विकास लवांडेंवरील शाईफेकीचं भाजपा आमदार महेश लांडगेंकडून जाहीर समर्थन; म्हणाले 'आदर ठेवलाच पाहिजे'

Mahesh Landge supports ink attack on Vikas Lawande: शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांच्यावर झालेल्या शाईहल्ल्याचं भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी जाहीर समर्थन केलं आहे. विकास लवांडे यांनी वारकरी सांप्रदायातील घुसखोर असं पोस्टर रिलीज केल्याचा राग मनात धरुन संग्राम भंडारे यांनी लवांडेवर शाईफेक हल्ला केला. एकीकडे या हल्ल्यावरुन अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेतेही निषेध करत असताना, त्यांचा मित्रपक्ष भाजपाचे आमदार मात्र समर्थन करत आहेत. महेश लांडगेंप्रमाणे नितेश राणे यांनीही या हल्ल्याचं समर्थन केलं आहे.
"हिंदू धर्माच्या प्रचार, प्रसारासाठी काम करणाऱ्या प्रबोधनकार, कीर्तनकार आणि संतांचा आदर ठेवलाच पाहिजे. विकास लवांडे यांच्याबाबत ह.भ.प. संग्रामबापू भंडारे यांनी केलेल्या शाईफेकीचे आम्ही जाहीर समर्थन करतो," असं महेश लांडगे म्हणाले आहेत.
आमदार लांडगे म्हणाले की, "ह.भ.प. संग्रामबापू हे सुरुवातीपासूनच धर्मनिष्ठ असून हिंदू धर्माचा प्रचार-प्रसार करण्याचे महत्त्वाचे कार्य करत आहेत. वारकरी संप्रदायातील आदरणीय महाराज मंडळींबद्दल लवांडे यांनी वापरलेले शब्द अत्यंत चुकीचे होते. समाजातील अशा प्रवृत्तींविरुद्ध लोकांमध्ये संताप असणे स्वाभाविक आहे. ज्या 20 व्यक्तींच्या संदर्भात लवांडे यांनी वक्तव्य केले आहे, त्यांचे सामाजिक कार्य त्यांनी आधी पाहावे. हे महाराज समाजातील वंचित घटकांसाठी अविरत काम करत आहेत. वैचारिक मतभेद की पातळी? हा राजकीय वाद नसून वैचारिक मतभेदाचा विषय आहे".
"लवांडे यांच्यासारखी मंडळी स्वतःला विद्वान समजून समाजात विष कालवण्याचे आणि धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचे काम करत आहेत. वारकरी संप्रदाय आणि धार्मिक परंपरांवरील टीका समाज सहन करणार नाही," असा इशाराही आमदार लांडगे यांनी दिला आहे.
नितेश राणे यांनी एकेरी उल्लेख करत इशारा दिला आहे की, "त्या लवांडेने हिंदू समाजाच्या साधू संतांबद्धल महाराजांबद्धल जे अपशब्द वापरले त्या दृष्टिकोनातून हिंदू समाजात हा राग निर्माण होणं साहजिक आहे. आमच्या राष्ट्रात राहून आमच्या साधू संतांवर खालच्या दर्जाची टीका करण्याची हिंमत होत असेल तर असे कार्यक्रम अपेक्षित आहेत . आम्ही हिंदू आहोत. आमच्या साधू संताबाबत कोणीही अपशब्द वापरत असेल तर ये तो सिर्फ झांकी है पुरा पिक्चर बाकी है एवढं लक्षात ठेवावं आणि औकातीत राहावं".
वारकरी संप्रदाय, कीर्तनकार आणि हिंदू साधूसंतांचा अपमान करणाऱ्या विकास लवांडे (प्रवक्ता, राष्ट्रवादी काँग्रेस - शरद पवार गट) यांना तात्काळ अटक करण्याची मागणी वाघोली परिसरातील सकल हिंदू समाजाच्या वतीने वाघोली पोलीस ठाण्यात निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच अटक न झाल्यास 11 मे रोजी नगर रोड परिसरात तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.