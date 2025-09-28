English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अभियंता पतीचं आमदार पत्नीला 'ऑफिशियल' पत्र, संपूर्ण जिल्ह्यात चर्चा

सध्या या पत्राचीच चर्चा फुलंब्री मतदारसंघासह संपूर्ण जिल्ह्यात आणि राजकीय वर्तुळात होतेय. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 28, 2025, 11:01 PM IST
अभियंता पतीचं आमदार पत्नीला 'ऑफिशियल' पत्र, संपूर्ण जिल्ह्यात चर्चा

पत्नीचे फलक पतीसाठी डोकेदुखी ठरू लागल्यानं एका पतीला आपल्याच पत्नीला 'ऑफिशियल' पत्र पाठवावं लागलंय. फलकावर फोटो कुणाला नको असतो? पण आमदार पत्नीच्या फलकावर पतीचाही फोटो झळकत असल्यानं पतीला नोकरीत अडचणी येत आहेत. त्यामुळे त्यांनी थेट पत्र लिहून यात लक्ष घालावं, अशी विनंती केलीय.

अभियंता पतीचं आमदार पत्नीला 'ऑफिशियल' पत्र

बॅनर, फलकावर फोटो वापरू नये, अशी पत्रातून विनंती

पत्नीला लिहिलेल्या पत्राची संपूर्ण जिल्ह्यात चर्चा

खाजगी आयुष्यात पत्नी पतीला किंवा पती पत्नीला कुठलंही गोष्ट हक्कानं सांगू शकतो.. पण माझा फोटो वापरू नये, ही गोष्ट सांगायला एका पतीला आपल्याच पत्नीला 'ऑफिशियल' पत्र लिहावं लागलंय. त्या मागचं कारणही तसंच रंजक आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातल्या फुलंब्री विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार अनुराधा चव्हाण यांना त्यांच्या पतीनं एक पत्र पाठवलंय. त्यांचे पती अतुल चव्हाण हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता आहेत.. पण आपल्याच आमदार पत्नीला पत्र लिहायची वेळ त्यांच्यावर का आली? आमदार अनुराधा चव्हाण यांचे कार्यकर्ते प्रचार असो, वाढदिवस असो किंवा विविध योजनांच्या उद्घाटनाचे कार्यक्रम सर्वत्र मोठमोठाले अभिनंदनाचे फलक लावतात. मात्र हीच बाब अतुल यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरलीय. कारण आमदार अनुराधा चव्हाण यांच्या फलकावर त्यांचे हौशी कार्यकर्ते त्यांचे पती अतुल चव्हाण यांचाही फोटो छापतात.. याचा फायदा सोडा पण अतुल यांना मनस्ताप होतोय. त्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि शासकीय पदावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जातंय. इतकंच नाही तर अतुल यांच्याविरोधात तक्रारी आणि माहिती अधिकारातले अर्ज केले जात आहेत. त्यामुळे विनाकारण आपल्याला त्रास होतोय असं म्हणत मतदारसंघातल्या आपल्या कार्यकर्त्यांना आवरा, अशी विनंती करणारं पत्रच त्यांना आपल्या आमदार पत्नीला धाडलं.. सध्या या पत्राचीच चर्चा फुलंब्री मतदारसंघासह संपूर्ण जिल्ह्यात आणि राजकीय वर्तुळात होतेय. 

मुख्य अभियंता म्हणून शासकीय सेवेत असलेल्या अतुल चव्हाण यांनी पत्रात काय म्हटलंय पाहुयात

अभियंता पतीच्या
पत्रात काय? 

"तुमचे कार्यकर्ते बॅनरवर
माझा फोटो वापरत आहेत. 

त्यामुळे माझ्याविरोधात तक्रारी
आणि माहिती अधिकारात अर्ज
येत आहेत.

त्यामुळे माझी विनंती आहे की,
माझे फोटो बॅनरवर प्रसिद्ध करू
नये

आपण आपल्या स्तरावरून
मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांना
द्याव्यात.

आता या पत्राची आमदार अनुराधा चव्हाण दखल घेत, आपल्या उत्साही कार्यकर्त्यांना आवरण्यासाठी काय सूचना देतात, हे महत्त्वाचं आहे. तसंच त्यांचे कार्यकर्ते त्यांच्या सूचना नीट पाळतात का, हेही पाहणं तितकंच आवश्यक आहे. नाहीतर पत्नीच्या कार्यकर्त्यांनी लावलेल्या फलकामुळे पतीच्या डोक्याचा ताप मात्र वाढेल. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

