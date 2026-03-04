English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शिवराज यादव | Updated: Mar 4, 2026, 02:49 PM IST
'आज भास्कर जाधवांनी बाप काढला, उद्या दुसरा कोणीतरी काढेल,' भाजपा आमदाराचा संताप, 'हे सगळे व्यथित'

Sachin Kalyanshetti on Bhaskar Jadhav: भाजपाचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांचा उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांच्यासोबत वाद झाला आहे. विधानसभेच्या पोर्चमध्ये दोघांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली. भास्कर जाधव यांनी बाप काढल्याने सचिन कल्याणशेट्टी यांनी आक्षेप घेतला होता. यानंतर भास्कर जाधव यांनी काढणार सांगत सत्ताधाऱ्यांना आव्हान दिलं. दरम्यान नेमका वाद कशावरुन झाला होता याचा खुलासा सचिन कल्याणशेट्टी यांनी केला आहे.

"मी त्यांना सांगत होतो की तुमच्यासारखा ज्येष्ठ, अनुभवी सदस्य आणि नियम सांगणारे, बुद्धी शिकवणारे बाहेर येऊन अशा गोष्टी बोलू नका. सत्ताधारी पक्षाचा बाप काढू नका. महाराष्ट्राच्या सर्वोच्च सभागृहात अशा गोष्टी योग्य नाही हे त्यांना समजावून सांगत होतो. पण ते समजून घेण्याच्या मनस्थितीत नव्हते," असं सचिन कल्याणशेट्टी यांनी सांगितलं आहे. 

'आम्ही तुमचा बाप काढणार', भाजपा आमदार आणि भास्कर जाधवांमध्ये तुफान राडा, 'पक्षाचं नाव नाही घ्यायचं'

 

पुढे ते म्हणाले की, "कदाचित त्यांना अपेक्षित असणारं विरोधी पक्षनेते पद मिळत नसल्याने सभागृहाच्या आत व्यथित भास्कर जाधव यांचा तगादा बाहेर जाणवत होता. राजकारणात वैचारिक मतेभद असतात पण कुणाच्या पक्षाचा बाप काढण्याची संस्कृती नाही. त्याची समज, विनंती करत होतो. पण ते ऐकून घेत नव्हते". 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नेमका वाद कशावरुन झाला? यावर त्यांनी सांगितलं की, "एक अधिकारी, कर्मचारी होते. त्यांना कोणाची तरी पत्रिका देत होते. मला बाप काढल्याचं कानावर आल्याने त्यांच्याशी बोलत होतो. त्यांच्यासारख्या सदस्याकंडून अशी चूक अपेक्षित नाही. सत्ताधारी पक्षाचा बाप असं ते म्हणाल्याने आक्षेप घेतला. मी ऐकून आत गेलो असतो तर त्यांचा आवाज वाढला असता. आज ते बोलले उद्या दुसरा कोणीतरी सदस्य बोलेल. शेवटी सगळे व्यथित आहेत".

'अजित पवारांप्रमाणेच एकनाथ शिंदेंसोबतही होणार होतं?', रोहित पवारांचा पुराव्यांसह दावा, 'पाडलं गेलं असतं विमान'

 

"जनतेने त्यांना अपेक्षित साथ दिलेली नाही. अपेक्षाभंग आणि विरोधी पक्षनेतेपद यावरुन त्यांचा त्रास जाणवत होता. मी अध्यक्षांच्या कानावर घातलं असून ते योग्य ती कारवाई करतील," असं ते म्हणाले आहेत. 

दोघांमध्ये नेमका काय संवाद झाला?

भास्कर जाधव - परवा मला इथे राज्यपालांचं भाषण नाही मिळालं?
सचिन कल्याणशेट्टी - बाप काढायचा तुम्हाला अधिकार आहे का?
भास्कर जाधव - आहे
सचिन कल्याणशेट्टी - तुम्ही वरिष्ठ सदस्य आहात, बाप कशाला काढत आहात? बाप काढायला नाही पाहिजे होता
भास्कर जाधव - मी काढणार, तुम्हाला हवं ते करा
सचिन कल्याणशेट्टी - मी पण काढणार, आम्ही तुमचा बाप काढू
भास्कर जाधव - तुम्हाला काढायचा तर काढा
सचिन कल्याणशेट्टी -सभ्यता पाळली पाहिजे
भास्कर जाधव - काही चुकीचं केलेलं नाही, तुमच्यापासून मला काही शिकायची गरज नाही
सचिन कल्याणशेट्टी - मी सत्ताधारी पक्षाचा सदस्य आहे
भास्कर जाधव - असू दे सत्ताधारी असो किंवा 2 मंत्री येऊ देत
सचिन कल्याणशेट्टी -बाप नाही काढायचा
भास्कर जाधव - इथे खासगी काम कसं काय करु शकतात?
सचिन कल्याणशेट्टी -तुम्ही त्यांच्यावर आक्षेप घ्या, पक्षात नावं नाही घ्यायचं
भास्कर जाधव - सरकारी नोकर हे काम कसं काय करु शकतो?
सचिन कल्याणशेट्टी -बाप नाही काढायचा

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

