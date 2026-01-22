भाजप आमदार नारायण कुचेंवर पैसे वाटपाचा आरोप, महापालिका निवडणुकीदरम्यानची ऑडिओ क्लिप समोर

विशाल करोळे, (प्रतिनिधी) छत्रपती संभाजीनगर : संभाजीनगर महापालिका निवडणुकीत भाजप आमदार नारायण कुचेंची पैसे वाटपाच्या आदेशाची एक ऑडिओ क्लिप व्हायरल झालीय. दरम्यान यानंतर विरोधकांनी त्यांच्यावर चांगलाच हल्लाबोल केलाय. तर या ऑडिओ क्लिपशी कोणताही संबंध नसल्याचं स्पष्टीकरण नारायण कुचे यांनी दिलंय.
भाजप आमदार नारायण कुचेंची पालिका निवडणुकीतील एक कथित ऑडिओ क्लिप चांगलीच व्हायरल होतेय. या ऑडिओ क्लिपमध्ये नारायण कुचे आपल्या कार्यकर्त्यांना दिवसाढवळ्या खुलेआम पैसे वाटण्याचे आदेश देतायत. पैसे वाटण्यासाठी अंधार पडू द्या असं समोरील व्यक्त कुचेंना सांगतोय. मात्र, आमदार नारायण कुचे हे दिवसाच पैसे वाटण्याचे आदेश समोरील व्यक्तींना देतायत. झी 24 तास या ऑडिओ क्लिपची कोणतीही पुष्टी करत नाही.
व्हायरल ऑडिओ क्लिपवर नारायण कुचे यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. ऑडिओ क्लिपशी कोणताही संबंध नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय. तसंच ऑडिओ क्लिपद्वारे बदनामी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचंही कुचे यांनी म्हटलंय. दरम्यान व्हायरल कॉल रेकॉर्डिंगमध्ये कुचे यांच्यासोबत आपण बोलत असल्याचा दावा वंचितच्या अजय म्हस्के यांनी केलाय, माझा तपासण्याचं आव्हान देखील त्यांनी केलंय. सीडीआर तपासल्यानंतर खरं आणि खोटं समोर येईल असा दावाही त्यांनी केलाय.
नवनाथ बन यांनी देखील आमदार नारायण कुचे यांची पाठराखण केलीय. कुचे यांनी स्पष्टीकरण दिलं असून विरोधकांकडून त्यांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं नवनाथ बन यांनी म्हटलंय.
संभाजीनगरच्या प्रभाग क्रमांक 24 मधून वंचितचे उमेदवार सतीश गायकवाड यांचा पराभव झाला तर नारायण कुचे यांची बहीण जिंकून आली, निकालात कुचे यांनी सेंटिग केल्याचा आरोप वंचितचा आरोप आहे. ऑडिओ क्लिपनंतर व्हिडिओ क्लिप ही लवकरच जाहीर करू असा इशारा विरोधकांनी दिलाय. त्यामुळे हा वाद इथवर न थांबता आणखीन वाढण्याची शक्यता आहे.