फडणवीसांच्या भाषणादरम्यान पडळकर झोपले! 'कधी थांबायचे ते...', Video पोस्ट करत राऊतांनी मुख्यमंत्र्यांना डिवचलं

पुणे येथील भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये सोमवारी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कार्यकर्त्यांना संबोधित केलं. मात्र या कार्यक्रमामधील फडणवीसांच्या भाषणापेक्षा त्यांच्या भाषणादरम्यान मंचावर बसलेले भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकरांना डुलकी लागल्याची अधिक चर्चा आहे.
पुण्यातील भाजपाच्या या कार्यक्रमादरम्यान पडळकरांना लागलेली डुलकी तर दुसरीकडे कार्यक्रमानंतर गाडीच्या नंबर प्लेटवरुन लोकांनी त्यांना सुनावल्याचा व्हिडीओही व्हायरल होतोय. यावरुन वेगवेगळ्या चर्चा सुरु असतानाच उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी पडळकरांना मंचावरच डुलकी लागल्याचा व्हिडीओ शेअर करत थेट भाषण देणारे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच टोला लगावला आहे.
एक आवाज… एक जोश… एकच संकल्प!— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 31, 2026
आज पुणे येथील भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत हजारो कार्यकर्त्यांच्या सोबतीने महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्याचा संकल्प… या बैठकीत अनुभवलेला प्रचंड उत्साह, जोश आणि आपुलकीचा जनसागर मनाला ऊर्जा देणारा ठरला.@BJP4Maharashtra… pic.twitter.com/jkqHfaObxh
सोमवारी सायंकाळी सोशल मीडियावर पडळकरांना डुलकी लागल्याचा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर संजय राऊतांनी रात्री 8 वाजून 32 मिनिटांनी हा व्हिडीओ शेअर केला. "कधी थांबायचे ते कळलं पाहिजे, नाहीतर भोंगा सुरू असताना लोकं मंचावरच डुलक्या काढतात किंवा जांभया देतात… बरोबर?" अशा कॅप्शनसहीत हा व्हिडीओ शेअर केला आहे.
कधी थांबायचे ते कळलं पाहिजे,— Sanjay Raut (@rautsanjay61) August 31, 2026
नाहीतर
भोंगा सुरू असताना लोकं मंचावरच डुलक्या काढतात किंवा जांभया देतात…
बरोबर? pic.twitter.com/FTRFBC1Sgs
विशेष म्हणजे या गोंधळानंतरही पडळकर थेट जनतेच्या रडावर आल्याचं दिसून आलं ते त्यांच्या कारच्या नंबर प्लेटमुळे! कार्यक्रमस्थळावरुन बाहेर निघत असताना पुण्यातील एका नागरिकाने त्यांच्या गाडीच्या एचएसआरपी नंबरवरून जाब विचारल्याचा व्हिडीओ समोर आला आहे. सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल देखील झाला आहे. भररस्त्यामध्ये कारमध्ये बसलेल्या पडळकर यांना एका सामान्य नागरिकाने त्यांच्या गाडीला नंबर का नाही असं विचारलं. यावर पडळकरांनी मराठी अक्षरात नंबर प्लेट असल्याचा उत्तर दिलं. मात्र आमदार असून तुम्ही कायदा पाळत नाही असा प्रतिसवाल करत पडळकर यांची बोलती या पुणेकराने बंद केली. पडळकर हे त्यांच्या झिरो झिरो सेवन नंबरच्या गाडी मधून जात असताना हा व्हिडीओ एका नागरिकाकडून करण्यात आला आहे.
आमदार पडळकर ट्राफिक नियम पाळत नाही.— कल्पेश जाधव (@KalpeshSJ) August 31, 2026
संतोष पंडीत मानलं तुम्हाला.#Santosh_Pandit pic.twitter.com/l1vi39o5W1
केवळ नंबर प्लेटच नाही तर पडळकर आणि त्यांच्या चालकांनी सीटबेल्ट देखील लावला नसल्याचं या व्यक्तीने निदर्शनास आणून दिल्याचं व्हिडिओमधून समोर आला आहे. नागरिकांकडून प्रश्नांची सरबती सुरू झाल्यावर पडळकरांनी व्हिडिओ बंद करायला लावला.