

पराभवाला जबाबदार धऱताना मुनगंटीवारांचा रोख होता आमदार किशोर जोरगेवार यांच्याकडे होता. कारण मुनगंटीवारांचा विरोध डावलून त्यांना पक्षात घेण्यात आलं होतं. त्यामुळे मुनगंटीवारांचं हे वक्तव्य म्हणजे कार्यकर्त्यांचा अपमान असल्याचं जोरगेवारांनी म्हटलं आहे. आधीच मंत्रीमंडळात डावलल्यामुळे मुनगंटीवार नाराज आहेत.  मुनगंटीवारांच्या याच जखमेवर मंत्री गिरिश  महाजनांनी मिठ चोळलं आहे. मंत्रीपद असतं तर जिंकलो असतो का? असं त्यांनी विचारलं. 

महापालिका निवडणुका झाल्यानंतर राज्यभरात कार्यकर्ते आणि नेत्यांच्या भेट घेणार असल्याचं मुनगंटीवारांनी म्हटलं आहे. 

मुनगंटीवार मनात आले ते फटकन बोलून जातात. सत्ताधारी पक्षात असूनही सरकारला एखाद्या मुद्द्यावरुन धारेवर धरायला सुद्धा ते मागे पुढे बघत नाही. आपल्या मनातली खदखद त्यांनी या निवडणुकीच्या निमित्ताने बोलून दाखवली आहे. आता मुख्यमंत्री म्हटले त्याप्रमाणे महापालिका निवडणुकांमध्ये मुनगंटीवारांना अपेक्षित ताकद दिली जाते का आणि मुनगंटीवार त्याचं चीज  करतात का हे बघणं औत्सुक्याचं असेल.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

