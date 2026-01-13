भाजप महापालिका निवडणुकीत राणा दाम्पत्याविरोधात मैदानात

Rana Couple VS BJP : एरव्ही राणा दाम्पत्याच्या बाजूनं बोलणारी भाजप आता महापालिका निवडणुकीत राणा दाम्पत्याविरोधात उतरली आहे. भाजपनं रवी राणांसोबत युती तोडल्यानंतर जोरदार प्रहार सुरू केलाय. त्यामुळे या निवडणुकीत राणा दाम्पत्य एकाकी पडल्याचं पाहायला मिळतंय.
अमरावती महापालिकेत भाजप आणि आमदार रवी राणा त्यांच्या युवा स्वाभिमान पक्षाची युती झाली होती. मात्र, दोन्ही पक्षांनी एकमेकांच्या विरोधात उमेदवार उतरवले. त्यामुळे युती तुटल्यानंतर आता राणा विरुद्ध भाजप असा संघर्ष तापलाय. भाजपनं 69 तर राणांच्या युवा स्वाभिमान पक्षानं 35 उमेदवार रिंगणात उतरवले होते. मैत्रीपूर्ण लढत असताना तब्बल 35 उमेदवार एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकल्यानं भाजपनं युती तोडल्याची घोषणा केली. दरम्यान, राणा दाम्पत्याविरोधात भाजपनं चोहोबाजूनं वेढा घालत राणादाम्पत्याची नाकेबंदी केलीय. आधी राणांविरोधात मंत्री आकाश फुंडकर यांनी टीकेला सुरुवात केली असून आता राणांविरोधात भाजपनं नेत्यांनीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
कालपर्यंत युतीत असलेले नेते आता एकमेकांवर तुटून पडताहेत. आकाश फुंडकर यांनी टीकेचे बाण सोडल्यानंतर भाजप नेते प्रवीण पोटे यांनीही राणा दाम्पत्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. आम्हाला राणांच्या कुबड्याची गरज नसल्याची टीका भाजपचे नेते व माजी राज्यमंत्री प्रवीण पोटे यांनी केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा अमरावतीत राणा विरुद्ध पोटे वाद सुरू होण्याची शक्यता आहे.
तिकडे पोटे यांनी राणांना डिवचल्यानंतर मागे राहतील ते बोंडे कुठले. त्यांनीही राणा दांपत्यावर जोरदार टीका करत नवनीत राणांचा नाव न घेता डबल ढोलकी असा उल्लेख केलाय. मंत्री नितेश राणे यांनीही राणा दांपत्याचे नाव न घेता जोरदार हल्लाबोल केलाय. देवेंद्र फडणवीस हे आमचे आहेत, कोणी दुसरे तुम्हाला व्हिडिओ दाखवत असतील तर ते चायनीज मॉडल आहेत, असं म्हणत राणेंनी राणा दाम्पत्याला डिवचलं. दरम्यान भाजपसोबत खांद्याला खांदा लावून लढणारे राणा दाम्पत्य आता भाजप नेत्यांच्या टीकेला काय उत्तर देतात याकडे लक्ष लागलंय.