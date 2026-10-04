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देशाचे पंतप्रधान आणि राज्याचे मुख्यमंत्री कोण असावे हे घुसखोरांनी ठरवायचे का? ठाकरे बंधूंना रविंद्र चव्हाण यांचा सवाल

ठाकरे बंधूंच्या मोर्चावर भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्यासह भाजपच्या नेत्यांनी टीका केली आहे. देशाचे पंतप्रधान आणि राज्याचे मुख्यमंत्री कोण असावे हे घुसखोरांनी ठरवायचे का? असा सवाल रविंद्र चव्हाण यांनी केला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 04, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 05:49 PM IST
देशाचे पंतप्रधान आणि राज्याचे मुख्यमंत्री कोण असावे हे घुसखोरांनी ठरवायचे का? ठाकरे बंधूंना रविंद्र चव्हाण यांचा सवाल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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