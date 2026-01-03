पक्षनिष्ठेला बळ मिळालं! अकोल्यात 4 वर्ष नगरसेवक राहिलेल्या उमेदवाराला डावलून, गरीब कार्यकर्त्याला भाजपची उमेदवारी

Mahapalika Election 2026: राजकारणात पक्षाचं तिकीट मिळवणं ही सोपी गोष्ट नसते. विशेषतः मोठ्या पक्षाकडून उमेदवारी मिळवणं म्हणजे अनेक सामान्य कार्यकर्त्यांसाठी स्वप्नच असतं. पैसा, ओळखी आणि राजकीय वजन यालाच महत्त्व दिलं जातं, असा समज असताना अकोला महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपने एक वेगळा आणि प्रेरणादायी निर्णय घेतला आहे. पक्षाशी एकनिष्ठ राहून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या, गरीब कुटुंबातील कार्यकर्त्याला उमेदवारी देत भाजपने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. या कार्यकर्त्याचं नाव मंगेश झिने आहे
अकोला महानगरपालिका निवडणुकीसाठी भाजपने यावेळी मोठा निर्णय घेत तब्बल 48 विद्यमान नगरसेवकांपैकी 21 जणांची तिकीट कापली आहे. यामध्ये अनेक अनुभवी आणि दिग्गज नगरसेवकांचा समावेश आहे. अनेकांना पुन्हा उमेदवारी मिळेल अशी खात्री होती, मात्र भाजपने यंदा नव्या आणि सामान्य चेहऱ्यांना संधी देण्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे.
प्रभाग क्रमांक 20 अ मधून भाजपने मंगेश झिने यांना उमेदवारी दिली आहे. विशेष म्हणजे या प्रभागातून चार वेळा निवडून आलेल्या उमेदवाराचं तिकीट कापून मंगेश यांना संधी देण्यात आली आहे. मंगेश झिने अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीतून पुढे आले आहेत. त्यांची आई घरोघरी जाऊन भांडी घासण्याचं काम करते, तर मंगेश गेल्या दहा वर्षांपासून घरोघरी जाऊन महावितरणची वीजबिले वाटपाचं काम करत आहेत.
या कामामुळे मंगेश यांचा प्रभागातील जवळपास प्रत्येक घराशी थेट संपर्क आहे. ते केवळ वीजबिले वाटप करत नाहीत, तर अनेक नागरिकांच्या दैनंदिन अडचणी सोडवण्यासाठीही ते मदत करत आले आहेत. उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतरही मंगेशकडे नामांकन अर्ज भरण्यासाठी लागणारे पैसे नव्हते. ही बाब लक्षात येताच मित्र, सहकारी आणि प्रभागातील नागरिकांनी एकत्र येत आवश्यक रक्कम जमा केली आणि मंगेश यांचा अर्ज दाखल करण्यात आला.
निवडणूक रिंगणात प्रथमच उतरलेल्या मंगेश झिने यांना अनुभवी कार्यकर्ते, सहकारी उमेदवार आणि समाजातील विविध घटकांचा मोठा पाठिंबा मिळत आहे. पक्षाने दिलेल्या संधीमुळे मंगेश आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या चेहऱ्यावर आनंद स्पष्ट दिसतो.
पक्षनिष्ठा, प्रामाणिक काम आणि जनतेशी असलेला थेट संपर्क याच्या बळावर सामान्य परिस्थितीतून पुढे आलेल्या मंगेश झिने यांना भाजपने उमेदवारी दिली आहे. पैशांपेक्षा विश्वास मोठा असतो, हे या निवडणुकीत पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं असून अकोल्याच्या राजकारणात सामान्य कार्यकर्त्यालाही संधी मिळू शकते, याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे मंगेश झिने यांची प्रेरणादायी कहाणी.