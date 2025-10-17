जिहादी ट्रेनर त्या जीममध्ये हिंदू मुलींनी जाऊ नये- पडळकर

ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास : भाजप आमदार गोपीचंद पडळकरांच्या वक्तव्यानं पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. पडळकरांनी हिंदू मुलींना एक अजब सल्ला दिला आहे. दरम्यान हा सल्ला देतांना पडळकरांनी मुस्लिमांवर देखील निशाणा साधला आहे.. त्यामुळे पडळकरांनी केलेल्या या वक्तव्यानंतर विरोधकांनी
भाजप आमदार गोपीचंद पडळकरांच्या वक्तव्यानं पुन्हा एकदा वादंग पेटलं आहे. पडळकरांनी हिंदू तरूणींना एक अजब सल्ला दिला आहे. आधीच वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे पडळकरांना भाजपकडून तंबी देण्यात आली होती. त्यात, बीडमधील हिंदू जन आक्रोश मोर्चात केलेल्या आणखी एका वादग्रस्त वक्तव्यावरून पडळकर वादात सापडले आहेत. दरम्यान त्यांच्या या वक्तव्यानंतर विरोधकांनी त्यांचा चांगलाच समाचार घेतला आहे.
हिंदू जन आक्रोश मोर्चांमधून याआधीही नितेश राणेंची वादग्रस्त वक्तव्यांची मालिका पाहायला मिळाली होती, मात्र आता गोपीचंद पडळकरांच्या वक्तव्यानंतर वादाला तोंड फुटलं आहे. काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवारांनी देखील पडळकरांचा पानउतारा केला.. तर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी पडळकरांच्या वक्तव्याचं समर्थन
केलं आहे.
हिंदू-मुस्लीम संदर्भात गोपीचंद पडळकरांचं हे काही पहिलं विधान नाही आहे. याआधी देखील गोपीचंद पडळकरांच्या एका वक्तव्यानं वाद निर्माण झाला होता, मुस्लिमांना भारताबाबत काहीही पडलं नसल्याचं बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहून ठेवल्याचा दावा पडळकरांनी केला होता. पडळकरांच्या वक्तव्यानंतर वाद सुरू असतानाही पडळकर आपल्या वक्तव्यावर ठाम आहेत. अनेक ठिकाणी हिंदू मुलींना टार्गेट केलं जात असल्याचं पडळकरांनी म्हटलं आहे.
गोपीचंद पडळकर मागील काही दिवसांपासून चांगलेच चर्चेत आहेत. आधी जयंत पाटलांवर अगदी खालच्या भाषेत टीका त्यानंतर झी 24 तासच्या टू द पॉईंटमधून जयंत पाटलांवर गंभीर आरोप आणि आता हिंदू-मुस्लीमांवरून त्यांची सुरू असलेली वक्तव्य.. काही दिवसांपूर्वी दादांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार संग्राम जगताप यांनी देखील अशा प्रकारे वक्तव्य करून वाद ओढावून घेतला होता. यानंतर दादांनी थेट संग्राम जगताप यांना नोटीस पाठवली होती. मात्र, पडळकरांच्या या वक्तव्यानंतर भाजप कोणती अॅक्शन घेणार याकडे आता लक्ष लागलं आहे.