English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुण्यातील शनिवारवाड्यात नमाज पठण? काय आहे व्हायरल VIDEO मागील सत्य

Pune Shaniwar Wada Viral Video: पुण्यातील ऐतिहासिक शनिवारवाड्यात काही मुस्लीम महिला नमाज पठण करत असल्याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 19, 2025, 04:29 PM IST
पुण्यातील शनिवारवाड्यात नमाज पठण? काय आहे व्हायरल VIDEO मागील सत्य

Pune Shaniwar Wada Viral Video: पुण्यातील ऐतिहासिक शनिवारवाड्यातील एक व्हिडीओमुळे सध्या अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. काही मुस्लीम महिला शनिवारवाड्यात नमाज पठण करत असल्याचा एक व्हिडीओ समोर आला आहे. भाजपा खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी आपल्या एक्स अकाऊंटला हा व्हिडीओ शेअर केला आहे. यानंतर पुण्यात एकच चर्चा रंगली आहे. दरम्यान यानंतर वाद निर्माण होण्याची शक्यता असून सकल हिंदू समाज आणि पतित पावन संघटनेकडून याचा निषेध केला जात आहे. दोन्ही संघटना आज शनिवार वाड्याजवळ करणार शिववंदना करणार आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

मेधा कुलकर्णींच्या पोस्टमध्ये काय?

मेधा कुलकर्णी यांनी व्हिडीओ पोस्ट करत लिहिलं आहे की, शनिवारवाड्यात नमाज पठण चालणार नाही, हिंदू समाज आता जागृत झाला आहे ! 

तसंच त्यांनी चलो शनिवार वाडा! अशी हाकही दिली आहे. रविवार, 19 ऑक्टोबर 2025,  शनिवार वाडा, कसबा पोलीस चौकीसमोर,  सायंकाळी 4 वाजता असं सांगत त्यांनी आंदोलन करणार असल्याची माहिती दिली आहे. पुण्याचे वैभव – शनिवार वाडा, ऐतिहासिक वारसा स्थळ की गैर हिंदू प्रार्थना स्थळ? अशी विचारणाही त्यांनी केली आहे. 

सारसबाग येथे झालेल्या नमाज पठणाच्या घटनेनंतर शनिवार वाड्यात घडलेला प्रकार. हा प्रत्येक पुणेकरासाठी चिंतेचा आणि संतापाचा विषय!  पुणे प्रशासन नक्की करते काय?  आपल्या वारसा स्थळांचा सन्मान कुठे हरवतोय? असे प्रश्नही त्यांनी विचारले आहेत. चला, आपण सर्वजण एकत्र येऊ आणि शिव वंदना करून आपल्या संस्कृतीचा सन्मान जपूया! अशी हाक त्यांनी दिली आहे. 

 

 

व्हिडीओत नेमकं काय? 

व्हिडीओत शनिवारवाड्याचा परिसर दिसत आहे. यावेळी तिथे 6 ते 7 महिला नमाज पठण करताना दिसत आहे. यादरम्यान तिथे मुलं खेळताना, तसंच इतर लोक नेहमीप्रमाणे फिरताना दिसत आहेत. शनिवारवाड्याच्या वरच्या भागातून कोणीतरी हा व्हिडीओ शूट केला असल्याचं दिसत आहे. हा व्हिडीओ 1 मिनिटं 6 सेकंदांचा आहे. प्रथमदर्शनी हा व्हिडीओ खरा असल्याचं दिसत आहे, मात्र त्याबाबत अधिकृतपणे माहिती देण्यात आलेली नाही. तसंच हा व्हिडीओ नेमका कधीचा आहे हे स्पष्ट झालेलं नाही. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
punenamajnamazShaniwar Wadaशनिवार वाडा

इतर बातम्या

'या' तिन्ही बोल्ड अभिनेत्री एकाच घरात राहतात? एका...

भारत