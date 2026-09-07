'मी जेलमध्ये राहूनही मराठी शिकलो नाही,' संजय दत्तचं विधान ऐकून सरनाईक हसले; नरेंद्र मेहता म्हणाले 'गरिब, रिक्षाचालकांनाच दमदाटी करा'

बॉलिवूड अभिनेता संजय दत्तने परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईकांतर्फे आयोजित दहीहंडी कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती. यावेळी प्रताप सरनाईक यांनी त्याला मराठीत बोलण्याची विनंती केली. मात्र संजय दत्तने यावेळी त्याच्या नेहमीच्या अंदाजात आपण मराठी शिकूच शकलो नाही सांगत हसण्यावारी विषयाला बगल दिली. यावेळी प्रताप सरनाईक आणि उपस्थितही हसत होते. मात्र यावरुन आता त्यांना टीकेला सामोरं जावं लागत आहे. महायुतीमधील आमदारानेच त्यांना डिवचलं असून, कलाकाराला मराठी येत नाही म्हणून सांगताना तुम्ही हसता, अन् गरिबांना, रिक्षाचालकांना मात्र मराठीच्या नावाखाली दमदाटी करता; हा कोणता न्याय?" असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या कार्यक्रमाच्या व्हिडिओमध्ये, संजय दत्त आणि प्रताप सरनाईक इतरांसह मंचावर उभे असल्याचे दिसत आहेत. यावेळी संवाद साधताना प्रताप सरनाईक यांनी संजय दत्तला सांगितलं की, "काही वेळापूर्वी सुनील शेट्टी, सूर्यकुमार यादव येऊन गेले. मी म्हणालो, मी आजकाल सर्वांना मराठी शिकवत आहे. संजय दत्तलाही आता आपण मराठीत बोलायला लावू या. नंतर तो हिंदीत बोलेल, पण आधी मराठीपासून सुरुवात करुया".
Sanjay Dutt has been living in Mumbai for more than 50 years, and he himself says that even after spending 6 years in Yerwada Jail, he still couldn’t learn Marathi.— Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) September 6, 2026
And he openly admitted this in front of everyone, without any shame. So now, will MNS and Uddhav Thackeray’s party… pic.twitter.com/kLQ7AxZfBa
यानंतर संजय दत्तने माईक हातात घेतला आणि 'तुम्हा सर्वांना नमस्कार' असं मराठीत बोलत हर हर महादेवचा जयघोष केला. नंतर तो पुढे म्हणाला की, "प्रतापभाई, मी 6 वर्ष येरवडा जेलमध्ये राहिलो, तेव्हाही मराठी शिकू शकलो नाही. मी थोडंच शिकलो होतो". संजय दत्तचं हे विधान ऐकून त्याच्यासह इतरजणही हसू लागले.
यानंतर तो पुढे हिंदीत म्हणाला की, "मी प्रताप सरनाईकांचा येथे बोलवल्याबद्दल आभारी आहे. जसं माझ्या भावाने सांगितलं, तसंच आमचं नातं फार जुनं आहे. 25 वर्ष झाली आहेत. एक अभिनेता झाला, तर दुसरा राजकारणी, मंत्री. पण मी सांगतो की, अभिनय सोपा आहे". यावेळी संजय दत्तने वास्तवमधील '50 तोला' हा प्रसिद्ध डायलॉगही बोलून दाखवला.
संजय दत्तच्या मराठी भाषेवरील वक्तव्यावरून भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी प्रताप सरनाईकांना डिवचलं आहे. त्यामुळे महायुतीत पुन्हा राजकीय वाद पेटण्याची शक्यता आहे. कलाकाराला मराठी येत नाही म्हणून सांगताना तुम्ही हसता, अन् गरिबांना, रिक्षाचालकांना मात्र मराठीच्या नावाखाली दमदाटी करता; हा कोणता न्याय? असा सवाल आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केला आहे.
सरनाईक यांच्या कथनी आणि करणीत फरक असल्याचे सांगत त्यांना एकनाथ शिंदेंनी काहीच करू दिले नाही, ते केवळ 'डमी मंत्री' आहेत असा टोलाही लगावला.