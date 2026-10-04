/देशाचे पंतप्रधान आणि राज्याचे मुख्यमंत्री कोण असावे हे घुसखोरांनी ठरवायचे का? ठाकरे बंधूंना रविंद्र चव्हाण यांचा सवाल

गर्जना मोर्चा : निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात ठाकरे बंधूंच्या नेतृत्वात मुंबईत ‘गर्जना मोर्चा’ काढण्यात आला. मेट्रो सिनेमा ते मुंबई महापालिका मुख्यालय असा हा मोर्चा काढण्यात आला. राष्ट्रपतीपदासाठी निवडणूक होते मग निवडणूक आयुक्तासाठी का नाही असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी गर्जना मोर्चातून उपस्थित केला. ज्ञानेश कुमारांची निवड पक्षपातीपणे केल्याचा आरोप देखील ठाकरेंनी केला. ठाकरे बंधूंच्या मोर्चावर भाजप नेत्यांनी जोरदार टीका केली आहे. अमित शाहांचा SIRवरील भाषणाचा व्हिडिओ शेअर करत भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी ठाकरेंच्या मोर्चांवर निशाणा साधला आहे.
ठाकरे बंधूंच्या 'गर्जना मोर्चा'वर रविंद्र चव्हाण यांनी जोरदार पलटवार केला. SIR विरोधावरून प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण आक्रमक झाले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत SIR प्रक्रियेवर मांडलेल्या भूमिकेचा व्हिडिओ शेअर करत रविंद्र चव्हाण यांनी ठाकरे बंधूंच्या 'गर्जना मोर्चा'वर जोरदार पलटवार केला आहे. SIR प्रक्रियेला विरोध करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना आणि पक्षांना त्यांनी थेट सवाल केले आहेत.
गृहमंत्र्यांचे संसदेतील मुद्दे अधोरेखित करत रविंद्र चव्हाण यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे विरोधकांना काही सवाल केले आहेत. देशाचे पंतप्रधान आणि राज्याचे मुख्यमंत्री कोण असावे, हे घुसखोरांनी ठरवायचे का ? तसे झाले तर लोकशाही सुरक्षित राहील का? एका मतदाराला एकापेक्षा अधिक ठिकाणी मतदान करण्याची मुभा असावी का? मृत्यू पावलेल्या नागरिकांना मतदार यादीत स्थान असावे का? SIR प्रक्रियेला विरोध करणाऱ्यांनी आधी या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत आणि नंतरच विरोध करावा, असे थेट आवाहन रविंद्र चव्हाण यांनी या वेळी दिले आहे.
देशाचे पंतप्रधान आणि राज्याचे मुख्यमंत्री कोण असावे, हे घुसखोरांनी ठरवायचे का ? तसे झाले तर लोकशाही सुरक्षित राहील का ? एका मतदाराला एकापेक्षा अधिक ठिकाणी मतदान करण्याची मुभा असावी का ? मृत्यू पावलेल्या नागरिकांना मतदार यादीत स्थान असावे का ? SIR ला विरोध करणाऱ्यांनी या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत ! #SIR #ElectoralRoll #AmitShah #BJP4Maharashtra— Ravindra Chavan (@RaviDadaChavan) October 4, 2026
भाजप नेते आशिष शेलार यांनी देखील ठाकरेंच्या मोर्चावर टीका केली आहे. काही व्यक्तिगत दुर्बळ पक्षाने आज मोर्चा काढला होता. आज जागतिक प्राणी दिन आहे. हा गर्जना मोर्चा नसून कोल्हे कुई मोर्चा आहे. कोल्ह्याला द्राक्ष आंबट, हा लबाडांचा कळप आहे. एकमेकांचे वाभाडे काढले आता एकमेकांसोबत सहमती करता. मतदार नोंदणी वयाच्या नोंदी कुठे आहेत हे तुम्ही 2025 ला राज ठाकरे बोलले होते. मतदार यादी स्वच्छ करा राज ठाकरेंचे भाषण, दुबार मतदान यादी दुरुस्त करा ही उभाठाची मागणी. या मोर्चाचं नाव रडके मोर्चा असायला हवा होता. ईव्हीएम चा प्रस्ताव 1977 पासून आहे. इंदिरा गांधी सरकारच्या काळात 1982 मध्ये काही निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम चा वापर झाला होता. तुमच्या काळात निर्णय झाला मग आज विरोध कशाला असा सवाल आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला.
ज्ञानेश कुमार निवडणूक आयुक्त झाल्यानंतर सहा निवडणुकांमध्ये तीन निवडणुका भाजप जिंकले आणि तीन निवडणुकांमध्ये नॉन बीजेपी सरकार आलं. दुसऱ्याचं ते कार्ट अशी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांची भूमिका असल्याचा टोला आशिष शेलार यांनी लगावला. केरळ मधील सरकार ज्ञानेश कुमार यांच्याच काळात आले. यांचा वैचारिक गोंधळ झाला आहे त्यामुळे या मागणीत तथ्य नाही भाषणात तथ्य नाही. 2007 ला उद्धव ठाकरे पालिकेत निवडून आले ईव्हीएम वर. राज ठाकरे यांचे सर्वात जास्त आमदार 2013 साली ईव्हीएम गरज निवडून आले. याच व्यवस्थेतून आदित्य ठाकरे निवडून आले त्यांना असं वाटत असेल तर उद्धव ठाकरेंनी आपल्या मुलांच्या राजीनामा पहिला द्यावा असं आशिष शेलार म्हणाले.
या मोर्चात महाविकास आघाडीसह विविध विरोधी पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. या मोर्चाला विविध पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसह सामान्य मतदारांनीही मोठ्या संख्येनं उपस्थिती लावत निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात आपला रोष व्यक्त केला.
देशात हुकूमशाह बनत असेल तर त्याला इथेच गाडणार असा इशारा उद्धव ठाकरेंनी गर्जना मोर्चामधून दिला.. सत्ताधा-यांना रस्त्यावर फिरणं मुश्किल होईल असंही ठाकरेंनी म्हटलंय.. हा लढा कोणत्याही एका पक्षाचा, व्यक्तीचा, जातपात, धर्माचा नाही, हा लढा आपल्या स्वातंत्र्याचा लढा आहे असंही उद्धव ठाकरेंनी ठणकावलंय. यावेळी उद्धव ठाकरेंनी इंडिया अगेन्स्ट व्होट चोरचा नारा दिला.