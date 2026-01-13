English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भाजप महापालिका निवडणुकीत राणा दाम्पत्याविरोधात मैदानात

भाजपनं रवी राणांसोबत युती तोडल्यानंतर त्यांच्यावर जोरदार प्रहार सुरू केला आहे. त्यामुळे एरव्ही भाजपच्या बाजूने बोलणारं राणा दाम्पत्य हे एकाकी पडल्याचं पाहायला मिळतंय.  

पूजा पवार | Updated: Jan 13, 2026, 10:08 PM IST
भाजप महापालिका निवडणुकीत राणा दाम्पत्याविरोधात मैदानात
Photo Credit - Social Media

Rana Couple VS BJP : एरव्ही राणा दाम्पत्याच्या बाजूनं बोलणारी भाजप आता महापालिका निवडणुकीत राणा दाम्पत्याविरोधात उतरली आहे. भाजपनं रवी राणांसोबत युती तोडल्यानंतर जोरदार प्रहार सुरू केलाय. त्यामुळे या निवडणुकीत राणा दाम्पत्य एकाकी पडल्याचं पाहायला मिळतंय.

Add Zee News as a Preferred Source

अमरावती महापालिकेत भाजप आणि आमदार रवी राणा त्यांच्या युवा स्वाभिमान पक्षाची युती झाली होती. मात्र, दोन्ही पक्षांनी एकमेकांच्या विरोधात उमेदवार उतरवले. त्यामुळे युती तुटल्यानंतर आता राणा विरुद्ध भाजप असा संघर्ष तापलाय. भाजपनं 69 तर राणांच्या युवा स्वाभिमान पक्षानं 35 उमेदवार रिंगणात उतरवले होते. मैत्रीपूर्ण लढत असताना तब्बल 35 उमेदवार एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकल्यानं भाजपनं युती तोडल्याची घोषणा केली. दरम्यान, राणा दाम्पत्याविरोधात भाजपनं चोहोबाजूनं वेढा घालत राणादाम्पत्याची नाकेबंदी केलीय. आधी राणांविरोधात मंत्री आकाश फुंडकर यांनी टीकेला सुरुवात केली असून आता राणांविरोधात भाजपनं नेत्यांनीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

कालपर्यंत युतीत असलेले नेते आता एकमेकांवर तुटून पडताहेत. आकाश फुंडकर यांनी टीकेचे बाण सोडल्यानंतर भाजप नेते प्रवीण पोटे यांनीही राणा दाम्पत्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. आम्हाला राणांच्या कुबड्याची गरज नसल्याची टीका भाजपचे नेते व माजी राज्यमंत्री प्रवीण पोटे यांनी केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा अमरावतीत राणा विरुद्ध पोटे वाद सुरू होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा : अजित पवारांना मोठा दणका! नरेश अरोरांच्या कंपनीवर पुणे गुन्हे शाखेची कारवाई

 

तिकडे पोटे यांनी राणांना डिवचल्यानंतर मागे राहतील ते बोंडे कुठले. त्यांनीही राणा दांपत्यावर जोरदार टीका करत नवनीत राणांचा नाव न घेता डबल ढोलकी असा उल्लेख केलाय. मंत्री नितेश राणे यांनीही राणा दांपत्याचे नाव न घेता जोरदार हल्लाबोल केलाय. देवेंद्र फडणवीस हे आमचे आहेत, कोणी दुसरे तुम्हाला व्हिडिओ दाखवत असतील तर ते चायनीज मॉडल आहेत, असं म्हणत राणेंनी राणा दाम्पत्याला डिवचलं. दरम्यान भाजपसोबत खांद्याला खांदा लावून लढणारे राणा दाम्पत्य आता भाजप नेत्यांच्या टीकेला काय उत्तर देतात याकडे लक्ष लागलंय.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
BJPnavneet ranamarathi newsElections 2026ravi rana

इतर बातम्या

'नटरंग'मध्ये अतुल कुलकर्णी नव्हे, तर दिग्दर्शकाची...

मनोरंजन