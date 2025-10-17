English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

जिहादी ट्रेनर त्या जीममध्ये हिंदू मुलींनी जाऊ नये- पडळकर

हिंदू जन आक्रोश मोर्चांमधून याआधीही नितेश राणेंची वादग्रस्त वक्तव्यांची मालिका पाहायला मिळाली होती, मात्र आता गोपीचंद पडळकरांच्या वक्तव्यानंतर वादाला तोंड फुटलं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 17, 2025, 10:08 PM IST
जिहादी ट्रेनर त्या जीममध्ये हिंदू मुलींनी जाऊ नये- पडळकर

ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास : भाजप आमदार गोपीचंद पडळकरांच्या वक्तव्यानं पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. पडळकरांनी हिंदू मुलींना एक अजब सल्ला दिला आहे. दरम्यान हा सल्ला देतांना पडळकरांनी मुस्लिमांवर देखील निशाणा साधला आहे.. त्यामुळे पडळकरांनी केलेल्या या वक्तव्यानंतर विरोधकांनी
देखील त्यांचा चांगलाच समाचार घेतला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

भाजप आमदार गोपीचंद पडळकरांच्या वक्तव्यानं पुन्हा एकदा वादंग पेटलं आहे. पडळकरांनी हिंदू तरूणींना एक अजब सल्ला दिला आहे. आधीच वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे पडळकरांना भाजपकडून तंबी देण्यात आली होती. त्यात, बीडमधील हिंदू जन आक्रोश मोर्चात केलेल्या आणखी एका वादग्रस्त वक्तव्यावरून पडळकर वादात सापडले आहेत. दरम्यान त्यांच्या या वक्तव्यानंतर विरोधकांनी त्यांचा चांगलाच समाचार घेतला आहे. 

हिंदू जन आक्रोश मोर्चांमधून याआधीही नितेश राणेंची वादग्रस्त वक्तव्यांची मालिका पाहायला मिळाली होती, मात्र आता गोपीचंद पडळकरांच्या वक्तव्यानंतर वादाला तोंड फुटलं आहे. काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवारांनी देखील पडळकरांचा पानउतारा केला.. तर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी पडळकरांच्या वक्तव्याचं समर्थन
केलं आहे.

हिंदू-मुस्लीम संदर्भात गोपीचंद पडळकरांचं हे काही पहिलं विधान नाही आहे. याआधी देखील गोपीचंद पडळकरांच्या एका वक्तव्यानं वाद निर्माण झाला होता, मुस्लिमांना भारताबाबत काहीही पडलं नसल्याचं बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहून ठेवल्याचा दावा पडळकरांनी केला होता. पडळकरांच्या वक्तव्यानंतर वाद सुरू असतानाही पडळकर आपल्या वक्तव्यावर ठाम आहेत. अनेक ठिकाणी हिंदू मुलींना टार्गेट केलं जात असल्याचं पडळकरांनी म्हटलं आहे.

गोपीचंद पडळकर मागील काही दिवसांपासून चांगलेच चर्चेत आहेत. आधी जयंत पाटलांवर अगदी खालच्या भाषेत टीका त्यानंतर झी 24 तासच्या टू द पॉईंटमधून जयंत पाटलांवर गंभीर आरोप आणि आता हिंदू-मुस्लीमांवरून त्यांची सुरू असलेली वक्तव्य.. काही दिवसांपूर्वी दादांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार संग्राम जगताप यांनी देखील अशा प्रकारे वक्तव्य करून वाद ओढावून घेतला होता. यानंतर दादांनी थेट संग्राम जगताप यांना नोटीस पाठवली होती. मात्र, पडळकरांच्या या वक्तव्यानंतर भाजप कोणती अॅक्शन घेणार याकडे आता लक्ष लागलं आहे. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Gopichand PadalkarGopichand Padalkar controversyBJP MLA Gopichand PadalkarGopichand Padalkar gym remarkBJP MLA gym comment

इतर बातम्या

बाजार समित्यांची सूत्र पणनमंत्र्यांकडे, सरकारच्या निर्णयावर...

महाराष्ट्र बातम्या