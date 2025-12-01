एकनाथ शिंदेंचे 35 आमदार फोडणार? खासदार संजय राऊत यांनी डायरेक्ट भाजपच्या बड्या नेत्याचे नाव घेतले; नेत्याचे नाव जाणून शाॉक व्हाल

Sanjay Raut On Shivsena : महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी घडामोडी घडणार आहे. एकनाथ शिंदे यांचा शिवसेना पक्ष फुटणार असल्याची चर्चा मागील काही दिवसांपासून सुरु आहे,. शिवसेनेच्या नेत्यांनी यासंदर्भाच अनेक दावे केले आहेत. अशातत आता शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या दाव्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. एकनाथ शिंदेंचे 35 आमदार फुटणार असल्याचा दावा संजय राऊत यांनी केला आहे. भाजपचा बडा नेता हे आमदार फोडणार असून या नेत्याचे नाव देखील संजय राऊत यांनी घेतले आहे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आणि खासदार संजय राऊत प्रकृतीच्या कारणामुळे महिनाभर राजकारणापासून दूर होते. पुन्हा एकदा संजय राऊत राजकारणात सक्रिय झाले आहेत. संजय राऊत यांनी आपल्या आक्रमक शैलीत राजकीय विषयावर भाष्य केले आहे. पुन्हा एकदा संजच राऊत यांनी मोठा दावा केला आहे. 'एकनाथ शिंदेंचे 35 आमदार फुटणार असा मोठा दावा खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. 'शिंदेंचे आमदार फोडण्याचं काम सुरु झाले आहे. फोडाफोडीसाठी रवींद्र चव्हाणांची खास नेमणूक करण्यात आली आहे. दरम्यान यावरून शिवसेनेने राऊतांना टोला लगावला. राऊतांनी आधी भ्रमातून बाहेर यावं, लोकं कसे फोडाये याचं ट्रेनिंग आमच्याकडून शिका असा खोचक टोला संजय शिरसाटांनी लगावला.
शिंदे सेनेचे 35 आमदार फुटणार असा दावा संजय राऊत यांनी केला .दिल्लीतील नेते कोणाच्याही पाठीशी नसतात .या लोकांनी शिवसेनेच्या पाठीत खंजीर खुपसायला मागे पुढे पहिले नाही तर शिंदे कोण? शिंदेचे आमदार फोडण्याचे काम सुरू आहे असं संजय राऊत म्हणाले. संजय राऊत आमचे शत्रू नाही, ते बरे झाले याचा आनंद आहे अशा शब्दांत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शुभेच्छा दिल्यात. तर फडणवीस हे आमचे एकेकाळचे मित्र आहेत असं राऊतांनी म्हटलंय. तसंच आजारपणाच्या काळात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपली विचारपूस केल्याचं राऊतांनी म्हटल आहे.
जेलमध्ये गेल्यापासून आजारपण आल्याचा गंभीर आरोप खासदार संजय राऊत यांनी केलाय. मात्र आम्ही संपणार नाही तर लढत राहणार असा निर्धार राऊतांनी केलाय. तर आजारपणाचं राजकारण करु नका असा पलटवार भाजपचे माध्यमप्रमुख नवनाथ बन यांनी केलाय. दरम्यान, सोलापुरात पुन्हा एकदा भाजचं ऑपरेशन लोटस पाहायला मिळालंय..काँग्रेसच्या माजी नगरसेविका श्रीदेवी फुलारे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केलाय. काल मुख्यमंत्र्यांना सोलापूर दौरा होता..या दौ-यादरम्यान फुलारे यांनी काँग्रेसचा हात सोडत भाजपमध्ये प्रवेश केलाय..सोलापूर शहरात काँग्रेसला हा मोठा धक्का मानला जात आहे..