'Gen z ने भाजप कार्यालय पेटवले तसे...', काँग्रेसचा इशारा, भाजपानेही दिलं प्रत्युत्तर

काँग्रेसने केलेल्या एका पोस्टमुळे नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. या पोस्टच्या माध्यमातून काँग्रेसने भाजपला डिवचण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र या पोस्टनंतर अॅडव्होकेट अनिकेत निकम यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ही पोस्ट हटवा अन्यथा कोर्टात खेचण्याचा इशाराच निकम यांनी काँग्रेसला दिला आहे. काँग्रेसने नेमकी काय पोस्ट केली आहे आणि निकम यांनी काँग्रेसला कोर्टात खेचण्याचा इशारा का दिला आहे.
महाराष्ट्र काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आलेल्या एका पोस्टवरून नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. काँग्रेसने ही पोस्ट करत भाजपला डिवचण्याचा प्रयत्न केला आहे. काश्मीरच्या लडाखमध्ये भाजपच्या कार्यालयावर काही दिवसांपूर्वी हल्ला करण्यात आला होता. या हल्ल्यासंदर्भात काँग्रेसने एक कार्टून पोस्ट करून भाजपला डिवचण्याचा प्रयत्न केला आहे.
भाजपने जनतेचा अंत पाहू नये. नाहीतर, लेहमधील Gen z ने भाजप कार्यालय पेटवले तसे अख्खा देशात परिस्थिती निर्माण होईल असं महाराष्ट्र काँग्रेसने म्हटलं आहे.
महाराष्ट्र काँग्रेसच्या या पोस्टनंतर संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. सोशल मीडियावरची ही लढाई आथा थेट न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. कारण वकील अनिकेत निकम यांनी काँग्रेसला या पोस्टसंदर्भात न्यायालयात खेचण्याचा इशारा दिला आहे. काँग्रेसने पोस्ट केलेल्या जळत्या भाजप ऑफिसच्या फोटोवर रिप्लाय देत अनिकेत निकम यांनी हा इशारा दिला आहे. ही पोस्ट तात्काळ हटवा नाहीतर भारतीय न्याय संहिता 2023 चं कलम 192 आहेच आणि आपण कोर्टातच भेटू. असं अनिकेत निमक यांनी म्हटलं आहे.
अनिकेत निकम आणि भाजपच्या धमकीला काँग्रेस पार्टी घाबरणारी नाही. काँग्रेसने केलेली पोस्ट जर गुन्हा असेल तर आम्हाला न्यायालयातच भेटू असं प्रत्युत्तर काँग्रेसचे प्रवक्ते हनुमंत पवार यांनी अनेकत निकम यांना दिलं आहे.
काँग्रेसने केलेल्या या पोस्टवरून नव्या वादाची ठिणगी पडली आहे. काँग्रसने पोस्ट हटवावी अन्यथा न्यायलयात जाण्याचा इशारा वकील अनिकेत निकम यांनी दिल्यानंतरी काँग्रेस ठाम आहे. काँग्रसनेही न्यायालयात भेटण्याचा निकम यांच्या इशाऱ्यावर निशाणा साधत सगळ्यासाठी तयार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आगामी काळात हा पोस्टचा वाद चिघण्याची शक्यता आहे.