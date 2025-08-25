English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भाजपाने 'भाकरी फिरवली'... आशिष शेलारांकडून मुंबई अध्यक्षपद काढलं; 'या' नेत्याकडे सोपवली जबाबदारी

BJP Appoint New Mumbai President: मागील अनेक वर्षांपासून आशिष शेलारांकडे असलेले ही जबाबदारी भाजपाने काढून घेतली आहे. 

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 25, 2025, 11:01 AM IST
भाजपाने 'भाकरी फिरवली'... आशिष शेलारांकडून मुंबई अध्यक्षपद काढलं; 'या' नेत्याकडे सोपवली जबाबदारी
मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीआधीच मोठा निर्णय

BJP Appoint New Mumbai President: महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पार्टीने मुंबईमध्ये खांदेपालट केल्याचं चित्र पहायला मिळत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीमध्ये भाजपाने आपल्या नव्या मुंबई अध्यक्षांची घोषणा केली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून मुंबईचं अध्यक्षपद भूषवणाऱ्या आशिष शेलार यांच्याकडून हे पद काढून घेण्यात आलं असून नव्या चेहऱ्याला संधी देण्यात आली आहे. यावेळी फडणवीस यांनी आशिष शेलार यांच्या कामाचं कौतुक केलं. तसेच नव्या अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली नक्कीच पालिकेत भाजपाची सत्ता येईल, असा विश्वासही फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

नवीन अध्यक्ष कोण?

मुंबईच्या अध्यक्षपदावर भाजपाने अमित साटम यांची नियुक्ती केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भगवी शाल खांद्यावर टाक साटम यांच्याकडे ही नवी जबाबदारी सुपूर्द केली. साटम यांनी गेली अनेक वर्षे मुंबईच्या पश्चिम उपनगरात नगरसेवक आणि आमदार म्हणून काम केले आहे. अमित साटम हे तीनवेळा विधानसभेवर निवडून गेले आहेत. त्यांना मुंबईतील नागरी प्रश्नांची चांगली जाण आहे. अमित साटम यांनी विधानसभा आणि विविध व्यासपीठांवर भाजपची बाजू आक्रमकपणे मांडण्याचे काम केले आहे. या सगळ्यामुळे भाजप नेतृत्त्वाने त्यांच्या खांद्यावर मुंबई अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिल्याचे सांगितले जात आहे.

करिअर कसं सुरु केलं? शिक्षण किती?

अमित साटम हे भारतीय जनता पक्षाचे राजकारणी असून ऑक्टोबर 2014 पासून ते सलग तिसऱ्या कार्यकाळात अंधेरी पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे महाराष्ट्र विधानसभेचे सदस्य (आमदार) म्हणून काम करत आहेत. 15 ऑगस्ट 1976 रोजी मुंबई, महाराष्ट्र येथे जन्मलेल्या साटम यांनी 1998 मध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या मिठीबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्समधून राज्यशास्त्र आणि समाजशास्त्र या विषयात बॅचलर ऑफ आर्ट्स पूर्ण केले. पुढे त्यांनी महात्मा गांधी मिशन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज अँड रिसर्च, मुंबई विद्यापीठातून मास्टर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज (कार्मिक) ची पदवी घेतली, 2000 मध्ये पदवी प्राप्त केली.

FAQ

भारतीय जनता पक्षाने मुंबई अध्यक्षपदासाठी कोणती महत्त्वाची घोषणा केली आहे?
भारतीय जनता पक्षाने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई अध्यक्षपदावर खांदेपालट करत अमित साटम यांची नवे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली आहे.

मुंबईच्या मागील अध्यक्ष कोण होते आणि त्यांच्याकडून हे पद का काढून घेण्यात आले?
मागील अनेक वर्षांपासून आशिष शेलार मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष होते. त्यांच्याकडून हे पद काढून घेऊन नव्या चेहऱ्याला संधी देण्यासाठी अमित साटम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या नियुक्तीवेळी काय सांगितले?
फडणवीस यांनी आशिष शेलार यांच्या कामाचे कौतुक केले आणि नवे अध्यक्ष अमित साटम यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई महानगरपालिकेत भाजपाची सत्ता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
bjp mumbai presidentashish shelarnew appointmentCM Devendra FadnavisWho Is Ameet Satam

