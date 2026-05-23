'लक्ष्मण हाकेंना मी ओळखत नाही', मराठ्यांची बाजू घेतली तर वाईट का वाटलं? प्रसाद लाड यांचा टू द पॉईंट सवाल

BJP MLA Prasad Lad : मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंनी देवेंद्र फडणवीसांवर वैयक्तिक टीका करु नये. जरांगेंनी केलेली टीका सहन केली जाणार नाही असा टू द पॉईंट इशारा भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी दिला आहे. लाड यांनी लक्ष्मण हाकेंना देखील या मुलाखतीत सवाल विचारला आहे.
भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' या कार्यक्रमात दिलेल्या मुलाखतीत थेट 'लक्ष्मण हाकेंना मी ओळखत नाही'असं म्हटलं आहे. मराठा समाजाची बाजू घेतली तर लक्ष्मण हाकेंना वाईट का वाटलं असा सवाल देखील प्रसाद लाड यांनी उपस्थित केला आहे. झी 24 तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या मुलाखतीत त्यांनी हाकेंनी केलेल्या टीकेला उत्तर दिलं. ओबीसी समाजानं भाजपला भरभरुन मतं दिली हे भाजप कधीही नाकारत नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींवर अन्याय होणार नाही अशी भूमिकाही लाड यांनी मांडली आहे.
तसेच या मुलाखतीत प्रसाद लाड यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंनी देवेंद्र फडणवीसांवर वैयक्तिक टीका करु नये असं म्हणतं पुढे त्यांना थेट इशारा दिला आहे. जरांगेंनी केलेली टीका सहन केली जाणार नाही असा 'टू द पॉईंट' इशारा भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी दिलाय. 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' या विशेष मुलाखतीत प्रसाद लाड यांनी मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही दिली. प्रश्न सोडवण्यात यश आलं किंवा यश आलं नाही तरी जरांगेंनी फडणवीसांवर वैयक्तिक टीका सहन केली जाणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांनी मनोज जरांगेंची भेट घेतली. या भेटीवरून अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांनी प्रसाद लाड यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. जरांगेंचे लाड करण्यात येत असल्याचा हल्लाबोल त्यांनी केला आहे. जरांगेंच्या या टीकेवर प्रसाद लाड यांनी झी 24 तासच्या टू द पॉईंट मुलाखतीतून प्रत्युत्तर दिलं.. तारिख 30चं आहे.. असं लाड म्हणाले. आपण संकटमोचकाच्या भूमिकेत नाही. संकटमोचकाची भूमिका गिरीष महाजनांची घेतली आहे. मराठा समाजाशी चर्चा प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण आहोत, अशी प्रसाद लाड यांनी टू द पॉईंट भूमिका मांडली आहे. संकटमोचकाची भूमिका गिरीष महाजनच वठवतात तेच खरे संकटमोचक असल्याचं प्रसाद लाड यांनी म्हटलं आहे.