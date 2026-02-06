English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
MIM च्या पाठिंब्याने भाजपने 'या' शहरात बसवला अमराठी महापौर

Amravati Politics:   अमरावती शहराच्या महानगरपालिकेत नुकतीच महापौर आणि उपमहापौर पदांसाठी निवडणूक झाली.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 6, 2026, 02:17 PM IST
अमरावती महापौर

Amravati Politics:  अमरावती शहराच्या महानगरपालिकेत नुकतीच महापौर आणि उपमहापौर पदांसाठी निवडणूक झाली. या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष आणि महाराष्ट्रातील इतर पक्षांची महायुती यशस्वी ठरली. या प्रक्रियेत एकूण ८७ सदस्य निवडून आले. निवडणुकीच्या आधीच उमेदवारांमध्ये गुप्त बैठका आणि चर्चा झाल्या. ज्यामुळे राजकीय वातावरण तापले. अमरावती महापौर पदाच्या निवडणुकीवेळी वेगळा ट्वीस्ट पाहायला मिळाला. 

एमआयएमच्या सदस्यांसोबत उमेदवारांची भेट

भाजपच्या महापौर पदाच्या उमेदवार आशिष अतकरे यांनी एमआयएम (मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) पक्षाच्या नगरसेवकांसोबत सभागृहात गोपनीय चर्चा केली.निवडणुकीच्या पूर्वीच अतकरे यांनी विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसलेल्या एमआयएमच्या सदस्यांना भेटून त्यांच्याशी सौहार्दपूर्ण वागणूक दाखवली. यातून एमआयएमच्या बडनेरा भागातील महिला नगरसेविका मीरा कांबळे यांनी भाजपच्या उमेदवाराला हात उंचावून खुला पाठिंबा जाहीर केला. 

महापौर पदासाठी निवडलेले उमेदवार

भाजप महायुतीच्या श्रीचंद तेजवानी यांची महापौर म्हणून निवड झाली. ते अमराठी असल्याने या निवडीवर टीका होऊ लागली. आशिष अतकरे यांना पुढील सव्वा वर्षांसाठी महापौर पदाची जबाबदारी मिळणार आहे. या निवडीत एमआयएमच्या पाठिंब्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली. ज्यामुळे भाजपला बहुमत मिळवणे शक्य झाले.

पक्षांची एकजूट 

अमरावतीमध्ये भाजप, युवा स्वाभिमान पक्ष, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकत्र आले. या महायुतीने एकत्रितपणे निवडणूक लढवली आणि महापौर पद जिंकले. एमआयएमच्या पाठिंब्याने या युतीला मजबूती मिळाली. अशा राजकीय एकजुटीमुळे विरोधकांना धक्का बसला आणि शहराच्या राजकारणात नव्या समीकरणांची सुरुवात झाली. 

उलटसुलट राजकीय चर्चांना उधाण 

अमरावती महापालिकेत 87 नगरसेवक निवडून आले असून, या निवडणुकीत एमआयएमच्या भूमिकेमुळे भाजपच्या अमराठी उमेदवाराला महापौर पद मिळवणे शक्य झाले. निवडणुकीच्या प्रक्रियेत झालेल्या गुप्त चर्चा आणि गळाभेटींनी शहरात राजकीय उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या. या घटनेने शहराच्या राजकारणात नव्या युती आणि विरोधाच्या धोरणांची सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे उलटसुलट राजकीय चर्चांना उधाण  आले. कारण भाजप आणि एमआयएम हे कट्टर विरोधक म्हणून जनतेसमोर जातात. अशावेळी एमआयएमच्या पाठिंब्याने महापौर बसवणे तोही अमराठी महापोर बसवणे यामुळे चर्चांना विशेष महत्व प्राप्त झालंय.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

