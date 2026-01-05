English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भाजप-राष्ट्रवादीत युतीधर्मावरुन जुंपली, ठिणगीचा कधीही भडका उडणार?

Conflict in Mahayuti: अजित पवारांनी भाजपवर केलेल्या टीकेचे आता राज्यातही पडसाद उमटू लागलेत. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 5, 2026, 09:47 PM IST
भाजप-राष्ट्रवादीत युतीधर्मावरुन जुंपली, ठिणगीचा कधीही भडका उडणार?
महायुती

Conflict in Mahayuti: भाजप-राष्ट्रवादीत भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर आता दोन्ही पक्षात युतीधर्मावरुन जुंपल्याचं चित्र आहे. टीका करताना अजितदादांनी युतीधर्म विसरु नये अशी टीका रवींद्र चव्हाणांनी केलीय. तर भाजपनंही युतीधर्माची आठवण ठेवावी असं अजितदादांनी सांगितलंय. राष्ट्रवादी-भाजपमधील वाद अजूनही धुमसत असल्याचे चित्र आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

महापालिका निवडणुकीचा प्रचार सुरु होताच राष्ट्रवादी आणि भाजपमध्ये आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडण्यास सुरुवात झाली. अजितदादांनी भाजपवर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी भाजप नेते घायाळ झाल्याचं पाहायला मिळालं. अजितदादांनी भाजपला थेट शिंगावर घेतल्यावर भाजप नेत्यांनीही तेवढ्याच आक्रमकपणं उत्तर दिलं. हा वाद शमला असं वाटलं असतानाच रवींद्र चव्हाणांनी आता पुन्हा अजित पवारांना युतीधर्माची आठवण करुन दिलीय. त्यावर अजित पवारांनीही भाजपनंही युतीधर्म पाळायला पाहिजे असा टोला लगावलाय.

अजित पवारांनी भाजपवर केलेल्या टीकेचे आता राज्यातही पडसाद उमटू लागलेत. अमरावतीत भाजप नेत्या नवनीत राणांनी थेट अजित पवारांवर हल्ला चढवला. अजित पवारांनी भाजपवर बोलताना मर्यादा ओलांडू नये असा जाहीर सल्ला त्यांनी दिला. अमरावतीत भाजपविरोधात लढणा-या राष्ट्रवादीनं लगेचच नवनीत राणांच्या टीकेला उत्तर दिलं. नवनीत राणांनी औकातीत राहून बोलावं असा पलटवार राष्ट्रवादीच्या संजय खोडकेंनी केलाय. अजितदादांच्या एका टीकेच्या ठिणगीनं महायुतीत संघर्षाचा वणवा पेटला होता. आताही भाजप-राष्ट्रवादीच्या संघर्षाची आग धुमसतेय. त्यात आणखी तेल ओतलं गेलं तर पुढच्या काही दिवसांत त्याचा भडका उडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अजित पवारांना महायुतीत घेतल्याचा पश्चाताप?

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भाजपच्या सत्ताकाळात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप केला. त्यांनी भाजपला 'लुटारूंची टोळी' असे संबोधले. एवढेच महापालिकेच्या कारभाराचे तीव्र शब्दांत वाभाडे काढले. यामुळे महायुतीतील अंतर्गत तणाव वाढला असून, निवडणुकीपूर्वीच युतीत फूट पडल्याचे चित्र दिसते.भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी अजित पवारांच्या आरोपांना कडवे प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले की, अजित पवार मोदी आणि फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षावर आरोप करत आहेत, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे. तसेच भाजपने आरोप केले तर अजित पवारांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागेल, असा स्पष्ट इशारादेखील त्यांनी दिला. मी नेहमी देवेंद्र फडणवीस यांना खासगीत सांगितले होतो की, त्यांना महायुतीत सामील करताना सावधगिरी बाळगावी. यामुळे अजित पवारांना युतीत घेतल्याबाबत भाजपमध्ये नाराजी असल्याचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

अजित पवारांकडून स्वतःचा बचाव

ज्यांनी ज्यांनी माझ्यावर 70 हजार कोटीच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, त्या सगळ्यांसोबत मी आज सरकारमध्ये बसलोय असं वक्तव्य उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी केलंय. विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्या पुत्रावरही गुन्हे दाखल आहेत, असा आरोप काँग्रेसने केला होता. त्यावर प्रश्न विचारला असता अजित पवारांनी ही भूमिका मांडली. दरम्यान अजित पवारांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीच सिंचन घोटाळ्याचे आरोप केले होते. त्यामुळे या आरोपांचं काय झालं याचं उत्तर त्यांनीच द्यावं असा टोला राऊतांनी लगावलाय. त्यांचा काही वेगळा राजकीय मार्ग दिसतो आहे. एकूणच, पुणे आणि पिंपरी भागात भाजप आणि अजित पवार गट यांच्यात थेट सामना होत असून, महायुतीतील हा कलह निवडणुकीत भाजपसाठी आव्हान ठरू शकतो, असे चित्र आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

