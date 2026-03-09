आमदार, मंत्र्यांवर भाजप प्रदेशाध्यक्ष नाराज; पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे-कोकण आणि मुंबईतील मंत्री, आमदारांचा क्लास घेणार

Ravindra Chavan : भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण हे भाजपचे आमदार आणि मंत्र्यांवर नाराज आहेत. आमदार आणि मंत्र्यांच्या कामागिरीमुळे प्रदेशाध्यक्ष नाराज असल्याचे समजते.रविंद्र चव्हाण हे पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे-कोकण आणि मुंबईतील मंत्री, आमदारांचा क्लास घेणार असल्याचीही माहिती समोर येत आहे.
राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. विधिमंडळातील गैरहजेरीवरून भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण आमदार, मंत्र्यांवर भाजप प्रदेशाध्यक्ष नाराज आहेत. भाजपचे मंत्री आणि आमदार दुपारनंतर गैरहजर राहतात अशी तक्रार त्यांनी केली आहे.
विधीमंडळातील कामगिरी सुधारण्यासाठी रविंद्र चव्हाण आणि चंद्रशेखर बावनकुळे मार्गदर्शन करणार आहेत. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व विदर्भातील सर्व आमदार आणि मंत्र्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत. तर, बुधवारी पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे-कोकण व मुंबईतील मंत्री आणि आमदारांचा क्लास घेणार आहेत.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसह त्या आधी झालेल्या सर्व निवडणुकांमध्ये भाजपने मोठे यश मिळवले. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांचा भाजपच्या विजयात मोठा वाटा आहे. रविंद्र चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सर्व निवडणुकांचा मायक्रो प्लानिंग केले होते. तिकीट वाटपापासून ते प्रचारापर्यंत निवडणुकीच्या सर्व नियोजनात त्यांचा सहभाग होता. निवडणुक जिंकण्याची सर्व जबादारी त्यांच्यावर होती. रविंद्र चव्हाण यांचा सर्व आमदार आणि मंत्र्यांवर वचक आहे. अशातच रविंद्र चव्हाण भाजपच्या आमदार, मंत्र्यांवर नाराज आहेत. यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
विधिमंडळ अधिवेशनात आमदार आणि मंत्री दुपारनंतर गायब होत असल्याने रविंद्र चव्हाण नाराज झाले आहेत. रविंद्र चव्हाण दुपारनंतर गायब होणाऱ्या या सर्व आमदारांची बैठक घेणार आहेत. या बैठीत रविंद्र चव्हाण मंत्री आणि आमदारांसह चर्चा करणार आहेत. दुपारनंतर गैरहजर राहण्याचे कारण काय? याचा जाब रविंद्र चव्हाण आमदार आणि मंत्र्यांना विचारणार असल्याची देखील माहिती समोर येत आहे.