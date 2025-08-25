English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'ती वळवळणारी जीभ हातात काढून...', नितेश राणेंची मनोज जरांगेंना जाहीर धमकी; 'रक्ताने मराठे...'

Nitesh Rane Threatens Manoj Jarage: मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील मोर्चावर ठाम असल्याचं जाहीर केलेलं असताना, भाजपा नेता त्यांना एका विधानावरुन कोंडीत पकडत आहेत. नितेश राणे यांनी तर मनोज जरांगेंना जीभ हातात काढून देऊ अशी धमकी दिली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 25, 2025, 06:04 PM IST
Manoj Jarange Mumbai Morcha: 'त्या' मराठ्यांनी आंदोलनात अजिबात सहभागी होऊ नये; जरांगेंनी खडवासून सांगितलं, सरकार एक...

 

"जे रक्ताने मराठे असतात ते कोणाच्या आईबाबत अपशब्द वापरणार नाहीत. ज्या शिवरायांचा आपण आदर्श घेतो, त्या छत्रपती शिवरायांनी नेहमी प्रत्येक माता-बहिणीचा आदर केला आहे. जरांगे यांनी आरक्षणाची लढाई लढावी, पण ती लढत असताना आमच्या फडणवीस साहेबांच्या आईबद्दल अपशब्द बोलण्याची हिंमत करत असल तर ती वळवळणारी जीभ हातात काढून देण्याचं सामर्थ्य 96 कुळी मराठ्यात आहे हे त्यांनी लक्षात ठेवावं," असं नितेश राणे म्हणाले आहेत.

 

'....तर सरकार उलथवून टाकू', जरांगेंचा इशारा

"आमच्या भावनेशी मुख्यमंत्र्यांनी खेळू नये. फडणवीस साहेब तुम्ही वाकड्यात शिरू नये. फडणवीस मुद्दामून आरक्षण देत नाही. मराठयांना खुन्नस देतात. दोन दिवसांपूर्वी 29 जाती फडणवीस यांनी ओबीसीत घातल्या. मराठ्यांना का देत नाही? आमच्या आरक्षणाच्या मागणीची अंमलबजावणी करा. आमच्या मागण्या पूर्ण करा आम्ही मुंबईत येत नाहीत. आम्हाला आरक्षण दिलं नाही तर सरकार उलथवून टाकू," असा इशाराही मनोज जरांगे यांनी दिला आहे. 

'मी फडणवीस यांच्या आईवर काहीही बोललेलो नाही'

"मी फडणवीस यांच्या आईवर काहीही बोललेलो नाही. पण काही बोललो असेल तर शब्द मागे घेतो. पण तुमच्या आईप्रमाणे आमच्याही आईला तोला. द्या आरक्षण, कोण प्रवक्ता आहे त्यांचा शेण खातो, कोण वाघीण हे ती. आमची आई रक्ताच्या थारोळ्यात मेली तेव्हा तुला नाही कळलं का? तू माझ्या नादाला लागू नको. नादाला लागली तर सगळं बाहेर काढीन," असा इशारा त्यांनी चित्रा वाघ यांनी दिला आहे. 

FAQ

1) मनोज जरांगे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत काय विधाने केली आहेत?

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अनेकदा टीका केली आहे. त्यांनी फडणवीस यांच्यावर खालील प्रमुख आरोप केले:  मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप.  

मराठा आणि ओबीसी समाजात दंगल भडकवण्याचा कट रचत असल्याचा दावा.  

मराठा समाजाच्या तरुणांचे भवितव्य उध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप.  

व्यक्तिगत द्वेषातून फडणवीस यांनी मराठ्यांना डिवचण्यासाठी १७ जाती ओबीसीत समाविष्ट केल्याचा दावा.  

जरांगे यांनी फडणवीसांना थेट इशारा दिला की, “तुम्ही माझ्या नादी लागू नका, मी मुंबईला येणारच” आणि “फडणवीसांचा सुपडा साफ केल्याशिवाय शांत बसणार नाही.”  

2)  जरांगे यांनी फडणवीस यांच्याशी थेट संपर्क साधला होता का?
होय, जरांगे यांनी २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, त्यांनी दोन महिन्यांपूर्वी स्वतः फडणवीस यांना फोन केला होता आणि मराठा समाजाच्या वेदना मांडण्यासाठी अंतरवाली सराटी येथे येण्याचे आमंत्रण दिले होते. मात्र, फडणवीस यांनी याकडे लक्ष दिले नाही, असे जरांगे यांचे म्हणणे आहे.  

3) फडणवीस यांनी जरांगे यांच्या आरोपांना काय उत्तर दिले?
देवेंद्र फडणवीस यांनी जरांगे यांच्या टीकेवर प्रत्युत्तर देताना म्हटले:  मराठा समाजासाठी त्यांच्या सरकारने १०% स्वतंत्र आरक्षण, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, सारथी संस्थेमार्फत प्रशिक्षण आणि शैक्षणिक सुविधा यांसारखी अनेक कामे केली आहेत.  

जरांगे यांच्या उपोषणामुळे त्यांच्या डोक्यावर परिणाम झाला असल्याची मिश्किल टीका केली.  

लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांच्या मागण्या समजून घेतल्या जातील, अशी भूमिका मांडली.  

4) जरांगे यांनी फडणवीस यांच्याबाबत कोणती आक्षेपार्ह विधाने केली?
जरांगे यांनी फडणवीस यांच्यावर वैयक्तिक टीका करताना “ब्राह्मणी कावा” असा उल्लेख केला, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला. तसेच, त्यांनी फडणवीस यांच्या आईबाबत आक्षेपार्ह विधान केल्याचा आरोप आहे, ज्यासाठी त्यांनी नंतर माफी मागितली होती, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

