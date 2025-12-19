English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
स्वबळाचा बाणा, भाजपला नको शिवसेना?

स्वबळाचा बाणा, भाजपला नको सेना?  नाशिक महानगरपालिकेत भाजपचा महायुतीला नकार. 122 जागांवर स्वतंत्र निवडणूक लढवण्याचा स्थानिक नेत्यांचा निर्धार. 

Updated: Dec 19, 2025, 11:02 PM IST
योगेश खरे झी 24 तास नाशिक : ठाण्यापाठोपाठ नाशकातही स्थानिक भाजप नेत्यांनी स्वबळाचा नारा दिलाय.. नाशकात भाजपनं का स्वतंत्र लढावं यासंदर्भातला अहवाल देखील पक्षश्रेष्ठींकडे पाठवण्यात आला आहे. मात्र, दुसरीकडे स्थानिक भाजपच्या या निर्णयानंतर शिंदेंची शिवसेना आक्रमक झाली आहे. 

नाशिक महानगरपालिकेत स्थानिक नेत्यांनी स्वबळाचा नारा दिला आहे. नाशकात भाजपची ताकद असल्यानं स्वबळावरच निवडणुका लढवल्या गेल्या पाहिजेत अशी भावना भाजप पदाधिका-यांनी बोलून दाखवली आहे. त्यामुळे भाजप नाशकात शिंदेंना दूर ठेवण्याच्या तयारीत असल्याचं दिसतंय, नाशिकमध्ये भाजपाकडे एका जागेसाठी 9 ते 10 जण इच्छूक आहेत, त्यामुळे जागावाटपात मित्रपक्षांना जागा सुटल्यास बंडखोरी होण्याची भीती स्थानिक भाजप नेत्यांमध्ये आहे, तर तिकडे भाजपच्या स्वतंत्र लढण्याच्या इशा-यानंतर शिवसेना देखील आक्रमक झाली आहे..

स्वबळाचा बाणा, भाजपला नको सेना?  नाशिक महानगरपालिकेत भाजपचा महायुतीला नकार. 122 जागांवर स्वतंत्र निवडणूक लढवण्याचा स्थानिक नेत्यांचा निर्धार. भाजपकडे उमेदवारीसाठी इच्छुकांची गर्दी, 122 जागांसाठी 1100 उमेदवार इच्छूक नाशिक शहराध्यक्ष सुनील केदारांकडून पक्षश्रेष्ठींकडे अहवाल सादर

शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते आणि मंत्री दादा भुसे मात्र, युतीत लढण्यासाठी इच्छूक आहेत. भाजप पदाधिका-यांची जरी स्वतंत्र लढण्याची इच्छा असली तरी शिंदेंनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही युतीतच लढणार असल्याचं दादा भुसेंनी म्हटलं आहे. तसंय यासंदर्भात ते गिरीश महाजन यांच्याशी देखील चर्चा करणार आहेत. 

मुंबईत महायुती एकत्र लढणार आहे, मात्र, ठाण्यात स्वबळाची घोषणा करण्यात आली आहे.. तर नाशकात देखील भाजप पदाधिकारी स्वतंत्र लढण्याची भाषा करतायत. त्यामुळे नाशिक पालिकेसंदर्भात वरिष्ठ काय निर्णय घेणार याकडे आता लक्ष लागलं आहे. 

BJPShivsenanashikMahapalika Elecion 2025

