फोडाफोडीवरुन भाजप-शिवसेनेत वाद पेटला

आतिष भोईर, झी 24 तास, कल्याण : पक्ष फोडाफोडीवरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये चांगलीच जुंपली. या कारणामुळे राजकीय वातावरण तापले होते. मात्र, वरिष्ठ पातळीवर झालेल्या समझोत्यावरून हे प्रकरण शांत झाले. दरम्यान, या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा कल्याणमध्ये दोन्ही पक्ष समोरासमोर आले आहेत. पाहूया दोन्ही पक्षात का वाद पेटला आहे.
महापालिका निवडणुका आम्ही महायुती म्हणून एकत्र लढणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. मात्र, शिवसेना आणि भाजपातील वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. एकेमकांचे पक्ष फोडाफोडीवरून शिवसेना भाजपमध्ये तापलेले वातावरण वरिष्ठ पातळीवर झालेल्या समझोत्यावरून शांत झाले वाटत असतानाच पुन्हा एकदा कल्याणमध्ये दोन्ही पक्ष समोरासमोर आले आहेत. अरुण गिध आणि त्यांच्या भगिनी वंदना गिध यांनी दोन दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला.
भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांनी एकमेकांच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना प्रवेश न देण्याचा अलिखित करार झालेला असतानाही गिध यांचा प्रवेश कसा काय करून घेतला? असा सवाल कल्याण पश्चिमेतील माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी केलाय. तसंच शिवसेनेकडून अशाप्रकारे पाठीत खंजीर खुपसण्याचे काम केले जाणार असेल तर आम्हालाही मग आमची भूमिका बदलावी लागेल असा इशाराच नरेंद्र पवारांनी दिला आहे.
या टीकेनंतर कल्याणचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख अरविंद मोरेंनी नरेंद्र पवारांनाच खडेबोल सुनावलेत. तसंच अरुण गिध यांचा भाजपमध्ये प्रवेश झालाच नसल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. भाजपनं मात्र गिध यांचा भाजपमध्ये प्रवेश झाल्याचा व्हिडिओ शेअर केलाय. असं असलं तरी अरुण गिध आणि वंदना गिध यांनीही अरविंद मोरेंच्या सुरात सूर मिसळत भाजपमध्ये प्रवेश झालाच नव्हता असा दावा केला आहे. नगरपालिका निवडणुकांवेळी एकमेकांचे पक्ष फोडण्याच्या मुद्द्यावरून संपूर्ण राज्यभरामध्ये शिवसेना आणि भाजपमधील वातावरण चांगलेच तापले होते. ज्याचे पडसाद थेट दिल्लीमध्येही उमटलेले दिसून आले. त्यानंतर मग दोन्ही पक्षांनी एकमेकांचे पदाधिकारी आणि नगरसेवक कार्यकर्त्यांना प्रवेश न देण्याचा निर्णय राज्य पातळीवर घेण्यात आला. त्यामुळे, दोन्ही पक्षातील ताणले गेलेले संबंध निवळले होते. मात्र हा शमलेला वाद कल्याण डोंबिवलीत आता पुन्हा पेटण्याची चिन्हे आहेत.