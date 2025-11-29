'भाजपने युतीधर्म पाळला नाहीतर...', एकनाथ शिंदेंनी भाजपला सुनावले खडे बोल

Eknath Shinde On Shivsena-Bjp Alliance: शिवसेना विरुद्ध भाजप यांच्यात राजकीय संघर्ष सुरु झालाय का? अशी चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरु आहे. दोन्ही पक्षांमध्ये मित्र पक्षातील झालेले राजकीय प्रवेश याला कारणीभूत ठरले. दरम्यान झी 24 तासच्या 'टू द पॉइंट विथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे यांनी या सर्वप्रकरणावर स्पष्टपणे भाष्य केलंय. काय म्हणाले शिंदे? सविस्तर जाणून घेऊया.
रविंद्र चव्हाणांकडे पद आल्यापासून भाजप आक्रमक झालाय. तुमच्या पक्षातील नेते फोडले जात आहेत. श्रीकांत शिंदेंनीही यावर प्रतिक्रिया दिलीय. तुम्हालाही असं वाटतं का? असा प्रश्न उपमुख्यमंत्र्यांना विचारण्यात आला. यावर बोलताना भाजपनं युतीधर्म पाळलाच पाहिजे अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मित्रपक्ष भाजपला सुनावलंय. 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' या विशेष मुलाखतीत त्यांनी भाजप-शिवसेना संघर्षावर थेट भाष्य केलंय.
शिवसेना युतीधर्म पाळते त्यामुळं युतीधर्म भाजपनंही पाळावा असं एकनाथ शिंदेंनी निक्षून सांगितलंय. युतीधर्म पाळला नाहीतर संघर्ष होणारच असं सांगताना त्यांनी भविष्यातल्या संभाव्य संघर्षाचेही संकेत दिलेत. भाजपनं शिवसैनिकांना फोडल्यामुळं शिवसेना आक्रमक झाली होती त्या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदेंनी थेट भाजपला सुनावलंय.
संघर्ष करण्याची कुठलीच भाषा एकनाथ शिंदेंनी केलेली नाही. ते करणार नाहीत. रविंद्र चव्हाणांनी विधान केलं यासंदर्भात मी मुख्यमंत्र्यांना भेटलो, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले. यानंतर 'सुरुवात तुम्ही केली. प्रवेश दोन्ही बाजूने होतायत. दोघांनीही थांबलं पाहिजे', असे मुख्यमंत्री त्यांना म्हणाले. शिवसेनेतून भाजपमध्ये आणि भाजपमध्ये शिवसेनेतील कार्यकर्ते घेतले जाणार नाहीत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सांगितले. मी माझ्या कार्यकर्ता, पदाधिकाऱ्यांना सांगतो, की शिवसेनेचा पदाधिकारी घ्यायचा नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. समन्वय साधण्याबाबत दोघांमध्ये चर्चा झाल्याचे प्रविण दरेकर म्हणाले. याचा अर्थ संघर्ष होईलच असे नाही. चांगल्या प्रकारे पुढे जायचे असेल तर युती धर्म पाळला तर सोयीचे होईल, अशी प्रतिक्रिया दरेकर यांनी झी 24 तासशी बोलताना दिली.
एकनाथ शिंदे हे तोलून मापून आणि स्पष्ट बोलणारे नेते आहेत. भांड्याला भांड लागलंय हे स्पष्ट आहे. एकनाथ शिंदे स्पष्ट बोलतात. कल्याण डोंबिवलीमधून ठिणगी लागलीय. आता कुठेतरी धुमसतंय. ज्याअर्धी भाजपमध्ये रवंद्र चव्हाणांची निवड केली त्यातूनच भाजपने संदेश दिलाय. भाजप स्वबळावर उभा राहिलं हा मेसेज आहे, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक रवीकिरण देशमुख यांनी दिली.
