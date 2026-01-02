English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'उमेदवारी अर्ज मागे घेऊ नका', म्हणत भाजपच्या बंडखोर उमेदवाराला घरात डांबलं

Nagpur: नागपुरात भाजपच्या बंडखोर उमेदवाराला घरात डांबण्याचा प्रकार समोर आला आहे. काय आहे यामगचे कारण? संपूर्ण बातमी जाणून घ्या. 

Updated: Jan 2, 2026, 02:23 PM IST
Mahapalika Election 2026, Rebel Candidates: जसजशी महापालिका निवडणुकांची तारीख जवळ येत आहे, तसतसा हा महासंग्राम आणखीनच रंगत आहे. सर्व पक्षांनी त्यांच्या उमेदवार याद्या जाहीर केल्यानंतर कार्यकर्त्यांचे नाराजीनाट्य सुरू झाले. कुठे महिला कार्यकर्त्या आत्मदहन करण्याचे म्हणत होत्या तर, कुठे एबी फॉर्म गिळण्याच्या बातम्या समोर येत होत्या. शिवाय अनेक उमेदवारांनी बंडखोरी केल्याच्या बातम्याही समोर आल्या. पक्षांकडून या बंडखोरांना उमेदवारी मागे घेण्याचे आव्हान करण्यात आले होते. त्यापैकी काहींनी उमेदवारी मागे घेतली आहे अशी माहिती मिळत आहे. दरम्यान नागपुरात एका बंडखोर उमेदवाराला स्थानिक नागरिकांनी घरात डांबून ठेवल्याचा प्रकार समोर आला आहे. 

बंडखोर उमेदवाराला स्थानिक नागरिकांनी घरात डांबलं

नागपुरात एका भाजपच्या बंडखोर उमेदवाराला स्थानिक नागरिकांनी घरात डांबून ठेवले होते. किसन गावंडे यांना भाजपकडून उमेदवारी देण्यात आली. मात्र नंतर त्यांचा एबी फॉर्म रद्द करण्यात आला. अखेर नाराज गावंडेंनी अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. आता त्यांना पक्षाकडून उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी सांगण्यात आलं. मात्र उमेदवारी अर्ज मागे घेऊ नये अशी इथल्या स्थानिकांची मागणी आहे. गावंडे यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेऊ नये म्हणून स्थानिक नागरिकांनी किसन गावंडे यांना त्यांच्या घरातच कोंडून ठेवलं. यानंतर लगेचच दोन ते अडीच तासांनी उमेदवाराची सुटका करण्यात आली. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यावरून नागपुरात हाय व्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळत होता . मात्र आता या ड्रामानंतरही किसन गावंडे यांनी आपली उमेदवारी अर्ज घेतला मागे घेतला आहे. भाजप नेते परिणय फुके यांनी किसन गावंडे यांच्या घरी जाऊन त्यांची व कार्यकर्ता यांची समझूत घालण्याच्या प्रयत्न केला व चर्चे करिता जात असल्याचे सांगितले . मात्र किसन गावंडे हे महानगरपालिकेच्या धरमपेठ झोन येथे येत उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. 

तरुणाचे भाजपला आव्हान 

तसेच नागपुरातील आणखी एक बातमी समोर आली आहे,  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा मुख्यालय असलेल्या प्रभाग क्रमांक 22 मधून संघाचा एक स्वयंसेवक असलेल्या तरुणाने भाजपला आव्हान दिले आहे. निनाद दीक्षित असे त्याचे नाव आहे. नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांच्या फॉरवर्ड ब्लॉक पक्षाच्या चिन्हावर तो महापालिकेच्या आखाड्यात उतरला आहे. अवघ्या 25 वर्षाच्या या उमेदवाराने भाजपच्या नगरसेवकांवर निष्क्रेतेचा आरोप करत निवडणूक रिंगणात उडी घेतली आहे. नागरिक समितीच्या माध्यमातून फॉरवर्ड ब्लॉक पक्षातर्फे तो मैदानात उतरलेल्या या स्वयंसेवक उमेदवारामुळे भाजप आणि काँग्रेस पक्षांसमोर आव्हान उभे केले आहे. 

दक्षिण मुंबईतील बंडखोरी क्षमवण्यात भाजप यशस्वी

दरम्यान, उमेदवारी न मिळाल्याने भाजप आणि शिवसेना (उबाठा) तसेच इतर पक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात इच्छुक उमेदवारांनी बंडखोरी केली. पक्षांकडून या बंडखोरांना उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास सांगितले गेले होते. आज (2 जानेवारी रोजी ) अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस आहे.  दक्षिण मुंबईतील बंडखोरी क्षमवण्यात भाजप यशस्वी झाला आहे. आज  भाजपचे बंडखोर उमेदवार कमलाकर दळवी अर्ज मागे घेणार आहेत. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या मध्यस्थीनंतर निर्णय घेण्यात आला. भाजपच्या हर्षिता नार्वेकरांविरोधात वॉर्ड 225 दळवींनी बंडखोरी केली होती. 

