फडणवीसांसमोरच भाजप आमदाराकडून लातूरची पाकिस्तानसोबत तुलना; 'विधानाला फडणवीसांचं समर्थन?' विरोधकांनी धरलं धारेवर!

लातूर ग्रामीणचे भाजप आमदार रमेश कराड यांनी 11 ऑगस्ट 2025 रोजी लातूरमध्ये दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या पुतळा अनावरण कार्यक्रमात आपल्या मतदारसंघाची तुलना “पाकिस्तानात भारताचा झेंडा लावण्यासारखी” अशी केली. या वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात वाद पेटला आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि सपाचे आमदार अबू आझमी यांनी या वक्तव्याचा तीव्र निषेध केला आहे. विरोधकांनी या वक्तव्याला लातूर ग्रामीणच्या जनतेचा अवमान ठरवून कराड यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे.
रमेश कराड यांच्या वक्तव्यावर विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी कराड यांचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर करत त्यांनी लातूर ग्रामीणच्या जनतेचा अवमान केल्याचा आरोप केला. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या वक्तव्याला समर्थन आहे का, असा प्रश्न विचारला. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अभय साळुंखे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे कारवाईची मागणी केली, तर सपाचे आमदार अबू आझमी यांनी वक्तव्याला “बेशरमपणाचे” ठरवले. विरोधकांनी कराड यांना माफी मागण्याची मागणी केली आहे.
रमेश कराड यांनी हे वादग्रस्त वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत केले, परंतु फडणवीस यांनी त्यांना रोखले नाही, यावरून विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. रोहित पवार यांनी ट्विटद्वारे विचारले की, “मुख्यमंत्री व्यासपीठावर असताना कराड यांना थांबवले नाही, याचा अर्थ त्यांचेही या वक्तव्याला समर्थन आहे का?” यामुळे महायुती सरकारवर टीकेची झोड उठली आहे. विरोधकांनी या वक्तव्यामुळे जनतेच्या भावना दुखावल्याचे सांगत कराड यांच्यावर कारवाई आणि माफीची मागणी केली आहे, ज्यामुळे सरकारची अडचण वाढली आहे.