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भाजपा महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी अनोख्या पद्धतीने साजरा केला वाढदिवस

भाजपा महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या वाढदिवसानिमित्त राज्यभरात उत्साहाचे वातावरण आहे. रविंद्र चव्हाण यांनी अनोख्या पद्धतीने वाढदिवस साजरा केला. 

Published: Sep 21, 2026, 11:29 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:29 PM IST
भाजपा महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी अनोख्या पद्धतीने साजरा केला वाढदिवस

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