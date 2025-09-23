'काय चाललंय समजत नाही,' भाजपाचा आमदार DPDC बैठकीत संतापला; एकनाथ शिंदेंसमोर म्हणाला 'आमचं सरकार....'

Kalidas Kolambkar in DPDC Meeting: मुंबई शहराच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत भाजपा आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी आपली नाराजी बोलून दाखवत प्रशासनाला धारेवर धरलं. जनता नाराज होत आहे आणि मला उत्तरं देताना त्रास होत आहे असा संताप त्यांनी व्यक्त केला आहे. यावेळी त्यांनी एल्फिन्स्टन पूल आणि नायगाव बीडीडीचा मुद्दा उपस्थित करत आपली खंत व्यक्त केली.
मुंबई शहराच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला सुरुवात झाली. मुंबई शहराचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थित या बैठकीला सुरुवात झाली. मुंबई शहरातील सर्व लोकप्रतिनिधी या बैठकीसाठी उपस्थित होते. वरळीचे आमदार आदित्य ठाकरे हे मात्र या बैठकीला अनुपस्थित राहिले. जिल्हा नियोजन समितीमध्ये निधी वाटपावरून खडाजंगी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती.
डीपीडीसी बैठकीत भाजपाचे वडाळ्याचे आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी प्रशासनाला धारेवर धरलं. आपलं सरकार आहे, काय चाललयं हे मला काही समजत नाही आहे असा संताप कालिदास कोळंबकर यांनी व्यक्त केला आहे. एल्फिन्स्टन पूल पाडल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना मुंबईतच जवळपास घरे देण्याची मागणी कालिदास कोळंबकर यांनी केली आहे.
तसंच वरळी बीडीडी चाळधारकांना प्रत्येकाला पार्किंग मिळते आणि नायगाव व इतर भागातील लोकांना पार्किंग मिळत नाही हा कोणता न्याय? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. जनता नाराज होत आहे मला उत्तरे देताना त्रास होत आहे असंही त्यांनी बोलून दाखवलं. परंतु म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जैस्वाल बैठकीला उपस्थित नसल्याने राहून नार्वेकरांनी नाराजी व्यक्त केली.
ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार सचिन अहिर यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मिश्किल टोमणे मारले. विधानसभा अध्यक्षांनाही त्यांनी घेरत तर उपमुख्यमंत्र्यांना टोमणा मारला. माजी आमदारांना निधी मिळतो, आणि आता आहेत त्यांना मिळत नाही. आमचीही काळजी घ्या असा सूर होता.
वरळीत बीडीडीकडे विशेष लक्ष होते. शासनाचेही लक्ष होते, अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ही आमच्याकडे यायचे हल्ली येत नाही असं सचिन अहिर म्हणाले. हल्ली नवे सुरू झाले आहे. आजीला फंड मिळत नाही पणमाजी ला मिळतो. तुम्ही पालकमंत्रीसोबत उपमुख्यमंत्री आहात तर आमची ही काळजी घ्या असं सचिन अहिर म्हणाले.
दरम्यान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. मुंबईत व एकही पुलावरवर खड्डे ठेऊ नका असा आदेश शिंदेंनी पालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे. आमदार मनीषा कायंदे यांनी खड्ड्यांचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
त्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, 2-3दिवस पाऊस आहे. आता करता येणार नाही पण पाऊस थांबताच गगराणीजी लक्ष घाला आणि पुलांवर खड्डे ठेऊ नका.
काँग्रेस आमदाराकडून यावेळी सरकारची स्तुती करण्यात आली. काँग्रेस आमदारांनी देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले. कामाठीपुराचा पुनर्विकासासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्याबद्दल हे आभार मानण्यात आले.
