Marathi News
भाजपा मोठ्या कारवाईच्या तयारीत! 'त्या' 6 जणांना पाठवली नोटीस, प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले 'तुमच्यावर...'

Ravindra Chavan Notice to Rebel Corporators: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी कारणे दाखवा नोटीस पाठवली असून तुमच्यावर निलंबनाची कारवाई का करु नये? अशी विचारणा केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 27, 2026, 10:13 PM IST
भाजपा मोठ्या कारवाईच्या तयारीत! 'त्या' 6 जणांना पाठवली नोटीस, प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले 'तुमच्यावर...'

Ravindra Chavan Notice to Rebel Corporators: भिवंडीत नगरसेवकांनी बंडखोरी करत काँग्रेसलप्रणीत आघाडीला पाठिंबा दिल्यानंतर भाजपा आता कारवाईच्या तयारीत आहे. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्याकडून बंडखोर नगरसेवकांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली आहे. भिवंडीमधील सहा बंडखोर नगरसेवकांना प्रदेशाध्यक्ष चव्हाणांनी नोटीस बजावली आहे. निलंबनाची कारवाई का करू नये? असा प्रश्न त्यांनी नोटिशीतून बंडखोरांना विचारला आहे. काँग्रेसच्या मदतीने भाजपचे बंडखोर नगरसेवक महापौर पदी विराजमान झाले आहेत. बंडखोरी केलेल्या सहा नगरसेवकांना अखेर पक्षाकडून कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे. 

भिवंडीच भाजपाचे बंडखोरी नारायण चौधरी महापौर

भिवंडी महापालिकेत काँग्रेसने भाजपाला मोठा धक्का दिला. भाजपचे बंडखोर नारायण चौधरी यांना पाठिंबा देत काँग्रेसने त्यांना महापौरपदी विराजमान केले. काँग्रेसचे तारिक मोमिद उपमहापौरपदी विराजमान झाले. नारायण चौधरी यांच्यासह भाजपाचे एकूण सहा नगरसेवक काँग्रेसप्रणीत सेक्लुयर फ्रंटमध्ये सामील झाले. 

हेदेखील वाचा - महाराष्ट्रातील मोठ्या IAS अधिकाऱ्याचं निलंबन, मंत्र्याला दिलेला 'तो' एक नकार पडला महागात

 

नेमकं कसं जुळलं गणित

भिवंडी महापालिकेत काँग्रेसला सर्वाधिक 30 जागा मिळाल्या होत्या. बहुमतासाठी त्यांना 46 जागांची गरज होती. यानंतर काँग्रेसने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सोबतीने सेक्युलर फ्रंटची स्थापना केल्यानंतर हा आकडा 42 पर्यंत पोहोचला होता. भाजपात फूट पडली आणि नगरसेवक सेक्युलर फ्रंटमध्ये सहभागी झाले. 

हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं की, "भिवंडीत काँग्रेस स्वबळावर निवडणुकीला सामोरे गेली होती. जनतेने काँग्रेसचे सर्वाधिक 30 नगरसेवक निवडून दिले. 46 हा जादुई आकडा आहे. आम्हाला 16 जागा कमी पडल्या. त्या कमी पडल्या असताना स्वबळावर असल्याने आघाडीचं राजकारण करणं हे भारताच्या लोकशाहीला अनुसरुन आहे. आम्ही तिथे सेक्युलर फ्रंट स्थापन केला. तिथे आमचे सर्वात आधी इंडिया आघाडीचे मित्र, मविआतील मित्रपक्ष, तुतारीवर जे बाळूमामांच्या नेतृत्वात निवडणूक लढले त्या 12 जणांना फ्रंटमध्ये समाविष्ट केलं.  आम्ही सेक्युलर फ्रंट म्हणत असलो तरी हे इंडिया आघाडीचे दोन पक्ष आहेत. आमची संख्या 42 झाली. 46 पर्यंत आम्ही पोहोचू शकलो नाही. यादरम्यान आम्ही वेगवेगळे प्रयत्न केले. अपक्षांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न केला. समाजवादी जनता दलाला सोबत घेण्याचाही प्रयत्न केला. पण कोंडी फुटत नव्हती". 

पुढे त्यांनी सांगितलं की, "भाजपातून कोणी त्यांचा विचार सोडून, सोडचिठ्ठी देऊन येत असेल चर्चेसाठी तयार आहोत अशी भूमिकाही होती. त्याला आम्हाला साथ मिळाली आहे. नारायण चौधरी आपल्या गटासह सेक्युलर फ्रंटमध्ये सहभागी झाले आहेत. आता महापौरपदासाठी त्यांचाही अर्ज आहे. आमचे 30, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 12 आणि नारायण चौंधरीचे 9 अशी मोट बांधली आहे". 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

