भाजपा नेत्याच्या पत्राने पक्षात खळबळ, BMC निवडणुकीआधी आपल्याच पक्षाला करुन दिली आठवण, 'हा काय तुमच्या कुटुंबाचा...'

BJP Leader Vivekanand Gupta Letter: भाजपा सध्या मुंबई महापालिकेवर भगवा फडकवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. भाजपाने पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तयारी सुरु केली असून, मुंबईतील जागांसाठी शिवसेनेसोबत अंतिम टप्प्यातील चर्चा सुरु आहे. भाजप-शिवसेना जागावाटप चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीत 150 जागांवर एकमत झाल्याचं मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम आणि शिवसेनेचे मंत्री उदय सामंत यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं आहे. मात्र उर्वरित जागांवरील तिढा कायम आहे. यादरम्यान भाजपात एका पत्रामुळे खळबळ उडाली आहे.
मुंबई भाजपचे सरचिटणीस विवेकानंद गुप्ता यांनी मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांना पत्र लिहिलं आहे. पत्रातून त्यांनी ‘भाजप नेते, पदाधिकारी यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींना, नातेवाईकांना तिकीट देवू नका’, असं आवाहन केलं आहे. 'मुंबई महापालिका ही काही कौटुंबिक व्यवसाय नाही', या वाक्याची त्यांनी आठवणही करुन दिली आङे.
विवेकानंद गुप्ता यांनी, BMC IS NOT A FAMILY BUSINESS या त्यांच्या वाक्याची आठवण करून देत नेते, पदाधिकारी यांच्या बायकोला, मुलाला, मुलीला, नातवाला तिकीट न देता कार्यकर्त्यांना तिकीट देण्याची पत्राद्वारे मागणी केला आहे. या पत्रामुळे भाजपमध्ये खळबळ माजली असून जुने,निष्ठावान कार्यकर्ते मात्र सुखावले गेले आहेत.
भाजपाच्या जुन्या आणि निष्ठावान कार्यकर्त्यांना डावलून इतर पक्षातून आलेल्यांना तिकीट दिले जात असल्याने मुंबई महापालिकेत याची पुनरावृत्ती होवू नये म्हणून हे पत्र लिहिल्याची माहिती आहे.
भारतीय जनता पक्षाच्या मुंबईच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती मी आपलं स्टेटमेंट वाचलं. BMC Election is not a family business. मी आपल्या वक्तव्याचं स्वागत करतो, ही अत्यंत चांगली घोषणा असून कार्यकर्त्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे, अत्यंत आदर्शव्रत आहे. वर्षानुवर्ष कार्यकर्ते काम करतात, जिद्दीने काम करतात, त्यालाही ध्येय असतात, काही इच्छा असतात, आकांक्षा असतात, अपेक्षा असतात. कार्यकर्ता राजकारणात काम करतो, त्याला काही ना काही तरी सन्मानाचे पद मिळाले पाहिजे अशी त्याची तीव्र इच्छा असते. जो जीव तोडून काम करतोय, सर्वस्व अर्पून काम करतोय त्याच्या विभागात जर का त्याला निवडणूक लढवण्याची संधी प्राप्त झाली तर ती कोणत्याती नेत्याच्या, पदाधिकाऱ्याच्या हट्टाखातर त्याला गमवावी लागते. आणि मग येणारी निराशा खूप वाईट आणि विचित्र असते.
आपला पक्ष कार्यकर्ताभिमुख आहोत, आपला पक्ष हा कार्यकर्त्यांचा पक्ष म्हणून ओळखला जातो. पक्षासाठी कार्यकर्ते काम करतात आणि पक्षांनी सुद्धा कार्यकर्त्यांसाठीच काम केलं पाहिजे या मताचा मी आहे म्हणून मी आपल्याला विनंती करतो की, आपण कोणत्याही मोहाला बळी न पडता, कोणत्याही दबावाला बळी न पडता, कोणत्याही नेत्याच्या इच्छेला, निर्देशाला बळी न पडता जो कार्यकर्ता आहे त्याला तिकिट द्यावं. त्याच्या कार्याला न्याय द्यावा, त्याच्या कार्याचा गौरव करावा. या निवडणुकीत फक्त कार्यकर्ता आणि कार्यकर्ताच निवडणूक लढवेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.