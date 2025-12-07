English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भाजप-शिवसेनेत श्रेयवादासाठी चढाओढ, विकासकामांच्या मुद्द्यावरुन नेमकं कसं घडतंय राजकारण?

BJP Shiv Sena: भाजप आणि शिवसेनेमधील नेत्यांच्या पळवापळवीच्या वादानंतर पहिल्यांदाच एकनाथ शिंदे आणि रवींद्र चव्हाण एकाच मंचावर आले होते. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 7, 2025, 08:08 PM IST
भाजप-शिवसेनेत श्रेयवादासाठी चढाओढ, विकासकामांच्या मुद्द्यावरुन नेमकं कसं घडतंय राजकारण?
शिवसेना-भाजप

BJP Shiv Sena: भाजप-शिवसेनेत झालेल्या फोडाफोडीच्या राजकारणानंतर पहिल्यांदाच रवींद्र चव्हाण आणि एकनाथ शिंदे एकाच मंचावर आले होते, यावेळी रवींद्र चव्हाणांनी एकनाथ शिंदेंसोबत चर्चा केली, मात्र, एकनाथ शिंदे यांची देहबोली अग्रेसिव्ह दिसली. कारण डोंबिवलीत रवींद्र चव्हाण यांनी शिवसेनेला एकामागून एक मोठे धक्के दिले आहेत, डोंबिवलीत सावळाराम क्रीडा संकूलच्या भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमात विकासकामांच्या मुद्द्यावरून दोन्ही पक्षांमध्ये चढाओढ पाहायला मिळाली. काय नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया. 

आगामी पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा भाजप आणि शिवसेनेत श्रेयवादाची लढाई पाहायला मिळाली. डोंबिवलीत क्रीडा संकुलाच्या भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमात एकनाथ शिंदे आणि रवींद्र चव्हाण एकाच मंचावर आले होते, यावेळी एमएमआरडीएच्या निधीमुळे ठाणे जिल्ह्याच्या विकासाला हातभार लागल्याचं रवींद्र चव्हाण यांनी म्हटलं. तर एकनाथ शिंदेंनी एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे रस्त्यांचं काम झाल्याचा दावा श्रीकांत शिंदे यांनी केलाय. त्यामुळे दोन्ही पक्षांनी या भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमात विकासकामांचं श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केलाय.

भाजप आणि शिवसेनेमधील नेत्यांच्या पळवापळवीच्या वादानंतर पहिल्यांदाच एकनाथ शिंदे आणि रवींद्र चव्हाण एकाच मंचावर आले होते. दरम्यान या मंचावरून उदय सामंतांनी बाप तो बाप असतो असं विधान रवींद्र चव्हाण यांच्यासमोरच केल्यानं सर्वांच्या भुवया उंचावल्या, तसंच शिंदेंच्या अडीच वर्षाच्या कारकिर्दीत मोठ्या प्रमाणावर विकासकामं झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.

नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेनेमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला होता, भाजपनं शिवसेनेच्या नेत्यांच्या पळवण्याचा धडाकाच लावला होता, दरम्यान यानंतर शिवसेनेच्या नेत्यांनी नाराजहोत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती, तर शिंदेंनी थेट अमित शाहांकडे रवींद्र चव्हाणांची तक्रार केल्याची चर्चा आहे. दरम्यान या सर्व वादानंतर पहिल्यांदाच एकनाथ शिंदे आणि रवींद्र चव्हाण आजूबाजूला बसल्याचं दिसलेत, रवींद्र चव्हाण उठून एकनाथ शिंदेंच्या बाजूला बसलेत त्यांच्याशी चर्चा केली, मात्र, एकनाथ शिंदे देहबोली त्यावेळी अग्रेसिव्ह असल्याची दिसली, एकनाथ शिंदेंसोबत चर्चा केल्यानंतर रवींद्र चव्हाण यांनी श्रीकांत शिंदेंसोबतही चर्चा केली.

श्रीकांत शिंदे यांनी क्रीडा संकुलाच्या भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमात शेरो शायरी करत विरोधकांवर टीका केली, तसंच ज्यांनी आम्हाला खड्ड्यात पाडण्याचा प्रयत्न केला ते स्वताच खड्ड्यात पडले अशी
टीका श्रीकांत शिंदे यांनी केली

मागील काही दिवसांपासून शिवसेना-भाजपमधल्या वादावर पडदा पडण्याची चिन्ह होती, मात्र, शनिवारी मुंबई महापौरपदावर शिवसेना आणि भाजपनं दावा सांगितला, तसंच शंभूराज देसाईंनी भाजपला सत्ता कोणामुळे स्थापन झाली त्याची आठवण करून दिली, त्यातआता ठाणे जिल्ह्यांच्या विकासकामांवरून भाजप-शिवसेनेत श्रेयवादाची लढाई सुरू झालीय.

FAQ 

१. डोंबिवलीतील सावळाराम क्रीडा संकुल भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमात भाजप-शिवसेना यांच्यात नेमका काय वाद झाला?

उत्तर: दोन्ही पक्षांनी विकासकामांचे श्रेय घेण्याची चढाओढ केली. रवींद्र चव्हाण यांनी MMRDA च्या निधीमुळे ठाणे जिल्ह्याचा विकास झाल्याचे सांगितले, तर श्रीकांत शिंदे यांनी MSRDC च्या माध्यमातून रस्त्यांचे काम झाल्याचा दावा केला. एकाच मंचावर असूनही श्रेयवादाची लढाई स्पष्ट दिसली.

२. भाजप-शिवसेनेतील फोडाफोडीच्या राजकारणानंतर एकनाथ शिंदे आणि रवींद्र चव्हाण पहिल्यांदाच एकाच मंचावर का आणि कसे दिसले?

उत्तर: नगरपरिषद निवडणुकीत भाजपने शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांना पळवल्यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये मोठा राग होता. त्यानंतर पहिल्यांदाच डोंबिवलीतील या कार्यक्रमात दोघे एकाच मंचावर आले. रवींद्र चव्हाण यांनी उठून शिंदेंच्या शेजारी जाऊन चर्चा केली, पण एकनाथ शिंदे यांची देहबोली आक्रमक (अॅग्रेसिव्ह) दिसली.

३. या कार्यक्रमात उदय सामंत आणि श्रीकांत शिंदे यांनी काय विधाने केली ज्यामुळे चर्चा वाढली?

उत्तर: उदय सामंत यांनी रवींद्र चव्हाण यांच्यासमोरच “बाप तो बाप रहता है” असे म्हणत शिंदे गटाच्या श्रेष्ठत्वाचा दावा केला आणि अडीच वर्षांत प्रचंड विकास झाल्याचे सांगितले. तर श्रीकांत शिंदे यांनी शेरो-शायरी करत विरोधकांवर टीका केली आणि “ज्यांनी आम्हाला खड्ड्यात टाकण्याचा प्रयत्न केला, ते स्वतः खड्ड्यात पडले” असे म्हणून भाजपवर अप्रत्यक्ष निशाणा साधला.

