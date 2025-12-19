English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुलीचं लग्न अडलंय? नवरा-बायकोत भांडण? भाजप खासदाराने सुचवला मंत्र;लोकसभेत पिकला हशा!

BJP MP Ajay Bhatt: नैनिताल-उधमसिंह नगरचे भाजप खासदार अजय भट्ट यांनी चर्चेत भाग घेत विरोधकांचे आरोप फेटाळले. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 19, 2025, 03:54 PM IST
अजय भट्ट

BJP MP Ajay Bhatt: मनरेगा म्हणजेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या जागी नवीन योजना आणण्यावरून संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मोठा वाद निर्माण झालाय. सरकारने 'विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड अजीविका मिशन (ग्रामीण)' म्हणजे VB-G RAM G (जी राम जी) हे नवे विधेयक मांडले आहे. यानंतर मनरेगातून महात्मा गांधींचे नाव काढून टाकण्याचा आरोप विरोधी पक्ष, मुख्यतः काँग्रेसने केलाय. काँग्रेस नेते प्रियांका गांधी यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. अशा प्रकार नाव बदलल्याने अनावश्यक खर्च वाढतो आणि गरीबांची रोजगार हमी कमकुवत होते, असे त्या म्हणाल्या. यानंतर विरोधकांनी संसदेत आणि बाहेर निषेध केला, तर विकसित भारत 2047 च्या दृष्टीने सुधारणा असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. दरम्यान भाजप खासदारांनी दिलेला मंत्र लोकसभेत चर्चेचा विषय ठरला. 

अजय भट्ट संसदेतील भाषणात काय म्हणाले?

नैनिताल-उधमसिंह नगरचे भाजप खासदार अजय भट्ट यांनी चर्चेत भाग घेत विरोधकांचे आरोप फेटाळले. त्यांनी नव्या योजनेचे पूर्ण नाव सांगितले आणि 'राम' शब्दावरून काँग्रेसला लक्ष्य केले.  हा 'राम' शब्द महात्मा गांधींनीही स्वीकारलेला सिद्ध मंत्र असल्याचे ते म्हणाले. "राम, हे राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम". गांधीजींच्या शेवटच्या शब्दांमध्ये 'हे राम' होते. असे असताना काँग्रेसला यात समस्या का? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. खासदार अजय भट्ट यांचे भाषण आता सोशल मीडियावर खूप चर्चेत आहे.

'राम नामाने सर्व समस्या सुटतील'

अजय भट्ट यांनी राम मंत्राच्या महिम्याबद्दल मजेशीर उदाहरणे दिली, ज्यामुळे संसदेत हशा पिकला. हा मंत्र जपल्याने प्रत्येक अडचण दूर होते. उदाहरणार्थ: मुलीचे लग्न होत नसेल तर राम-राम जपा; नोकरी मिळत नसेल तर जपा; घरात भांडणे असतील किंवा पती-पत्नीमध्ये मतभेद असतील तर जपा; नातेसंबंध बिघडले असतील तर जपा; अगदी गाय दूध देत नसेल तरी राम नाम जपल्याने सर्व काही ठीक होईल, असे ते म्हणाले. अजय भट्ट यांचे हे विधान व्हायरल झाले असून काहींनी त्यांचे समर्थन केलंय तर काहींनी त्यांच्यावर टीकादेखील केलीय.

नव्या योजनेचे वैशिष्ट्ये काय?

नव्या VB-G RAM G योजनेत ग्रामीण कुटुंबांना 100 ऐवजी 125 दिवसांची रोजगार हमी दिली जाणार आहे. पाणी सुरक्षा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि हवामान बदलाशी जुळवून कामे केली जातील. मात्र निधीची रचना बदलली असून केंद्राचा वाटा कमी होऊन राज्यांवर भार वाढला आहे. योजनेची अंमलबजावणी आता मागणीवर आधारित न राहता बजेटनुसार होणार आहे. यातून जुन्या योजनेतील कमकुवत भाग दूर होतील आणि पारदर्शकता वाढेल असे सरकारचे म्हणणे आहे.

सोशल मीडिया आणि जनतेच्या प्रतिक्रिया

अजय भट्ट यांचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर वेगाने पसरलाय. ज्यामुळे दोन्ही बाजुच्या प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत. काहींनी राम मंत्राचे आणि योजनेचे समर्थन केले, तर अनेकांनी म्हटले की नाव बदलून किंवा धार्मिक संदर्भ देऊन समस्या सुटणार नाहीत. पुरेसा रोजगार आणि वेळेवर पगार देऊन खरा बदल येईल, असे काहींचे म्हणणे आहे.

