पहिल्या रांगेत बसण्यावरुन अपमान झाल्यानंतर मेधा कुलकर्णींना अश्रू अनावर, म्हणाल्या 'मी निमूटपणे...'

पुण्यात सारथीच्या कार्यक्रमात पहिल्या रांगेत बसण्यावरुन अभिमन्यू पवार यांच्यासोबत झालेल्या शाब्दिक वादानंतर भाजपा खासदार मेधा कुलकर्णी कार्यक्रम मध्यातच सोडून निघून गेल्या. यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेत नेमकं काय घडलं याची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी आपण हिंदू म्हणून एकत्र आलं पाहिजे असं आवाहन करताना चुकीचा उल्लेख केल्याने आपण दुखावलो गेलो आहोत असं सांगितलं. यावेळी त्यांना अश्रूही अनावर झाले होते. दरम्यान आपण याप्रकरणी कोणती तक्रार करणार नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
"मी चांगल्या मनस्थितीत कार्यक्रमास गेले होते. पहिल्या रांगेत काही रिकाम्या खुर्च्या होत्या. अधिवेशन सुरु असल्याने माधुरीताई किंवा अन्य मंत्री आले नव्हते. अधिकारी म्हणत होते की, जर खुर्च्या रिकाम्या असतील तर प्रोटोकॉलनुसार मेधा कुलकर्णी पुढे बसतील. शिवाय माझ्याकडे कमिटीचं अध्यक्षपद आहे. मी म्हटलं की नरेंद्र पाटीलही बसू शकतात, कारण ते आमदार, महामंडळाचे अध्यक्ष आहेत. अभिमन्यू पवार यांना स्वत:ला तिथे बसायचं होतं म्हणून त्यांची धावाधाव सुरु होती. अधिकारी म्हणाले की, यानंतर मेधा कुलकर्णींचं नाव येतं. त्यावर ते म्हणाले की, हा मराठा समाजाचा कार्यक्रम आहे आणि तिथे बसल्यानंतर वाद होईल," अशी माहिती मेधा कुलकर्णी यांनी दिली.
"हा कार्यक्रम मराठा समाजातील अभिमानास्पद कामगिरी करणाऱ्यांचा, त्यांना शाबासकी देण्याचा आहे. पण कार्यक्रम शासनाचा आहे आणि प्रोटोकॉलनुसार त्यांची रचना केलेली असते. जात पाहून ती रचना केली जात नाही. मी कोणत्याही कार्यक्रमात लोकांना हिंदू म्हणून जगलं पाहिजे असं आवाहन करते. जातीचा विषय कुठे आला?," अशी विचारणा मेधा कुलकर्णी यांनी केली.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, "अभिमन्यू पवार यांनी निवडणुकीवेळी फोन करुन मेळाव्याला या, मला मतदान करण्यासाठी ब्राह्मण समाजाला आवाहन केलं पाहिजे असं म्हटलं होतं. तब्येत बरी नसतानाही लांबचा प्रवास करुन त्यांच्यासाठी गेले. ब्राह्मण समाजाला मतदान करण्यासाठी आवाहन केलं आणि त्यांनीही मतदान केलं. पण इथे समाजाचा प्रश्नच येत नाही. सगळ्यांनी विचारांच्या पाठी उभं राहिलं पाहिजे. आज देशात परिस्थिती वेगळी आहे, वेगळी आव्हानं आहेत ज्याला उत्तर देण्यासाठी हिंदू एकत्र येईल का हा मुद्दा आहे. एकमेकांच्या जाती काढून काय फायदा? मला गुदमरल्यासारखं झाल्याने निघून आले".
"कार्यक्रम सुरु होण्याआधी फडणवीस आले तेव्हा एक समुदाय त्यांना भेटला. मी पण अशीच गंभीर केस घेऊन आले होते. मराठा बांधव होते. अभिमन्यू म्हणत होते हे नाही आत येणार, त्यांना बोलवू नका, आत पाठवू नका, मी पण एक जबाबदार पदाधिकारी आहे. स्थानिक प्रश्न घेऊन गेले आहे. अभिमन्यू पवार तुम्ही अजूनही स्वत:ला फडणवीसांचे ओएसडी समजता का? फडणवीस कोणाशी बोलणार हे तुम्ही ठरवणार का? कोणाला सोडायचं नाही हे तुम्ही ठरवणार का? आम्हीपण निष्ठावान कार्यकर्ते आहोत. त्यांच्या वाक्याचा वेगळा अर्थ काढलाच जाऊ शकत नाही. माझं मराठी चांगलं आहे. वेगळा मतितार्थ निघत नाही. मी नसल्याने बरं होणार असेल तर ठीक आहे," अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.
"मी नंतर माझ्या बॉसशी बोलेन. एका कार्यक्रमाने काही होत नाही. मी निमूटपणे निघून आले. वाद केला नाही. बसण्यावर वाद नाही. याच जातीच संबंध कुठे आला? कार्यक्रमाच्या आधी जे केलं त्यावरुन अभिमन्यू पवार स्वत:ला सुपिरिअर समजत आहेत आणि सगळं ताब्यात घ्यायचं आहे असं दिसत आहे. हेतूपूवर्क केलं नसाव, पण मनात रुजलं असणार. जे पोटत असतं ते ओठावर येतं. मी नेहमी हिंदू म्हणून एकत्र येण्याचं आवाहन करत असते, आपल्या प्रिय व्यक्तीला स्मरुन ते वाक्य बोलले की नाही सांगावं," असं आवाहनच त्यांनी दिलं आहे.
नरेंद्र पाटलांना मी पुढे बसा सांगत होते. मला यातून काही फायदा नको. मी चांगल्या मनाने गेले होते, मी हा विषय शांतपणे घेतला आहे. मी त्यांना माफ करत आहे. मी तक्रार करणार नाही. त्यांनी आत्मपरीक्षण करावं. जाती विसरुन देशाला पुढे घेऊन जाऊ. हे आव्हान स्विकारणार आहोत का? असं त्यांनी विचारलं.
मी तर प्रेक्षकांमध्ये बसण्यासही तयार आहे. मला तर कित्येक वेळा निमंत्रण नसतं. पेपरमध्ये वाचून कार्यक्रमाला जाते. मेट्रोच्या कामाचं निमंत्रण नव्हतं. हा विषय आत्मपरीक्षण कऱण्याचा आहे असं त्या म्हणाल्या.