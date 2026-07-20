'मी वर्ल्ड रेकॉर्ड आमदार, तरी नाव नाही,' कालिदास कोळबकर संतापले, शिरसाट म्हणाले, '...दोष माझ्यावर टाकतोस'

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेच्या रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखवताना महायुतीत मानापमान नाट्य रंगल्याचं चित्र दिसलं. कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर नाव नसल्यानं स्थानिक भाजप आमदार कालिदास कोळंबकरांनी भर मंचावरुन मंत्री संजय शिरसाठांना सुनावलं. स्थानिक आमदाराचं निमंत्रण पत्रिकेवर नाव नसल्याने कालिदास कोळंबकर यांनी नाराजी जाहीर केली. यावेळी संजय शिरसाट यांनी शासकीय कामकाजात लोक काहीतरी चुका करतात असं सांगत नाराजी मिटवण्याचा प्रयत्न केला.
"मी वर्ल्ड रेकॉर्डचा आमदार आहे. तरी या निमंत्रण पत्रिकेत माझं नाव नाही. आमचे मित्र आणि जुने सहकारी संजय शिरसाट यांच्या नेतृत्वात हा कार्यक्रम होत आहे. हे काय चाललंय मला समजत नाही. विभागाच्या आमदाराचं नाव नाही आणि या कार्यक्रमाचं आमंत्रण आलं तेव्हा कळलं की संजय शिरसाट आणि देवेंद्रजी येत आहे म्हणून मी आलो. हे कोणी जाणीवपूर्वक केला असे तर त्याचा शोध घ्यावा अशी विनंती करतो," असं ते म्हणाले.
"कालिदास कोळंबकर माझे 40 वर्षांचे मित्र आहेत. मी त्यांना प्रेमानं काली म्हणतो. काली, शासकीय कामकाजात हे लोक काहीतरी चुका करतात आणि त्याचा दोष माझ्यावर टाकत आहात. हरकत नाही आपण यापेक्षा चांगला कार्यक्रम परत करु," असं संजय शिरसाट यांनी स्पष्टीकरण दिलं.
"बौद्धगयेला 10 एकर जागा निवासाठी देण्याबाबत निर्णय घेणार. आता आरामदायक पद्धतीनं प्रवासाला जाता येणार. तुम्हाला कायमस्वरुपी चांगली आठवण देणार आहोत. एकत्रित कुटुंबाचं सदस्य असल्यासारखा प्रवास करा. बाबासाहेबांचे, बुद्धांचे गाणे गात प्रवास करा," असं त्यांनी सांगितलं.