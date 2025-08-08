सत्तेत एकत्र, कोकणात संघर्ष! शिवसेनेनंतर भाजपचाही रत्नागिरीत स्वबळाचा सूर

मुंबई : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, प्रत्येक पक्षाच्या बैठका सुरू आहेत. युती -आघाडीचं अद्याप काही ठरलं नाहीय. पण जास्तीत जास्त जागा पदरात पडाव्यात, यासाठी स्थानिक पातळीवरचे नेते आग्रही आहेत. कोकणात महायुतीतला संघर्ष चव्हाट्यावर आलाय. शिवसेना आणि भाजपा दोन्ही पक्षात वर्चस्वाची लढाई आतापासूनच सुरू झालीय.
देशात आणि राज्यात सत्तेत एकत्र बसलेल्या मित्रपक्षांना स्थानिक पातळीवर समस्यांना सामोरं जावं लागतंय. रत्नागिरीत गेल्या काही महिन्यांपासून आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. आता तर महायुतीतला अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आलाय. शिंदेंच्या शिवसेनेनं स्वबळाची भाषा केली. त्यानंतर रत्नागिरीत भाजपनंही स्वबळाचे संकेत दिलेत. यावेळी विधानसभेप्रमाणे तडजोड होणार नाही, आणि झाली तर कार्यकर्ता ऐकणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका जिल्हाध्यक्ष सतीष मोरेंनी मांडलीय. इथे भाजपा क्रमांक एकचा पक्ष आहे, असंही ते म्हणालेत.
कुणावर कशीही टीका करणं ही आमच्या पक्षाची परंपरा नाही, असं म्हणत भाजपानं थेट आरोप करणा-यांवर टीका केलीय. दहापैकी पाच मतदारसंघात शिवसेनेचे आमदार त्यामुळे आमचा पाया मजबूत आहे, त्यामुळे एक नंबरचा पक्ष शिवसेनाच आहे, अशी आठवण उदय सामंतांनी करुन दिलीय.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांआधीच कोकणात महायुतीत शिमगा सुरु झालाय. शिवसेना आणि भाजपा दोन्ही पक्ष आम्हीच एक नंबर असा दावा करतायत. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका महायुती म्हणून लढल्या गेल्या तर तीन पक्षात जागावाटपावरून खटके उडतील, हे निश्चित. मात्र जर स्वबळावर लढले, तर मतांच्या विभाजनामुळे कुणाला फटका बसेल, कुणाला लाभ होईल, हे कोडं आहेच. या वादावर महायुतीचे नेते तोडगा कसा काढणार हेही पाहावं लागेल.