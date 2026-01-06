English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • आजही लागतो विलासरावांचा 982******0 हा मोबाईल क्रमांक; समोरून आवाज येतो.... रवींद्र चव्हाणांना या नेत्यानं करून दिली आठवण

आजही लागतो विलासरावांचा 982******0 हा मोबाईल क्रमांक; समोरून आवाज येतो.... रवींद्र चव्हाणांना 'या' नेत्यानं करून दिली आठवण

BJP Ravindra Chavhan Latur Vilasrao Deshmukh Phone : भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या एका वक्तव्यानं आता महापालिका निवडणुकांच्या रणधुमाळीत भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा संघर्ष डोकं वर काढताना दिसत आहे.   

Jan 6, 2026
आजही लागतो विलासरावांचा 982******0 हा मोबाईल क्रमांक; समोरून आवाज येतो.... रवींद्र चव्हांणांना 'या' नेत्यानं करून दिली आठवण
BJP Ravindra Chavhan Latur Vilasrao Deshmukh Phone : महाराष्ट्र... इथं एका राज्यात विविध जिल्हे आणि त्यानुसार त्यांचं भौगोलिक, सांस्कृतिक महत्त्वं बदलतं. इतकंच नव्हे, तर राजकीय चित्रसुद्धा बदलतं. अशाच राजकीय वर्तुळावर नजर टाकली असता राज्याच्या प्रत्येत भागातून एक लोकनेता समोर आला, मोठा झाला आणि जनसामान्यांचं प्रतिनिधीत्त्वं करताना दिसला. याच यादीतलं एक नाव म्हणजे विलासराव देशमुख. लातूर या आपल्या कर्मभूमीला कायमच कौतुकानं पुढे नेणाऱ्या याच राज्याचे दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याबाबत नुकतंच एका भाजप नेत्यानं भुवया उंचावणारं वक्तव्य़ केलं आहे. 

भाजप नेते असं काय म्हणाले?

भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षपदी असणाऱ्या रवींद्र चव्हाण यांनी लातूरमध्ये पक्षाच्या कार्यकर्ता मेळाव्यादरम्यान केलेल्या वक्तव्यानं नवं राजकीय वादंग माजत असल्याचं चित्र आहे. खुद्द अमित देशमुख यांनीसुद्धा चव्हाणांच्या वक्तव्याचा निषेध करत ही महाराष्ट्राची आणि लातूरची संस्कृती नसल्याचं म्हटलं. 'विलासरावांच्या आठवणी या शहरातून पुसल्या जातील', असं चव्हाण म्हणाले आणि त्यांनी केलेल्या वक्तव्यावर काँग्रेस नेत्यांनी टीकेची झोड उठवली. काँग्रेस नेते प्रशांत जगताप यांचाही त्यात समावेश होता, जिथं त्यांनी चव्हाण शुद्धीत असतील तर त्यांनी एका गोष्टीकडे लक्ष द्यावं म्हणत आजही विलासरावांसाठी कार्यकर्त्यांचं प्रेम किती आहे हे सांगणारी माहिती समोर आणली. 

X पोस्टच्या माध्यमातून चव्हाणांनी केलेल्या वक्तव्यावर ताशेरे ओढत जगतापांनी 'अतिशय खालच्या पातळीच्या वक्तव्याने त्यांचे संस्कार तर उघडे पडलेच, पण भाजपच्या खोट्या हिंदुत्वाचा मुखवटाही आज गळून पडला', असा टोला लगावला. पुढे त्यांनी लिहिलं, 
''आपल्या हिंदू संस्कृतीत कोणत्याही दिवंगत व्यक्तीला पूजनीय मानले जाते. हिंदू धर्मात मृत व्यक्तींच्या स्मृती कायम जीवंत राहाव्यात म्हणून श्राद्ध व तत्सम विधी दरवर्षी केले जातात. याच पवित्र हिंदुत्वाची शाल पांघरून आपला राजकीय अजेंडा राबवणाऱ्या भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष मात्र लातूरमध्ये जाऊन स्व. विलासराव देशमुख यांच्या आठवणी कायमच्या पुसून टाकू असं वक्तव्य करतात.

संध्याकाळची वेळ आहे, रवींद्र चव्हाण शुद्धीत असतील की नाही माहिती नाही. पण शुद्धीत असतील तर अजूनही त्यांनी 9821125000 हा स्व. विलासराव देशमुख साहेबांचा मोबाईल नंबर डायल करून बघावा. हा नंबर आजही सुरू आहे, या नंबरवर आजही त्यांचे शब्द ऐकण्यासाठी असंख्य कार्यकर्ते कॉल करतात. देशमुख परिवाराने हा नंबर सुरू ठेवला, कारण आपल्या दिवंगत व्यक्तींच्या स्मृती जतन करणे हाच आपला संस्कार आहे. हा संस्कार आम्ही काँग्रेसी अखेरपर्यंत जपू, राजकीय स्वार्थासाठी आम्ही भाजपच्या पातळीला घसरणार नाही.''

राजकारण आणि मैत्री याचा योग्य समन्वय साधणारे विलासराव...

राजकारण आणि मैत्री याचा योग्य समन्वय साधता येणारं नाव म्हणजे विलासराव देशमुख. राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना लातूर मतदारसंघातून कोणीही विलासरावांना भेटण्यासाठी आलं तरीही ते त्यांना भेटायचे, विचारपूस करायचे. कोणत्याही अपॉईंटमेंटशिवाय एखादी व्यक्ती विलासरावांच्या भेटीसाठी गेलीच कशी असं अनेकांना वाटे. त्यावर विलासरावांचं उत्तर असे,  'माझ्या परवानगी तो नाही, त्याच्या परवानगीनं मी इथं आहे'. 

विलासराव देशमुख हे असे एकमेव नेते होते जे भर सभेत थेट त्यांचा Mobile Number सांगायचे. फक्त नंबर सांगायचे नाहीत, तर अगदी मध्यरात्री आलेला फोनही उचलायचे. आजही विलासरावांच्या कुटुंबानं त्यांचा फोन सुरू ठेवला असून तो आजही लागतो आणि उचललाही जातो. तिथं विलासरावांची भाषणं ऐकू येतात. आजही महिन्याकाठी शेकडो फोन या क्रमांकावर जातात. आजही विलासरावांचे मित्र त्यांना फोन करून त्यांचा आवाज ऐकतात.

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

