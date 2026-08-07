महायुतीत मिठाचा खडा? भाजपा राष्ट्रवादी आमने-सामने? कारण ठरतोय सुनेत्रा पवारांना भेटलेला 'हा' आमदार?

राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रशांत किशोर यांच्यामुळे मतभेद निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी खासदार पार्थ पवार हे चार्टड विमानाने प्रशांत किशोर यांना उपमुख्यमंत्री तसेच राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षा सुनेत्रा पवारांच्या भेटीसाठी घेऊन आले होते. राष्ट्रवादीबरोबर मागील काही काळापासून प्रशांत किशोर हे राजकीय सल्लागार म्हणून कार्यरत आहे. मात्र नुकत्याच बिहारमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीमध्ये जनसुराज पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांनी बांकीपूर विधानसभा मतदारसंघातून भाजपाच्या बालेकिल्ल्याला खिंडार पाडत ऐतिहासिक विजय मिळावला. या विजयाच्या तिसऱ्याच दिवशी ते महाराष्ट्रात भाजपासोबत सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसोबत बंद दाराआड राजकीय सल्ले देण्यासाठी आणि चर्चेसाठी आल्यावर भाजपामध्ये नाराजी आहे. भाजपाने ही नाराजी थेट राष्ट्रवादीकडे व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
राजकीय तज्ज्ञ रवीकिरण देशमुख यांनी यासंदर्भात बोलताना, "विदर्भापर्यंत पक्षाचं नेटवर्क वाढलं पाहिजे. स्वतंत्रपणे आपली आपण वाटचाल कशी करायची याचा विचार झाला पाहिजे या पार्श्वभूमीवर घडामोडी घडत आहेत. भाजपाची नाराजी असली तरी बिहारमधील निवडणुकीच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर असू शकते. मात्र त्याचा मोठ्या प्रमाणात रोष व्यक्त होईल असं वाटत नाही," असं मत नोंदवलं आहे.
याचसंदर्भात बोलताना भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी, "पक्ष स्वतंत्र आहे. कोणाला भेटायचं आणि कोणाला नाही याचा पूर्ण अधिकार सुनेत्रा पवारांना आहे. प्रशांत किशोर हे भाजपाविरुद्ध लढून जिंकले. मात्र ते केवळ राजकारणी नाहीत तर ते रणनितीकार आहेत. त्यांनी भाजपासोबतही काम केलं आहे. ते रणनितीकार म्हणून चर्चा करणार असतील तर भाजपाचा काही आक्षेप नाही. मात्र भाजपाला पराभूत करणाऱ्या आमदाराशी चर्चा असेल तर त्यावर निर्णय घेतला जाईल," असं मत नोंदवलं. "आम्हाला जे वाटतं ते थेट सुनेत्रा पवारांशी बोलू. हा संवाद माध्यमांच्या माध्यमातून करणार नाही. हा महायुतीमध्ये मिठाचा खडा आहे असं म्हणण्याचं कारण नाही. फडणवीस आणि सुनेत्रा ताईंचा संवाद असतो. एखाद्या भेटीमुळे महायुतीमध्ये मिठाचा खडा पडणार नाही. भाजपाचे नेते फडणवीस अतिशय सक्षम आहेत. ते सुनेत्राताईंशी चर्चा करुन योग्य तो मार्ग काढतील," असं बन म्हणाले.
प्रशांत किशोर, सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार आणि प्रशांत किशोर यांच्या टीममधील दोन सदस्य अशा पाच लोकांनी सहा तास बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये प्रशांत किशोर यांनी पक्षाचे महाराष्ट्रातील प्रदेशाध्यक्ष बदलण्याचा सल्ला दिला. तसेच आपण यापूर्वी तीन वेळा दिलेल्या सल्ल्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याने आपलं ऐकलं जाणार नसेल तर पुढे एकत्र काम करणं कठीण होईल असा सूचक इशार प्रशांत किशोर यांनी बैठकीमध्ये दिला आहे.
"अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली हा गट बाहेर पडला. तळागाळाशी जोडलेली लोक आहेत. प्रशांत किशोरच्या सल्ल्याने प्रदेशाध्यक्ष बदललला जाण्याची शक्यता कमी आहे. असा संदेश पक्ष जाऊ देणार नाही. असा धाडसी निर्णय आता घेतला जाईल असं वाटत नाही," असं मत रवीकिरण देशमुख यांनी नोंदवलं आहे.