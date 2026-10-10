पुण्यातील MPSC चे आंदोलन,रोहित पवारांनी तमाशाचा फड बनवला; गोपीचंद पडळकर यांची टीका

गोपीचंद पडळकर : पुण्याती MPSCच्या परीक्षार्थींचं आंदोन दहाव्या दिवशीही सुरुच आहे. आंदोलनावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. रोहित पवारांनी एमपीएससी विद्यार्थ्यांचं आंदोलन,हे तमाशाचा फड करून ठेवला असं म्हणत भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी जहरी टीका केली आहे.
रोहित पवारांनी एमपीएससी विद्यार्थ्यांचं आंदोलन हे तमाशाचा फड करून ठेवला आहे अशी टीका भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे. रोहित पवारांचे डोके मेंढरांच्या डागणीने डागले पाहिजे,अशी खोचक टीका देखील पडळकरांनी केली आहे. राजकारण केंद्रित हे सर्व आंदोलन सुरू असून रोहित पवारांनी आता विद्यार्थ्यांची माथी भडकवणे बंद केले पाहिजे,असा आरोप देखील गोपीचंद पडळकरांनी पुण्यातील रोहित पवारांच्या एमपीएससी आंदोलनावरून केला आहे,ते सांगली मध्ये बोलत होते.
संजय राऊतांनी आधी आपण राज्यसभेवर निवडुन येतो का याची चिंता करावी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पार्टीला त्यांच्या सल्ल्याची आवश्यकता नाही अशी टीका आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी खासदार संजय राऊतांवर केली आहे. केंद्रातील सरकार कोसळणार,या संजय राऊतंकडून करण्यात आलेल्या विधानावरून पडळकर यांनी संजय राऊतांवर ही टीका केली. गेल्या 6 वर्षांपासून राऊत सरकार कोसळणार,असं म्हणत आहेत,असा टोला देखील लगवाला आहे.
पुण्यातील MPSC आंदोलन विद्यार्थ्यांचं राहिलं नसून राजकीय झालंय, असा हल्ला बोल मंत्री नितेश राणे यांनी केला. रोहित पवार विद्यार्थ्यांआडून राजकारण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. तसेच तुम्ही मुलांसाठी लढता मग शरद पवार आणि राहुल गांधी आंदोलनात का आले नाहीत? असा खोचक सवाल नितेश राणे यांनी उपस्थित केला.
रोहित पवारांच्या MPSC आंदोलनावर भाजपनं तिसरा व्हिडिओ बॉम्ब समोर आणलाय. रोहित पवारांसाठी MPSC म्हणजे ‘Make Pawar State Chief Minister’ असल्याचा आरोप भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी केलाय.. पत्रकार परिषदेत रोहित पवारांच्या आंदोलनाचा व्हिडिओ दाखवत बन यांनी हा आरोप केलाय.
अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांनी आमदार रोहित पवारांवर निशाणा साधलाय. MPSC विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल झाले. यावरून विद्यार्थ्यांच्या आडून रोहित राजकारण करत असल्याची टीका सदावर्तेंनी केलीय. तसंच FIRमध्ये रोहित पवारांचं नाव का नाही?, असा सवालही केलाय.