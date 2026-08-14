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नागपूर पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपचा मास्टरप्लान! थेट कार्यकर्त्यांवरच सोपवली मोठी जबाबदारी

नागपूर पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजप जोरदार तयारी सुरु केली आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी नागपूर दौरा केला. भाजप नेते, कार्यकर्त्यांना त्यांनी महत्वाच्या सूचना केल्या. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 14, 2026, 10:15 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:15 PM IST
नागपूर पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपचा मास्टरप्लान! थेट कार्यकर्त्यांवरच सोपवली मोठी जबाबदारी

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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