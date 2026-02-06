MIM च्या पाठिंब्याने भाजपने 'या' शहरात बसवला अमराठी महापौर

Amravati Politics: अमरावती शहराच्या महानगरपालिकेत नुकतीच महापौर आणि उपमहापौर पदांसाठी निवडणूक झाली. या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष आणि महाराष्ट्रातील इतर पक्षांची महायुती यशस्वी ठरली. या प्रक्रियेत एकूण ८७ सदस्य निवडून आले. निवडणुकीच्या आधीच उमेदवारांमध्ये गुप्त बैठका आणि चर्चा झाल्या. ज्यामुळे राजकीय वातावरण तापले. अमरावती महापौर पदाच्या निवडणुकीवेळी वेगळा ट्वीस्ट पाहायला मिळाला.
भाजपच्या महापौर पदाच्या उमेदवार आशिष अतकरे यांनी एमआयएम (मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) पक्षाच्या नगरसेवकांसोबत सभागृहात गोपनीय चर्चा केली.निवडणुकीच्या पूर्वीच अतकरे यांनी विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसलेल्या एमआयएमच्या सदस्यांना भेटून त्यांच्याशी सौहार्दपूर्ण वागणूक दाखवली. यातून एमआयएमच्या बडनेरा भागातील महिला नगरसेविका मीरा कांबळे यांनी भाजपच्या उमेदवाराला हात उंचावून खुला पाठिंबा जाहीर केला.
भाजप महायुतीच्या श्रीचंद तेजवानी यांची महापौर म्हणून निवड झाली. ते अमराठी असल्याने या निवडीवर टीका होऊ लागली. आशिष अतकरे यांना पुढील सव्वा वर्षांसाठी महापौर पदाची जबाबदारी मिळणार आहे. या निवडीत एमआयएमच्या पाठिंब्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली. ज्यामुळे भाजपला बहुमत मिळवणे शक्य झाले.
अमरावतीमध्ये भाजप, युवा स्वाभिमान पक्ष, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकत्र आले. या महायुतीने एकत्रितपणे निवडणूक लढवली आणि महापौर पद जिंकले. एमआयएमच्या पाठिंब्याने या युतीला मजबूती मिळाली. अशा राजकीय एकजुटीमुळे विरोधकांना धक्का बसला आणि शहराच्या राजकारणात नव्या समीकरणांची सुरुवात झाली.
अमरावती महापालिकेत 87 नगरसेवक निवडून आले असून, या निवडणुकीत एमआयएमच्या भूमिकेमुळे भाजपच्या अमराठी उमेदवाराला महापौर पद मिळवणे शक्य झाले. निवडणुकीच्या प्रक्रियेत झालेल्या गुप्त चर्चा आणि गळाभेटींनी शहरात राजकीय उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या. या घटनेने शहराच्या राजकारणात नव्या युती आणि विरोधाच्या धोरणांची सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे उलटसुलट राजकीय चर्चांना उधाण आले. कारण भाजप आणि एमआयएम हे कट्टर विरोधक म्हणून जनतेसमोर जातात. अशावेळी एमआयएमच्या पाठिंब्याने महापौर बसवणे तोही अमराठी महापोर बसवणे यामुळे चर्चांना विशेष महत्व प्राप्त झालंय.