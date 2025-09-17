English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
BMC निवडणूक नव्हे, 'महाभारत'! भाजपची शिवसेना UBT ला डिवचणारी भूमिका, प्रत्येक शब्द बाणाइतकाच तीक्ष्ण

BJP Stand on Mumbai BMC Election : मुंबई महानगरपालिकेत काय असेल भाजपची भूमिका? उद्धव ठाकरेंचं नाव घेत स्पष्टच सांगितली या राजकीय महाभारताची व्याख्या...  

सायली पाटील | Updated: Sep 17, 2025, 09:48 AM IST
BMC निवडणूक नव्हे, 'महाभारत'! भाजपची शिवसेना UBT ला डिवचणारी भूमिका, प्रत्येक शब्द बाणाइतकाच तीक्ष्ण
bjp spokesperson Keshav Upadhye on bmc elections slams uddhav thackeray shivsena ubt latest political news

BJP Stand on Mumbai BMC Election : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सातत्यानं पुढे जात असतानाच सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणावरून स्पष्ट निर्देश देत 31 जानेवारी 2026 पर्यंत निवडणुका घेण्याचं निवडणूक आयोगाला स्पष्ट केलं. इथं न्यायालयानंच आता निवडणुकांच्या तारखांसंदर्भात निर्देश दिलेले असताना तिथं राजकीय पक्षांनी पुन्हा एकदा एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोपांचे बाण मारण्यास सुरुवात केली. ज्यामध्ये भाजपनं स्पष्ट भूमिका मांडल मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक नसून हे महाभारत असल्याच्या आशयाची एक पोस्ट केली. 

भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी, X च्या माध्यमातून ही भूमिका स्पष्ट करत लिहिलं, 'महापालिकेचा बिगुल वाजला. मुंबई महापालिकेत पुन्हा एकदा महाभारत होणार. द्वापार युगातील त्या महाभारताच्या युध्दात आणि आजच्या कलियुगातल्या युध्दात बरंच साम्य, त्याच वृत्ती पुन्हा समोरासमोर…' 

उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधत ते म्हणाले.... 

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षावर निशाणा साधत त्यांनी लिहिलं, 'माझा पक्ष चोरला, चिन्ह चोरले, खंजीर, मावळे, आणि कोथळे!…अशी  गुळगुळीत शस्त्रे घेऊन कौरव निवडणूक मैदानावर उतरणार, याशिवाय महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची, कोरोना काळातील अपयशाची रसद सोबत असणार'. 

महाभारत युद्धात पांडवांना सुईच्या टोकाईतकीही जागा देणार नसल्याचा दुराग्रह धरल्याचं म्हणत तसंच काहीसं मुंबईच्या बाबतीत उद्धव ठाकरे म्हणत असल्याचं त्यांनी लिहिलं.

राऊतांची तुलना शकुनीशी... 

संजय राऊतांच्या दर दिवशीच्या पत्रकार परिषदेवर अप्रत्यक्ष आणि नाव न घेता निशाणार साधत त्यांची तुलना उपाध्ये यांनी शकुनी मामाशी केली. 'रोज सकाळी बडबडणारा शकुनी मामा सोबतीला आहेच. विश्वासघाताचे फासे फेकून त्याने अडीच वर्षे पांडवाना वनवासात पाठवलं होतंच!' असं म्हणत ठाकरे बंधूंच्या मनोमिलनावरही त्यांनी कटाक्ष टाकला. 

भाजप म्हणजे पांडव... विकासाची शस्त्र आणि... 

भाजपच्या भूमिकेला अनुसरून नेतृत्त्वाची प्रशंसा करत त्यांनी लिहिलं, 'पांडव मात्र मेट्रो, कोस्टल रोड, गिरणी कामगारांना घरे, उत्तम रस्ते अशी विकासाची शस्त्रे घेऊन मैदानात उतरतील. 

‘यत्र योगेश्वर’ अर्थात, जनता रूपी श्रीकृष्णाचा आशीर्वाद जिथे, ‘तत्र विजय’', असं म्हणत फडणवीसांचाच विजय... म्हणत BMC निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच उपाध्येंनी निकालही देऊन टाकला असं म्हणायला हरकत नाही. 

मुंबई BMC निवडणुकीची अंतिम मुदत काय?  
सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2026 पर्यंत निवडणुका घेण्याचे निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले आहेत.

केशव उपाध्ये यांनी उद्धव ठाकरेंवर काय आरोप केले?  
पक्ष आणि चिन्ह चोरीचे आरोप; महापालिकेतील भ्रष्टाचार आणि कोरोना काळातील अपयशाचा उल्लेख केला.

संजय राऊतांवर उपाध्ये यांचा काय कटाक्ष?  
शकुनी मामाशी तुलना करत, दररोजच्या पत्रकार परिषदांना 'बडबड' म्हणत विश्वासघाताचे आरोप केले

 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

