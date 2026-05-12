BJP Controversy: पालिकेत भाजपची सत्ता आली पण जुन्यांना नवे नेते भिडले; पक्षात कसे पडले 2 गट?

Jalna BJP Rada: महापालिकेत भाजपचे दोन गट पडल्याची चर्चा असून दोन गटातील नगरसेवक समोरा समोर येऊन मारहाण झाल्यानं प्रकरण थेट पोलिसांत गेलंय.
BJP Rada: जालना महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपात जोरदार इनकमिंग झाली.काँग्रेसचे माजी आमदार कैलास गोरंट्यांनी यांनी त्यांच्या समर्थकांसह भाजपात प्रवेश केला आणि जालना महापालिकेत पहिल्यांदाच भाजपची सत्ता आली.आता मात्र महापालिकेत भाजपचे दोन गट पडल्याची चर्चा असून दोन गटातील नगरसेवक समोरा समोर येऊन मारहाण झाल्यानं प्रकरण थेट पोलिसांत गेलंय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
जालना महापालिका निवडणुकीत भाजपला घवघवीत यश मिळालं. 42 जागा जिंकत भाजपने एकहाती सत्ता मिळवली. निवडणुकीपुर्वीच काँग्रेसचे माजी आमदार कैलास गोरंट्याल काही नगरसेवकांसह भाजपत आले. त्याचा भाजपला फायदाही झाला. पण गोरंट्याल याचा प्रभाव जसा वाढला तसे भाजपत दोन गट तयार झाले. एक आधीपासून भाजपत असलेल्यांचा जुना दानवे गट आणि दुसरा गोरंट्याल समर्थक नगरसेवकांचा गट.
काही दिवसा आधीपर्यंत 2 गट असल्याची फक्त चर्चाच होती. पण आता याच दोन गटात राडा बघायला मिळाला. त्यात खंजीर आमि रॉडने हल्ल्याचा प्रयत्न झाल्याचाही आरोप होतोय.. आणि कारण काय तर भाजपचे स्थायी समिती अध्यक्ष पांगारकर यांनी गोरंट्याल समर्थक महावीर ढक्का यांच्या प्रभागातील विकासकामं चर्चेला घेतली नाही हे. एवढ्या एका गोष्टीवरुन दोन्ही गट आपापसात भिडले.
थेट महापालिकेतच स्थायी समिती सभापती अशोक पांगारकर यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी पांगारकर यांच्या मुलाने कदीम जालना पोलिसांत तक्रार दिली.त्यामुळे पोलिसांनी या प्रकरणी परस्परविरोधी गुन्हे दाखल केलेत.
आता भाजपमध्ये हा वाद सुरु झाल्यानंतर त्याला हवा देण्याचं काम विरोधकांनी सुरु केलंय. भाजपमध्ये नवे आणि जुने असे दोन गट असल्याचं म्हणत महापालिकेत शस्त्र आणणाऱ्यांचं नगरसेवकपद रद्द करा अशी मागणी शिवसेनेच्या अर्जुन खोतकरांनी केलीये.
जालना महापालिकेत विकासकामं, निधी यावरुन भाजपमध्येच अंतर्गत कलह पाहायला मिळतोय. हा वाद आता हातघाईपर्यंत आलाय. त्यामुळे भाजपचे वरिष्ठ नेते यात लक्ष घालून हा वाद मिटवतात की हा वाद आणखी चिघळतो हे बघावं लागेल.