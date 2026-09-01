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फडणवीसांच्या भाषणादरम्यान पडळकर झोपले! 'कधी थांबायचे ते...', Video पोस्ट करत राऊतांनी मुख्यमंत्र्यांना डिवचलं

पुण्यामध्ये आयोजि करण्यात आलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीदरम्यान हा सारा प्रकार घडला असून यावरुन राऊतांनी फडणवीसांना टोला लगावला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 01, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:52 AM IST
फडणवीसांच्या भाषणादरम्यान पडळकर झोपले! 'कधी थांबायचे ते...', Video पोस्ट करत राऊतांनी मुख्यमंत्र्यांना डिवचलं
Image Credit: सोशल मीडियावर या व्हिडीओची जोरदार चर्चा

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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फडणवीसांच्या भाषणादरम्यान पडळकर झोपले! 'कधी थांबायचे ते...', Video पोस्ट करत राऊतांनी मुख्यमंत्र्यांना डिवचलं
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