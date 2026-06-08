नाशिकमध्ये भाजप बंडखोर प्रसाद हिरेंची माघार; गोकुळ गीते निवडणूक लढण्यावर ठाम

Maharashtra Politics : नाशिक विधान परिषदेच्या निवडणुकीत बंडखोरीचा तिढा सोडवण्याच्या महायुतीच्या हालचाली अजूनही सुरूच आहेत. यामध्ये महायुतीच्या नेत्यांना काहीअंशी यशही मिळाल्याचं पाहायला मिळत आहे. भाजप बंडखोर प्रसाद हिरे यांनी माघार घेत महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांना पाठिंबा दिला आहे. दुसरीकडे गोकुळ गीते मात्र निवडणूक लढवण्यावर ठाम आहेत. दरम्यान गोकुळ गीते आणि महायुतीच्या नेत्यांची विमानतळावर चर्चा झालीय. त्यामुळे गीतेंच्या निर्णयाकडे जिल्ह्याच्या लक्ष लागल आहे.
नाशिक विधान परिषद निवडणुकीतील बंडखोरीचा तिढा सोडवण्यासाठी महायुतीच्या नेत्यांच्या जोरदार हालचाली सुरू आहेत. नाशिक विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीसमोर उभे राहिलेले बंडखोरीचे संकट अखेर अंशतः टळलंय. भाजप बंडखोर प्रसाद हिरे यांनी माघार घेतलीय. गेल्या दोन दिवसांपासून मुंबई ते नाशिक सुरू असलेल्या वेगवान राजकीय घडामोडींना आज यश आलं. भाजपचे बंडखोर उमेदवार प्रसाद हिरे यांनी अधिकृतपणे निवडणुकीतून माघार घेण्याची घोषणा केलीय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री गिरीश महाजन आणि उदय सामंत यांच्यासोबत झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर हिरे यांनी महायुतीचे अधिकृत उमेदवार नरेंद्र दराडे यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला.
प्रसाद हिरे यांची मनधरणी करण्यात यश आलं असलं तरी दुसरे अपक्ष उमेदवार गोकुळ गीते यांचा अर्ज अद्याप कायम आहे. गणेश गीते यांचे बंधू गोकुळ गीते यांनीही माघार घ्यावी यासाठी उदय सामंत आणि गिरीश महाजन यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. आम्ही कोणावरही दबाव टाकत नसून विनंती करत आहोत असे सांगत उदय सामंत यांनी गीते देखील सकारात्मक निर्णय घेतील असा विश्वास व्यक्त केला.
दरम्यान अर्ज भरल्यापासून महायुतीच्या नेत्यांची भेट न घेणाऱ्या गोकुळ गीते आणि महायुतीच्या नेत्यांची संध्याकाळी नाशिक विमानतळावर भेट झालीय.. यावेळी गोकुळ गिते आणि गिरीश महाजनांमध्ये जवळपास तासभर चर्चा झालीय. या चर्चेनंतर तोडगा निघणार असं बोललं जातंय. तर उदय सामंत गिरीश महाजन आणि दादा भूसे हे एकाच विमानाने मुंबईसाठी रवाना झालेत. हे तीनही नेते मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेणार आहेत. त्यामुळे आज रात्री नाशिक सोबतच जळगावच्या जागेचा तिढाही सुटणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.