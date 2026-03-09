English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • आमदार, मंत्र्यांवर भाजप प्रदेशाध्यक्ष नाराज; पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे-कोकण आणि मुंबईतील मंत्री, आमदारांचा क्लास घेणार

आमदार, मंत्र्यांवर भाजप प्रदेशाध्यक्ष नाराज; पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे-कोकण आणि मुंबईतील मंत्री, आमदारांचा क्लास घेणार

 भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण हे भाजपचे आमदार आणि मंत्र्यांवर नाराज असल्याची माहिती समोर येत आहे. रविंद्र चव्हाण सर्व आमदार आणि मंत्र्यांची बैठक घेणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 9, 2026, 03:27 PM IST
आमदार, मंत्र्यांवर भाजप प्रदेशाध्यक्ष नाराज; पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे-कोकण आणि मुंबईतील मंत्री, आमदारांचा क्लास घेणार

Ravindra Chavan : भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण हे भाजपचे आमदार आणि मंत्र्यांवर नाराज आहेत.  आमदार आणि मंत्र्यांच्या कामागिरीमुळे प्रदेशाध्यक्ष नाराज असल्याचे समजते.रविंद्र चव्हाण हे  पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे-कोकण आणि मुंबईतील मंत्री, आमदारांचा क्लास घेणार असल्याचीही माहिती समोर येत आहे. 
राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. विधिमंडळातील गैरहजेरीवरून भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण आमदार, मंत्र्यांवर भाजप प्रदेशाध्यक्ष नाराज आहेत.  भाजपचे मंत्री आणि आमदार दुपारनंतर गैरहजर राहतात  अशी तक्रार त्यांनी केली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

विधीमंडळातील कामगिरी सुधारण्यासाठी रविंद्र चव्हाण आणि चंद्रशेखर बावनकुळे मार्गदर्शन करणार आहेत. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व विदर्भातील सर्व आमदार आणि मंत्र्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत. तर, बुधवारी पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे-कोकण व मुंबईतील मंत्री आणि आमदारांचा क्लास घेणार आहेत. 

रविंद्र चव्हाण यांचा दबदबा

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसह त्या आधी झालेल्या सर्व निवडणुकांमध्ये भाजपने मोठे यश मिळवले. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांचा भाजपच्या विजयात मोठा वाटा आहे.  रविंद्र चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सर्व निवडणुकांचा मायक्रो प्लानिंग केले होते. तिकीट वाटपापासून ते प्रचारापर्यंत निवडणुकीच्या सर्व नियोजनात त्यांचा सहभाग होता. निवडणुक जिंकण्याची सर्व जबादारी त्यांच्यावर होती. रविंद्र चव्हाण यांचा सर्व आमदार आणि मंत्र्यांवर वचक आहे. अशातच रविंद्र चव्हाण भाजपच्या आमदार, मंत्र्यांवर नाराज आहेत. यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. 

दुपारनंतर आमदार आणि मंत्री गायब

विधिमंडळ अधिवेशनात  आमदार आणि मंत्री दुपारनंतर गायब  होत असल्याने रविंद्र चव्हाण नाराज झाले आहेत. रविंद्र चव्हाण दुपारनंतर गायब होणाऱ्या या सर्व आमदारांची बैठक घेणार आहेत. या बैठीत रविंद्र चव्हाण मंत्री आणि आमदारांसह चर्चा करणार आहेत.  दुपारनंतर गैरहजर राहण्याचे कारण काय? याचा जाब रविंद्र चव्हाण  आमदार आणि मंत्र्यांना विचारणार असल्याची देखील माहिती समोर येत आहे. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
BJP State President Ravindra ChavanBJP state president Ravindra Chavan angry ON BJP MLAs ministers Ministersभाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाणभाजप मंत्रीभाजप आमदार

इतर बातम्या

Iran Israel War: 'तुम्ही हे काय केलंत,' इराणविरोध...

विश्व