  शिवसेना-भाजपा युती तुटण्याच्या मार्गावर, प्रताप सरनाईकांकडून मनधरणीचे प्रयत्न, BJP आमदाराने ठेवलं ताटकळत

शिवसेना-भाजपा युती तुटण्याच्या मार्गावर, प्रताप सरनाईकांकडून मनधरणीचे प्रयत्न, BJP आमदाराने ठेवलं ताटकळत

BJP MLA Narendra Mehta demands for alliance with Shivsena: राज्यात अनेक ठिकाणी भाजपा-शिवसेना महायुती म्हणून निवडणुकीला सामोरे जात असतान, मिरा भाईंदरमध्ये मात्र मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे   

शिवराज यादव | Updated: Dec 26, 2025, 07:16 PM IST
शिवसेना-भाजपा युती तुटण्याच्या मार्गावर, प्रताप सरनाईकांकडून मनधरणीचे प्रयत्न, BJP आमदाराने ठेवलं ताटकळत

BJP MLA Narendra Mehta demands for alliance with Shivsena: राज्यात अनेक ठिकाणी भाजपा-शिवसेना महायुती म्हणून निवडणुकीला सामोरे जात असतान, मिरा भाईंदरमध्ये मात्र मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. मीरा भाईंदरमधे सेना-भाजपा युती तुटण्याच्या बेतावर आहे. आमदार नरेंद्र मेहता यांनी पत्रकार परिषद घेत युतीसाठी अटी ठेवल्या आहेत. शिवसेनेत तिकिटाचे आमिष दाखवून घेतलेले भाजपाचे कार्यकर्ते परत करावेत अशी अट त्यांनी ठेवली आहे. यानंतर शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक यांच्याकडून युती तुटू नये यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. 

शिवार गार्डन जागा शिंदे गटाच्या नेत्याने महानगर पालिकेकडून भाडे तत्वावर घेतली आहे ती परत देऊन तेथे टाऊन पार्क बनवावे अशी मागणीही नरेंद्र मेहता यांनी केली आहे. यानंतर युतीबाबत आता प्रताप सरनाईक यांच्याशी चर्चा सुरु आहे. 

सध्याच्या फॉर्म्युल्यानुसार भाजपा 66 जागा लढणार असून, शिवसेनेला केवळ 10 जागा सोडण्यासाठी तयार आहे. तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रसेला 8 जागा देणार आहे. 

नेमकं काय घडलं?

मीरा भाईंदरचे भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता यांनी पत्रकार परिषद घेत युतीसाठी तीन महत्त्वाच्या अटी ठेवल्या आहेत. युती सन्मानपूर्वक व्हावी, भाजपाचे नाराज असलेल्यांना तिकिटाचे आमिष देऊन सेनेत घेतलेले कार्यकर्ते परत करावेत आणि शिवार गार्डन जागा शिंदे गटाच्या नेत्याने महानगर पालिकेकडून भाडे तत्वावर घेतली आहे ती परत देऊन तेथे टाऊन पार्क बनवावे, अशी त्यांची मागणी आहे. 

युती न झाल्यास भाजपा आपल्या 88 जागांवर लढण्यास तयार असून, अजित पवार गटाला दोन पॅनल मधील 8 जागा दिल्या आहेत. उरलेल्या 12 जागांवर चर्चा होऊन अर्ध्या जागा देण्यात येतील, असे मेहता म्हणाले आहेत. 

प्रताप सरनाईकांसोबत बैठक

मीरा भाईंदरमध्ये सेना भाजप युतीची निर्णायक बैठक होणार आहे. बैठकीसाठी शिवसेना नेते, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आमदार नरेंद्र मेहतांच्या कार्यालयात पोहोचले. आमदार नरेंद्र मेहता यांनी शिवसेनेला युतीसाठी ठेवलेल्या अटी बाबत काय निर्णय होणार याबाबत उत्सुकता आहे. 

प्रताप सरनाईक अर्ध्या तासांपासून ताटकळत

मीरा भाईंदरमध्ये शिवसेना भाजप युतीचा तिढा कायम आहे. बैठकीसाठी आलेल्या मंत्री प्रताप सरनाईकांना अर्ध्या तासापासून ताटकळत ठेवण्यात आलं आहे. स्वतःच्या कार्यालयात सहा वाजताच्या बैठकीसाठी आमदार नरेंद्र मेहता पोहोचले नाही. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

