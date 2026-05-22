जरांगेंसमोरच लाड यांना अश्रू अनावर! म्हणाले, 'माझ्या आईला...'; ₹150 कोटींबरोबरच राजीनाम्याचाही उल्लेख

Prasad Lad Emotinal Manoj Jarange Patil Meeting: अंतरवाली सराटीमध्ये मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांची भेट घेण्यासाठी गेलेले भाजपाचे आमदार प्रसाद लाड भावूक झाले
Prasad Lad Emotinal Manoj Jarange Patil Meeting: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शिष्टमंडळाने आज अंतरवाली सराटीमध्ये मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळाकडून भाजपाचे विधान परिषदेचे आमदार प्रसाद लाड यांच्यासह आणखी काही मंत्र्यांनी जरांगेसोबत चर्चा केली. जरांगे यांनी 30 मे पासून अंतरवाली सराटी येथे मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार प्रसाद लाड यांनी जरांगे यांच्यासोबत चर्चा केली. जरांगे यांनी प्रसाद लाड यांना अंतरवालीत चर्चेसाठी निमंत्रण दिलं होतं. लाड यांनीच मराठा आरक्षणासंदर्भात जरांगेंसोबत चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त केलेली. या दोघांनाही प्रसारमाध्यमांसमोरच एकमेकांशी चर्चा केली. चर्चेदरम्यान एका क्षणी लाड यांना अश्रू अनावर झाल्याचं दिसून आलं.
"जरांगे यांच्यामुळे मराठा समजला आरक्षण मिळाले त्यामुळे त्यांचे आभार मानतो. 70 वर्षाच्या इतिहासात फडणवीस यांनी जे केलं ते कुणीही केलं नाही. बऱ्याच वेळा माझ्यात आणि जरांगे यांच्यात आगपाखड झाली पण त्यांनी फडणवीस यांनी मराठा समाजासाठी काय केलं हे समजून घेतलं पाहिजे," असं प्रसाद लाड अंतरवाली सराटीमध्ये पोहचल्यानंतर प्रसारमाध्यमांसमोर म्हणाले. "मी समाजाचा कार्यकर्ता म्हणून आलो आहे आमदार म्हणून आलो नाही. जरांगे माझे भाऊ त्यांना थांबवं लागू नये म्हणून मी एक दिवस आधीच भेटीसाठी आलो. आमंत्रणाचा मान म्हणून चर्चेसाठी आलो. माझ्याविषयी असणारा द्वेष जरांगे यांनी दूर करावा," अशी विनंती लाड यांनी जरांगेंना केली.
"समाजाचे अडलेले विषय माझ्या माध्यमातून कसे दूर केले जाऊ शकतात, यासाठी इथे आलो आहे. प्रसाद लाड जरांगे यांचा लहान भाऊ म्हणून इथे आला आहे. मी नेहमी तुमच्या सोबत राहीन. जरांगे यांच्या 7-8 मागण्या समजावून घेतल्यानंतर अधिक बोलेन. काही अडचणी असतात. मला मागण्या सांगून मला काही वेळ द्यावा. त्या मी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करीन. नाही पूर्ण झाल्या तर राजीनामा देईन. जातीसाठी मी माती खायला तयार आहे," असा शब्द लाड यांनी दिला.
"एक कार्यकर्ता एवढा संघर्ष करतो मग मी त्यांच्या मागे का उभे राहू नये? लहान भाऊ आज त्यांना समजावून सांगायला आला आहे. मला संधी द्यावी त्यांनी! उपोषण करू नये. हत्ती गेला आता शेपूट राहीलं आहे. त्यांच्या मागण्या पूर्ण होतील," असा विश्वास लाड यांनी व्यक्त केला.
लाड आणि जरांगेंच्या भेटीवरुन टीका करणाऱ्या लक्ष्मण हाकेंच्या विधानावर बोलताना लाड यांनी, "आज मी एक लाख लोकांना नोकरी दिली. कुणाचाही समाज बघितला नाही. मी धंदा करून राजकारण करतो. राजकारण करून धंदा करत नाही. मला मी केलेल्या कामाचा अभिमान आहे. हाके साहेबांना यावर बोलण्याचा अधिकार नाही त्यांचा गैरसमज मी दूर करीन," असं म्हटलं. "जो सन्मान मला जरांगे यांनी दिला आहे त्याबद्दल मी खूश आहे. जरांगे यांचा सन्मान राहील असं काम मी करीन," असंही लाड म्हणाले.
जरांगेंच्या भेटीसाठी रात्रीच लाड छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दाखल झाले. ते राहत असलेल्या हॉटेलमध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न काही अज्ञात व्यक्तींनी केला. या लोकांनी लाड यांना धमकावल्याचंही सांगितलं जात आहे. त्याबद्दलही लाड या भेटीदरम्यान बोलले. "काल मी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये असताना काही लोकांनी हॉटेलमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न केला. माझ्या आईला शिवीगाळ केली. मला शिव्या देताना लाज वाटली पाहिजे. शिव्या देणं फार सोपं पण हृदयाला लागल्यानंतर अवघड वाटतं. मी समाजासाठी मरायला तयार आहे. मी चुकलो हे कुणीही सांगावं," असं म्हणत लाड यांना अश्रू अनावर झाले.
जरांगेंनी दिलेली आंदोलनाची हाक आणि चर्चेमधून यावर तोडगा काढण्यासंदर्भात विचारलं असता लाड यांनी, "कुणी तरी संदेश घेऊन जायचा असतो. मी भगवतगीतेतील सार घेऊन आलोय. समाज आणि जरांगे वेगळे नाहीत. आम्ही दोघे भाऊ, तुम्ही काळजी करू नका. मी अनेक पेपर घेऊन आलोय. समाजासाठी काय काय केलंय हे सांगणार आहे. काल आण्णासाहेब पाटील महामंडळला 150 कोटी दिलेत. पण मी जरांगे यांना भेटणार म्हणून हे पैसे दिल्याची चर्चा झाली. हे योग्य नाही," असंही लाड म्हणाले.
"समाजाचा कार्यकर्ता म्हणून इथे आलो आहे. आम्हीही मराठा आहोत. आमचा केंद्रबिंदू हे अंतरवाली सराटी आहे. ज्या उणिवा बाकी असतील त्या मागण्या विधिमंडळात करू. त्यांनी उपोषण करू नये ही माझी मागणी. यापुढे त्यांना आंदोलन करावं लागणार नाही या भावनेतून मी काम करेन," असं लाड म्हणाले.