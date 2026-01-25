English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शिवराज यादव | Updated: Jan 25, 2026, 11:01 PM IST
भाजपाचं महापौरपदाचा नवा पॅटर्न! पालिकेत 10-10 महिन्यांसाठी बसवणार महापौर

इचलकरंजीत महानगरपालिकेत  महापौर आणि उपमहापौर पदाचा कार्यकाळ अवघा दहा-दहा महिन्यांचा ठेवण्याचा निर्णय भाजपने घेतला आहे. दहा महिन्यांचा महापौर शहराचा विकास करणार का? हा प्रश्न आता इचलकरंजीकरांना पडला आहे. 

इचलकरंजी महानगरपालिकेत भाजपने ऐतिहासिक अशी एकहाती सत्ता मिळवली आहे. पहिल्यांदाच अस्तित्वात आलेल्या महानगरपालिकेत स्थिर सक्षम प्रशासनाची अपेक्षा नागरिकांची आहे. मात्र सत्ता स्थापनेर्वीच भाजपातील अंतर्गत गटबाजी समोर आली आहे. दरम्यान, भाजपच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांच्या  बैठकीत महापौर आणि उपमहापौर पदाचा कार्यकाळ दहा-दहा महिन्यांचा ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे. या निर्णयावर शहरवासीय नाराज असून, पदाचे खांडोळी होत असेल तर शहराचा विकास काय होणार असा सवाल ते विचारत आहेत. 

पदाचा कार्यकाळ दहा-दहा महिन्यांचा असणं म्हणजे,  महापौर, उपमहापौर पदाचे महत्त्व समजण्याआधीच पदाधिकाऱ्यांना पायउतार व्हावे लागणारय. याला जबाबदार आहेत इचलकरंजीतील भाजपाचे आवाडे गट आणि हळवणकर गट. दोन्ही गटात  महापौर पदासाठी इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. यात सर्वांना संधी देण्यासाठी भाजपने थेट पदांची खांडोळी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

एकीकडे भाजप एकहाती सत्तेचा दावा करत आहे. दुसरीकडे मात्र अंतर्गत गटबाजीमुळे महापौर पदाचा कार्यकाळच कमी करण्याची वेळ पक्षावर आली आहे. दहा-दहा महिन्यांचा महापौर शहराचा विकास करणार की फक्त पुढील बदलाची वाट पाहणार? हा प्रश्न आता इचलकरंजीकरांना पडला आहे. 

