पुण्यातील शनिवारवाड्यात नमाज पठण? काय आहे व्हायरल VIDEO मागील सत्य

Pune Shaniwar Wada Viral Video: पुण्यातील ऐतिहासिक शनिवारवाड्यातील एक व्हिडीओमुळे सध्या अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. काही मुस्लीम महिला शनिवारवाड्यात नमाज पठण करत असल्याचा एक व्हिडीओ समोर आला आहे. भाजपा खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी आपल्या एक्स अकाऊंटला हा व्हिडीओ शेअर केला आहे. यानंतर पुण्यात एकच चर्चा रंगली आहे. दरम्यान यानंतर वाद निर्माण होण्याची शक्यता असून सकल हिंदू समाज आणि पतित पावन संघटनेकडून याचा निषेध केला जात आहे. दोन्ही संघटना आज शनिवार वाड्याजवळ करणार शिववंदना करणार आहेत.
मेधा कुलकर्णी यांनी व्हिडीओ पोस्ट करत लिहिलं आहे की, शनिवारवाड्यात नमाज पठण चालणार नाही, हिंदू समाज आता जागृत झाला आहे !
तसंच त्यांनी चलो शनिवार वाडा! अशी हाकही दिली आहे. रविवार, 19 ऑक्टोबर 2025, शनिवार वाडा, कसबा पोलीस चौकीसमोर, सायंकाळी 4 वाजता असं सांगत त्यांनी आंदोलन करणार असल्याची माहिती दिली आहे. पुण्याचे वैभव – शनिवार वाडा, ऐतिहासिक वारसा स्थळ की गैर हिंदू प्रार्थना स्थळ? अशी विचारणाही त्यांनी केली आहे.
सारसबाग येथे झालेल्या नमाज पठणाच्या घटनेनंतर शनिवार वाड्यात घडलेला प्रकार. हा प्रत्येक पुणेकरासाठी चिंतेचा आणि संतापाचा विषय! पुणे प्रशासन नक्की करते काय? आपल्या वारसा स्थळांचा सन्मान कुठे हरवतोय? असे प्रश्नही त्यांनी विचारले आहेत. चला, आपण सर्वजण एकत्र येऊ आणि शिव वंदना करून आपल्या संस्कृतीचा सन्मान जपूया! अशी हाक त्यांनी दिली आहे.
शनिवार वाड्यात नमाज पठण चालणार नाही, हिंदू समाज आता जागृत झाला आहे !
चलो शनिवार वाडा!
रविवार, 19 ऑक्टोबर 2025
शनिवार वाडा, कसबा पोलीस चौकीसमोर
सायंकाळी 4 वाजता
---
पुण्याचे वैभव – शनिवार वाडा
ऐतिहासिक वारसा स्थळ की गैर हिंदू प्रार्थना स्थळ?
सारसबाग येथे… pic.twitter.com/EObcXMZ6Rt
— Dr. Medha Kulkarni (@Medha_kulkarni) October 19, 2025
व्हिडीओत शनिवारवाड्याचा परिसर दिसत आहे. यावेळी तिथे 6 ते 7 महिला नमाज पठण करताना दिसत आहे. यादरम्यान तिथे मुलं खेळताना, तसंच इतर लोक नेहमीप्रमाणे फिरताना दिसत आहेत. शनिवारवाड्याच्या वरच्या भागातून कोणीतरी हा व्हिडीओ शूट केला असल्याचं दिसत आहे. हा व्हिडीओ 1 मिनिटं 6 सेकंदांचा आहे. प्रथमदर्शनी हा व्हिडीओ खरा असल्याचं दिसत आहे, मात्र त्याबाबत अधिकृतपणे माहिती देण्यात आलेली नाही. तसंच हा व्हिडीओ नेमका कधीचा आहे हे स्पष्ट झालेलं नाही.