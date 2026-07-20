Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /मी वर्ल्ड रेकॉर्ड आमदार, तरी नाव नाही, कालिदास कोळबकर संतापले, शिरसाट म्हणाले, ...दोष माझ्यावर टाकतोस

'मी वर्ल्ड रेकॉर्ड आमदार, तरी नाव नाही,' कालिदास कोळबकर संतापले, शिरसाट म्हणाले, '...दोष माझ्यावर टाकतोस'

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेच्या रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखवताना महायुतीत मानापमान नाट्य रंगलं. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 20, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:18 PM IST
'मी वर्ल्ड रेकॉर्ड आमदार, तरी नाव नाही,' कालिदास कोळबकर संतापले, शिरसाट म्हणाले, '...दोष माझ्यावर टाकतोस'
Image Credit: मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेच्या रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखवताना महायुतीत मानापमान नाट्यSource: Bureau

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'मी वर्ल्ड रेकॉर्ड आमदार, तरी नाव नाही,' कालिदास कोळबकर संतापले, शिरसाट म्हणाले, '...दोष माझ्यावर टाकतोस'
BJP1 min ago
2
joint pain increase in monsoon15 min ago
3
sonam wangchuk28 min ago
4
crime news32 min ago
5
pune44 min ago