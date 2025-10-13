एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला धक्का देत भाजपा-राष्ट्रवादीची युती, निवडणुकीच्या तोंडावर महायुतीत बिघाडी!

BJP-NCP Alliance: आगामी नगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर बदलापुरात महायुतीत बिघाडी झालीय.बदलापूरात शिंदेंच्या शिवसेनेला धक्का देत भाजप आणि राष्ट्रवादीने युती केलीय. त्यामुळे शिंदेंच्यी शिवसेना बदलापुरात एकाकी पडल्याचं चित्र आहे.त्यामुळे नगरपरिषद निवडणुकीत बदलापुरात भाजप-राष्ट्रवादी युती विरुद्ध शिवसेना यांच्यामध्ये मुख्य लढत होण्याची शक्यताय.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची जोरदार रणधुमाळी सुरू आहे. त्यातच बदलापुरात महायुतीमध्ये बिघाडी झाल्याचं पाहायला मिळतंय. राज्यात महायुतीचं सरकार असलं तरी बदलापुरात च भाजप आणि राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाने युती करत शिंदेंच्या शिवसेनेला जोरदार धक्का दिलाय. या युतीमुळे शिंदे गट एकाकी पडल्याचं चित्र आहे. कार्यकर्त्यांच्या भावना लक्षात घेऊन बदलापूरच्या विकासासाठी ही युती केल्याचं भाजप आमदार किसन कथोरे यांनी दिलीय.
एकीकडे भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या युतीची घोषणी करण्यात आलीय. मात्र राज्यात एकत्र आहोत त्यामुळे बदलापुरातही शिवसेनेला सोबत घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत असं म्हणत राष्ट्रवादीचे नेते आशिष दामले यांनी सावध भूमिका घेतलीय.
भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या युतीमुळे एकाकी पडलेल्या शिवसेनेत संतापाची लाट पसरलीय... आम्हाला विश्वासात न घेता ही युती करण्यात आल्याचं शिवसेना शहर प्रमुख वामन म्हात्रे यांनी म्हटलंय. मात्र असं असलं तरी शिवसेना स्वबळावर निवडणूक लढवून सत्ता मिळवू असा विश्वास वामन म्हात्रे यांनी व्यक्त केलाय.
तर राज्यभरात महायुती म्हणूनच लढण्याचा तिनही वरिष्ठ नेत्यांचा आग्रह आहे. असं भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी म्हटलंय. मात्र हे सांगतानाच त्यांनी काही ठिकाणी मैत्रिपूर्ण लढतीची शक्यता असल्याचे अप्रत्यक्ष संकेतही दरेकर यांनी दिलेत.
बदलापुरात भाजप आणि राष्ट्रवादीने युती जाहिर करत शिवसेनेला एकाकी पाडलंय.शिवसेनेनं स्वबळाचा नारा देत स्वबळावर नगराध्यक्ष बसवण्याचा निर्धार केलाय.निवडणुका अजून जाहिर झालेल्या नाहीत त्यातच बदलापुरात महायुतीत बिघाडी झालीय.. यामुळे बदलापुरातील निवडणुकीचं समीकरण बदलणार आहे.. बदलापूरात भाजप-राष्ट्रवादी विरुद्ध शिवसेना असाच प्रमुख सामना रंगणाराय.
