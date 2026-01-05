English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'चार नाही तर आठ मुलं करा पण...' नवनीत राणा- ओवेसी यांच्यात शाब्दिक खडाजंगी

अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांनी हिंदूंना उद्देशून केलेल्या एका वक्तव्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यांनी हिंदूंनी चार मुलं जन्माला घालावीत, असा सल्ला दिला होता. आता या वक्तव्यावर ओवेसींनी तडकफडक प्रत्युत्तर दिलं आहे.

Jan 5, 2026
'चार नाही तर आठ मुलं करा पण...' नवनीत राणा- ओवेसी यांच्यात शाब्दिक खडाजंगी

काही दिवसांपूर्वी अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांनी हिंदूंना उद्देशून केलेल्या एका वक्तव्यावर आता एमआयएमचे खासदार आणि नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी जोरदार प्रतिउत्तर दिलं आहे. ओवेसी यांच्या या प्रतिक्रियेमुळे पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापलं असून, हा विषय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

खासदार नवनीत राणा काय म्हणाल्या होत्या?
अमरावती महानगरपालिकेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एमआयएमकडून प्रचार जोरात सुरू आहे. याच अनुषंगाने एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी अमरावती दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी एमआयएमच्या उमेदवाराच्या प्रचारासाठी जाहीर सभा घेतली. या सभेपूर्वी त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली, ज्यामध्ये त्यांनी नवनीत राणा यांच्या ‘चार मुलं जन्माला घाला’ या वक्तव्यावर जोरदार टीका केली.

ओवेसी म्हणाले, “तुम्ही चार नाही तर आठ मुलं करा, त्याचा आम्हाला काय करायचं आहे?” अशा शब्दांत त्यांनी नवनीत राणा यांच्या विधानाची खिल्ली उडवली. ओवेसींच्या या वक्तव्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. सोशल मीडियावरही या प्रतिक्रियेची जोरदार चर्चा सुरू असून, समर्थक आणि विरोधकांमध्ये वाद पाहायला मिळत आहे.

पुढे ओवेसी काय म्हणाले?
ओवेसी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, कोणत्याही समाजाने किती मुलं जन्माला घालावीत, हा वैयक्तिक विषय आहे आणि त्यावरून राजकारण करणं चुकीचं आहे. त्यांच्या मते, अशा प्रकारची विधानं समाजात तेढ निर्माण करतात आणि निवडणुकांच्या काळात जाणीवपूर्वक अशी वक्तव्यं केली जातात.

... म्हणून प्रकरण अधिकच चिघळले
नवनीत राणा यांच्या वक्तव्यामुळे सुरू झालेला हा वाद आता ओवेसींच्या प्रतिक्रियेमुळे अधिकच चिघळताना दिसत आहे. आता या संपूर्ण प्रकरणावर नवनीत राणा काय प्रतिक्रिया देतात, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. राजकीय नेते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत असताना, हा वाद पुढे कोणत्या वळणावर जातो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सध्या तरी चार आणि आठ मुलांच्या विधानामुळे अमरावतीच्या राजकारणात पुन्हा एकदा वातावरण तापल्याचं स्पष्ट दिसत आहे.

