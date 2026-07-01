/सांगली जिल्हा बँकेवरून राजकारण तापलं; आ.पडळकर आणि मानसिंग नाईकांमध्ये जुंपली; राजीनामा देण्याची भाषा

सरफराज सनदी, सांगली
सांगली जिल्हा बँकेवरून बँकेचे अध्यक्ष व माजी आमदार मानसिंगराव नाईक आणि भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यात जुंपलीय. संचालक मंडळाच्या कर्जमाफीचा विषय, आरबीआयची नोटीस यामुळे पडळकरांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप करत प्रशासक नेमण्याची मागणी केलीय. मात्र बँकेचे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांनी पडळकर यांच्या आरोपांचं खंडन करत पडळकरांना प्रतिआव्हान दिलंय.
सांगली जिल्ह्याच्या राजकारणामध्ये जयंत पाटील विरुद्ध आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांच्यातला संघर्ष सर्वश्रुत आहे. कोणत्या ना कोणत्या कारणातून पडळकर आणि खोत सातत्यानं जयंत पाटलांवर टीकेची झोड उठवत असतात. पडळकर, खोतांनी जयंत पाटलांच्या नेतृत्वाखाली असणाऱ्या सांगली जिल्हा बँकेवर भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराच्या आरोप केले होते. आता पुन्हा एकदा रिझर्व बँकेकडून पाठवण्यात आलेली नोटीस,संचालक कर्ज आणि नोकर भरती,यावरून राजकारण तापलंय. पडळकरांनी जिल्हा बँकेनं विद्यमान संचालकांना कोट्यावधीची कर्ज देऊन कर्जमाफी केल्याचा आरोप केलाय. तसंच सध्या होणाऱ्या जम्बो नोकरी भरतीवर संशय व्यक्त करत बँकेवर प्रशासक नेमण्याची मागणी पडळकरांनी केलीय.
खरंतर सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या 444 लिपिक पदकांसाठी सध्या नोकर भरती सुरू झालीय. याआधीही जिल्हा बँकेकडून नोकर भरती करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला. मात्र गोपीचंद पडळकर आणि खोत यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर राज्य सरकारनं नोकर भरतीला स्थगिती दिली होती. मात्र आता पुन्हा ही नोकरभरती सुरू झाल्यानं संशय उपस्थित केला जातोय.
वास्तविक आमदार जयंत पाटील, काँग्रेस आमदार विश्वजीत कदम,माजी खासदार संजयकाका पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत सर्वपक्षीय सत्ता आहे. जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्षपद हे भाजपाकडे आहे. भाजपाचे दिग्गज नेते संचालक देखील आहेत.मात्र असं असतानाही भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत हे दोघे जिल्हा बँकेवर प्रशासक आणण्याची मागणी करतायते. पडळकरांचे हे आरोप बँकेचे अध्यक्ष व माजी आमदार मानसिंगराव नाईक यांनी फेटाळले आहेत. पडळरांनी कर्जमाफीच्या आरोपांचा पुरावा द्यावा, आपण राजीनामा देऊ,नसेल तर पडळकर यांनी राजीनामा द्यावा,असं थेट आव्हान नाईक यांने केले आहे
खरंतर गोपीचंद पडळकर हे भाजपाचे आमदार आहेत,जिल्ह्यातील अनेक भाजपाचे दिग्गज नेते,जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत संचालक आहेत. बँकेच्या कथेत गैरव्यवहार प्रकरणी स्थगिती मिळालेल्या चौकशी पडळकर यांच्यामुळे पुन्हा सुरू देखील झालीय. त्यामुळं जयंत पाटलांना नामोहरम करताना भाजपाच्या जिल्ह्यातल्या दिग्गज नेत्यांची नाराजी देखील पडळकर ओढवून घेत असल्याचं पाहायला मिळतंय.