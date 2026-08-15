मुंब्र्याचं नामकरण होणार? नितेश राणे यांनी दिले संकेत; हे असेल नवं नाव

महाराष्ट्रातील अनेक शहरं आणि जिल्ह्यांची नावं बदलण्यात आली आहे. औरंगाबाद, अहमदनगर, इस्लामपूर यांची नावं बदलून छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, ईश्वरपूर अशी करण्यात आली आहेत. दरम्यान आता यानंतर राज्यातील आणखी एका शहराचं नाव बदललं जाण्याची शक्यता आहे. मुंब्र्याचे नाव बदलून ‘मुंब्रादेवी’ करण्याची चर्चा पुन्हा एकदा सुरु झाली आहे. याचं कारण भाजपा नेते नितेश राणे यांनी यासंदर्भात विधान केलं आहे. रत्नागिरी येथील तिरंगा यात्रेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी विविध राजकीय आणि सामाजिक मुद्द्यांवर भाष्य केले.
मुंब्र्याच्या नामांतराबाबत बोलताना नितेश राणे यांनी लवकरच निर्णय होण्याचे संकेत दिले आहेत. “पहिले आपण सगळे हिंदूच होतो. पुन्हा हिंदूमय करण्याचे काम आम्ही करत आहोत. इस्लामपूरचे ईश्वरपूर नामकरण करण्यात आले, मग मुंब्र्याचे ‘मुंब्रादेवी’ असे नामकरण का होऊ नये?, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.
नितेश राणेंच्या या मागणीवर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी भाष्य केलं आहे. "मुंब्र्यात त्यांच स्वागत आहे, त्यांना माहिती नाही मुंब्रा देवी वरूनच मुंब्रा हे नाव पडलं,हे काय तिथल्या मुसलमानांनी नाव ठेवलेलं नाही," असं ते म्हणाले आहेत.
याआधी सिंधुदुर्गात माध्यमांशी बोलताना त्यांनी म्हटलं होतं की, "मुसलमान समाजाला मिळणाऱ्या फायद्याची यादी बघितली तर ती संपत नाही. किती फायदा घ्यायचा याला मर्यादा असल्या पाहिजेत. अन्य वेळी मोदी नको असतात मात्र योजना चालतात. इतर वेळी सगळ्या योजनाचा लाभ घ्यायचा आणि मतदानाच्या वेळी आम्हाला आमचा धर्म आठवतो. अशी भूमिका घेणारे ह्यांच्यातील काही लोक आहेत त्यांनी ते पाहिलं बंद कराव. कुंभमेळ्याच्या नावाने उगाच बदनामी सुरू आहे. आम्ही हज यात्रेचे विषय काढायचे का ? त्या यात्रेत सगळ्याच चांगल्या गोष्टी होतात का ? हिंदू धर्माची बदनामी होत असेल तर हज यात्रा आणि मस्जीत साठी मिळणारे डोनेशन याची आम्हाला चिरफाड करावी लागेल".
"मी इम्तियाज जलीलचा हात धरून 100 हिंदू भगिनींकडे घेऊन जाऊ शकतो, ज्यांच्यावर अन्याय झालेला आहे. इम्तियाज जलील याने त्याच्या धर्मातील जिहाद्याचं समर्थन करायचं बंद कराव ही समाजाला लागलेली किड आहे. ते स्वीकारून त्याच्यावर सर्वांनी एकत्र येऊन तोडगा काढला पाहिजे. त्याचा हात धरून त्याला दाखवणार धर्मांतर म्हणजे काय म्हणतात ते," असं ते म्हणाले.