'आम्ही तुमचा बाप काढणार', भाजपा आमदार आणि भास्कर जाधवांमध्ये तुफान राडा, 'पक्षाचं नाव नाही घ्यायचं'

Word Fight Between Bhaskar Jadhav and Sachin Kalyanshetti: भाजपाचे अक्कलकोट आमदार सचिन कल्याणशेट्टी आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे ज्येष्ठ आमदार भास्कर जाधव यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली आहे. विधानसभा पोर्च मध्येच दोघांमध्ये तुफान राडा झाला. भास्कर जाधवांनी बाप काढल्याने सचिन कल्याणशेट्टी संतापले आणि त्यांना जाब विचारला. दोघांमध्ये शाब्दिक वाद सुरु असल्याने काही काळासाठी तिथे तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं.
विधानसभेच्या पोर्चमध्ये सचिन कल्याणशेट्टी आणि भास्कर जाधव आमने-सामने आले होते. दोघांमध्ये नेमका वाद कशावरुन झाला हे समजू शकलेलं नाही. मात्र समोर आलेल्या व्हिडीओत भास्कर जाधव सरकारी नोकर हे काम कसं करु शकतो असा आक्षेप घेताना दिसत आहेत. दोन्ही नेत्यांना बापाचा उल्लेख करत एकमेकांवर संताप व्यक्त केला. उपस्थितही यावेळी दोन्ही नेत्यांचा संताप पाहून आश्चर्याने पाहत होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, विधानसभा पोर्चमध्ये दोन्ही नेते संवाद साधत होते. यावेळी दोघांमध्ये शाब्दिक वाद सुरु झाला. त्यांचा हा वाद मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड झाला आहे. भास्कर जाधव यांनी यावेळी सत्ताधारी असोत किंवा अजून दोन मंत्री आले तरी मला फरक पडत नाही असं म्हटलं आहे.
भास्कर जाधव - परवा मला इथे राज्यपालांचं भाषण नाही मिळालं?
सचिन कल्याणशेट्टी - बाप काढायचा तुम्हाला अधिकार आहे का?
भास्कर जाधव - आहे
सचिन कल्याणशेट्टी - तुम्ही वरिष्ठ सदस्य आहात, बाप कशाला काढत आहात? बाप काढायला नाही पाहिजे होता
भास्कर जाधव - मी काढणार, तुम्हाला हवं ते करा
सचिन कल्याणशेट्टी - मी पण काढणार, आम्ही तुमचा बाप काढू
भास्कर जाधव - तुम्हाला काढायचा तर काढा
सचिन कल्याणशेट्टी -सभ्यता पाळली पाहिजे
भास्कर जाधव - काही चुकीचं केलेलं नाही, तुमच्यापासून मला काही शिकायची गरज नाही
सचिन कल्याणशेट्टी - मी सत्ताधारी पक्षाचा सदस्य आहे
भास्कर जाधव - असू दे सत्ताधारी असो किंवा 2 मंत्री येऊ देत
सचिन कल्याणशेट्टी -बाप नाही काढायचा
भास्कर जाधव - इथे खासगी काम कसं काय करु शकतात?
सचिन कल्याणशेट्टी -तुम्ही त्यांच्यावर आक्षेप घ्या, पक्षात नावं नाही घ्यायचं
भास्कर जाधव - सरकारी नोकर हे काम कसं काय करु शकतो?
सचिन कल्याणशेट्टी -बाप नाही काढायचा